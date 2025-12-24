Cât costă creația artistică pe care Peluza Nord ar fi folosit-o fără acordul autorului! Alți fani plătesc pentru munca lui - Antena Sport

Peluza Nord e acuzată că a „împrumutat” fără drept creația unui designer din zona ultras pentru scenografia afișată la meciul dintre FCSB și Rapid (2-1), din etapa 21 a Ligii 1.
Imediat după meciul de pe Arena Națională, Walid Designer a postat pe Instagram imaginea originală, creată de el. Designerul a adăugat un mesaj ferm: „Nu am permis și nu am autorizat folosirea creației mele artistice”.
Peluza Nord și-a însușit o creație de 60 de euro
Contactat de Antena Sport, Walid Designer a repetat că Peluza Nord a folosit lucrarea sa fără să întrebe sau să solicite permisiunea. „Creația aceasta costă 60 de euro”, a adăugat el.
De-a lungul timpului, designerul a colaborat cu numeroase grupări de fani, care l-au plătit pentru munca sa, spre deosebire de Peluza Nord. Printre altele, a lucrat pentru suporteri ai lui Slovan Bratislava, Sparta Praga, Vitesse Arnhem, Twente sau RKC Waalwijk.
Cine este @walidesigner
Potrivit profilului său pe platforma Behance, Walid Designer locuiește în Algeria, în orașul Bejaia. Pe Instagram, designerul are circa 13,5 mii de urmăritori și sute de aprecieri la imaginile pe care le postează.
„Orice artist a fost mai întâi amator” este descrierea contului său de Instagram, unde Walid Designer postează „doar designuri unice și originale”.
