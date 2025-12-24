Cât costă creația artistică pe care Peluza Nord ar fi folosit-o fără acordul autorului! Alți fani plătesc pentru munca lui - Antena Sport

Peluza Nord e acuzată că a „împrumutat” fără drept creația unui designer din zona ultras pentru scenografia afișată la meciul dintre FCSB și Rapid (2-1), din etapa 21 a Ligii 1.

Imediat după meciul de pe Arena Națională, Walid Designer a postat pe Instagram imaginea originală, creată de el. Designerul a adăugat un mesaj ferm: „Nu am permis și nu am autorizat folosirea creației mele artistice”.

Peluza Nord și-a însușit o creație de 60 de euro

Contactat de Antena Sport, Walid Designer a repetat că Peluza Nord a folosit lucrarea sa fără să întrebe sau să solicite permisiunea. „Creația aceasta costă 60 de euro”, a adăugat el.

De-a lungul timpului, designerul a colaborat cu numeroase grupări de fani, care l-au plătit pentru munca sa, spre deosebire de Peluza Nord. Printre altele, a lucrat pentru suporteri ai lui Slovan Bratislava, Sparta Praga, Vitesse Arnhem, Twente sau RKC Waalwijk.