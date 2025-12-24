Inter și Juventus pregătesc schimbul iernii! Ce jucător poate ajunge sub comanda lui Cristi Chivu - Antena Sport

Inter, echipa lui Cristi Chivu, se află pe primul loc în Serie A, înaintea ultimului meci pe care îl va disputa în 2025. Finalista UEFA Champions League din sezonul trecut caută să se întărească în iarnă, în condițiile în care Denzel Dumfries s-a operat și va fi indisponibil lunile următoare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În acest moment, Davide Frattesi, mijlocașul de 26 de ani al celor de la Inter, este nemulțumit de statutul său sub comanda lui Cristi Chivu. Cu gândul și la barajul World Cup 2026 din luna martie, Frattesi se teme că poate pierde echipa națională dacă nu va juca mai mult.

Inter și Juventus pregătesc schimbul iernii în Italia

Potrivit tuttomercatoweb.com, Juventus este interesată de serviciile mijlocașului de 26 de ani. Luciano Spalletti, cel care l-a pregătit pe Frattesi la naționala Italiei, a fost mulțumit de acesta în perioada respectivă și îl vrea la Juventus.

Italienii anunță că echipa lui Cristi Chivu nu s-ar opune plecării lui Frattesi, dar ar vrea un schimb de jucători. Pe radarul lui Inter se află Andrea Cambiaso, în vârstă de 25 de ani. Cambiaso ar reprezenta astfel o variantă foarte bună pentru Cristi Chivu, în condițiile în care antrenorul român l-a pierdut pe Denzel Dumfries. Săptămânile următoare ar urma să aibă loc întâlnirile decisive pentru acest schimb între reprezentanții celor două cluburi.

Inter va încheia anul 2025 pe 28 decembrie, pe terenul celor de la Atalanta. După Anul Nou, echipa lui Cristi Chivu are șansa de a-și lua revanșa pentru înfrângerea din semifinala Supercupei Italiei, atunci când a fost învinsă de Bologna la loviturile de departajare. Meciul contra deținătoarei Cupei Italiei se va juca la Milano, pe 4 ianuarie.