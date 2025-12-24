Atletico Madrid, contactată pentru transferul lui Horațiu Moldovan. Echipa care insistă pentru portarul român - Antena Sport

Atletico Madrid a fost contactată pentru transferul lui Horațiu Moldovan. Portarul român este dorit cu insistență de Spezia, echipă de Serie B.
Horațiu Moldovan aparține de Atletico Madrid, fiind în acest sezon împrumutat la Real Oviedo. Portarul nu a reușit să se impună la formația din La Liga, fiind rezervă în meciurile de campionat.
Atletico Madrid, contactată de Spezia pentru transferul lui Horațiu Moldovan
Jurnalistul Nicolo Schira, specializat în transferuri, a anunțat că Horațiu Moldovan este dorit de Spezia. Clubul din Serie B a început negocierile cu Atletico Madrid.
Agentul portarului român, Marco Sommella, lucrează pentru ca mutarea să se oficializeze cât mai curând. Portarul român ar putea fi din nou împrumutat de Atletico Madrid.
„Spezia este în discuții cu Atletico Madrid pentru a-l transfera pe portarul Horațiu Moldovan. Agentul Marco Sommella muncește pentru a încerca să finalizeze mutarea”, a anunțat Nicolo Schira, pe X.
Horațiu Moldovan, cotat la suma de două milioane de euro, a bifat un singur meci la Real Oviedo. El a fost titular în duelul din Cupa Spaniei cu Ourense, de la finalul lunii octombrie.
Spezia ocupă locul 18 în Serie B, loc direct retrogradabil. Formația interesată de Horațiu Moldovan are doar 14 puncte, acumulate după 17 meciuri disputate.
