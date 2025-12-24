Atletico Madrid, contactată pentru transferul lui Horațiu Moldovan. Echipa care insistă pentru portarul român - Antena Sport

Atletico Madrid a fost contactată pentru transferul lui Horațiu Moldovan. Portarul român este dorit cu insistență de Spezia, echipă de Serie B.

Horațiu Moldovan aparține de Atletico Madrid, fiind în acest sezon împrumutat la Real Oviedo. Portarul nu a reușit să se impună la formația din La Liga, fiind rezervă în meciurile de campionat.

Atletico Madrid, contactată de Spezia pentru transferul lui Horațiu Moldovan

Jurnalistul Nicolo Schira, specializat în transferuri, a anunțat că Horațiu Moldovan este dorit de Spezia. Clubul din Serie B a început negocierile cu Atletico Madrid.

Agentul portarului român, Marco Sommella, lucrează pentru ca mutarea să se oficializeze cât mai curând. Portarul român ar putea fi din nou împrumutat de Atletico Madrid.

„Spezia este în discuții cu Atletico Madrid pentru a-l transfera pe portarul Horațiu Moldovan. Agentul Marco Sommella muncește pentru a încerca să finalizeze mutarea”, a anunțat Nicolo Schira, pe X.