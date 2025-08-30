Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce sfat i-a dat Mirel Rădoi lui Ştefan Baiaram, după convocarea în premieră la naţională: "Mândrie mai mare nu există" - Antena Sport

Home | Fotbal | Ce sfat i-a dat Mirel Rădoi lui Ştefan Baiaram, după convocarea în premieră la naţională: “Mândrie mai mare nu există”

Ce sfat i-a dat Mirel Rădoi lui Ştefan Baiaram, după convocarea în premieră la naţională: “Mândrie mai mare nu există”

Publicat: 30 august 2025, 13:08 / Actualizat: 30 august 2025, 14:26

Comentarii
Ce sfat i-a dat Mirel Rădoi lui Ştefan Baiaram, după convocarea în premieră la naţională: Mândrie mai mare nu există

Mirel Rădoi, în timpul unei conferinţe de presă/ AntenaSport

Mirel Rădoi a dezvăluit ce sfat i-a dat lui Ştefan Baiaram, după ce mijlocaşul Universităţii Craiova a fost convocat în premieră la echipa naţională de către Mircea Lucescu. Jucătorul face parte din lotul pentru duelurile cu Canada şi Cipru.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România – Canada, duelul amical de lux al “tricolorilor”, va fi vineri, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Ce sfat i-a dat Mirel Rădoi lui Ştefan Baiaram, după convocarea în premieră la naţională

Mirel Rădoi a recunoscut că şi pentru el şi staff-ul său a fost o provocare, dorind să-l ducă pe Ştefan Baiaram în atenţia selecţionerului Mircea Lucescu. Antrenorul oltenilor l-a sfătuit pe mijlocaş să dea totul sub tricolor.

A fost foarte fericit şi a fost şi pentru noi o provocare ca el să ajungă la naţională, cum avem şi alţi jucători pe care i-am luat ca pe o provocare, să spun aşa, să-i ducem înapoi în circuitul echipei naţionale. Sfaturi multe nu sunt de dat. Trebuie să dai tot ce ai mai bun, nu există odihnă, repaus.

Le-am explicat, nouă ani de zile, mergeam în cantonamentele naţionalei când erau zile libere. Nu exită libere, oboseală, când e vorba de naţională. Eşti unul dintre cei 23 de norocoşi care poate să fie în tricoul naţionalei. Cred că fericire, bucurie şi mândrie mai mare decât să fii chemat la echipa naţională nu există”, a declarat Mirel Rădoi.

Reclamă
Reclamă

Totodată, Mirel Rădoi a oferit declaraţii şi despre partida cu Botoşani, din runda a opta de Liga 1. Antrenorul Universităţii Craiova le-a cerut jucătorilor săi să dea uitării calificarea istorică în grupa de Conference League şi să obţină cele trei puncte din Moldova.

“Va fi greu să uităm în totalitate acea seară, calificarea. Să sperăm totuşi că o putem face, să avem gândul la Botoşani, întâlnim a doua cea mai bună echipă pe faza de atac şi cred că e una dintre echipele foarte bune ale campionatului, atunci când joacă acasă. S-a acumulat o stare de oboseală, avem ceva probleme. Aşteptăm evaluarea din partea departamentului medical, să vedem care sunt jucătorii pe care putem conta şi cei pe care-i lăsăm acasă.

Pot apărea schimbări doar după discuţia cu doctorul, după antrenament. Rapid are 18 puncte în acest moment şi a avut trei meciuri în 27 de zile, noi am avut trei meciuri în şapte zile. Echipele angrenate în cupele europene trebuie să aibă un lot numeros. Sper ca băieţii să fie motivaţi pentru această partidă, după această calificare istorică, şi să aducem cele trei puncte”, a mai spus Mirel Rădoi.

Mai multe județe intră în câteva ore sub alertă de furtuni puternice. Grindină și vijelii până duminică noapteMai multe județe intră în câteva ore sub alertă de furtuni puternice. Grindină și vijelii până duminică noapte
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Marius şi-a ucis soţia şi s-a făcut nevăzut. A fost găsit mort lângă Lacul Tarniţa, unde şi-a abandonat maşina
Observator
Marius şi-a ucis soţia şi s-a făcut nevăzut. A fost găsit mort lângă Lacul Tarniţa, unde şi-a abandonat maşina
Gigi Becali a vorbit despre transferuri după calificarea FCSB-ului în Europa League: “Louis Munteanu e prea valoros să nu îl iau”
Fanatik.ro
Gigi Becali a vorbit despre transferuri după calificarea FCSB-ului în Europa League: “Louis Munteanu e prea valoros să nu îl iau”
14:41
Dinamo – Hermannstadt, LIVE TEXT (21:30). Cu o victorie, “câinii” urcă pe podium în Liga 1. Echipele probabile
14:35
LIVE SCOREPremier League, etapa 3: Chelsea – Leeds se joacă ACUM. Liverpool – Arsenal, “capul de afiş” al rundei
14:19
Programul complet al grupei principale din Champions League. Dueluri “de foc” încă din prima etapă
14:09
“Dacă patronul decide, niciodată nu voi spune nu”. Elias Charalambous aşteaptă un transfer spectaculos la FCSB
13:32
Constantin Budescu, decisiv la debut. A marcat şi le-a adus victoria celor de la CS Tunari
13:30
VIDEOCalificările Marelui Premiu al Ţărilor de Jos, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY (15:45). Norris, cel mai rapid în antrenamente
Vezi toate știrile
1 FotoAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali 2 Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 3 la US Open, după o revenire de senzație! Sorana Cîrstea, eliminată de Muchova 3 Ce a putut spune Mihai Stoica după calificarea Universităţii Craiova în grupa Conference League 4 Gigi Becali a făcut un anunţ după ce a aflat adversarele FCSB-ului din Europa League: “Din respect pentru fani” 5 Câți bani și câte puncte a câștigat Jaqueline Cristian după calificarea în turul 3 de la US Open 2025? 6 Gigi Becali are un nou favorit după ce FCSB s-a calificat în grupa Europa League: “A fost numărul 1”
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”