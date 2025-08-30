Ce sfat i-a dat Mirel Rădoi lui Ştefan Baiaram, după convocarea în premieră la naţională: "Mândrie mai mare nu există" - Antena Sport

Mirel Rădoi a dezvăluit ce sfat i-a dat lui Ştefan Baiaram, după ce mijlocaşul Universităţii Craiova a fost convocat în premieră la echipa naţională de către Mircea Lucescu. Jucătorul face parte din lotul pentru duelurile cu Canada şi Cipru.

România – Canada, duelul amical de lux al “tricolorilor”, va fi vineri, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Ce sfat i-a dat Mirel Rădoi lui Ştefan Baiaram, după convocarea în premieră la naţională

Mirel Rădoi a recunoscut că şi pentru el şi staff-ul său a fost o provocare, dorind să-l ducă pe Ştefan Baiaram în atenţia selecţionerului Mircea Lucescu. Antrenorul oltenilor l-a sfătuit pe mijlocaş să dea totul sub tricolor.

“A fost foarte fericit şi a fost şi pentru noi o provocare ca el să ajungă la naţională, cum avem şi alţi jucători pe care i-am luat ca pe o provocare, să spun aşa, să-i ducem înapoi în circuitul echipei naţionale. Sfaturi multe nu sunt de dat. Trebuie să dai tot ce ai mai bun, nu există odihnă, repaus.

Le-am explicat, nouă ani de zile, mergeam în cantonamentele naţionalei când erau zile libere. Nu exită libere, oboseală, când e vorba de naţională. Eşti unul dintre cei 23 de norocoşi care poate să fie în tricoul naţionalei. Cred că fericire, bucurie şi mândrie mai mare decât să fii chemat la echipa naţională nu există”, a declarat Mirel Rădoi.