Ce sfat i-a dat Mirel Rădoi lui Ştefan Baiaram, după convocarea în premieră la naţională: "Mândrie mai mare nu există" - Antena Sport

Mirel Rădoi a dezvăluit ce sfat i-a dat lui Ştefan Baiaram, după ce mijlocaşul Universităţii Craiova a fost convocat în premieră la echipa naţională de către Mircea Lucescu. Jucătorul face parte din lotul pentru duelurile cu Canada şi Cipru.
Ce sfat i-a dat Mirel Rădoi lui Ştefan Baiaram, după convocarea în premieră la naţională
Mirel Rădoi a recunoscut că şi pentru el şi staff-ul său a fost o provocare, dorind să-l ducă pe Ştefan Baiaram în atenţia selecţionerului Mircea Lucescu. Antrenorul oltenilor l-a sfătuit pe mijlocaş să dea totul sub tricolor.
“A fost foarte fericit şi a fost şi pentru noi o provocare ca el să ajungă la naţională, cum avem şi alţi jucători pe care i-am luat ca pe o provocare, să spun aşa, să-i ducem înapoi în circuitul echipei naţionale. Sfaturi multe nu sunt de dat. Trebuie să dai tot ce ai mai bun, nu există odihnă, repaus.
Le-am explicat, nouă ani de zile, mergeam în cantonamentele naţionalei când erau zile libere. Nu exită libere, oboseală, când e vorba de naţională. Eşti unul dintre cei 23 de norocoşi care poate să fie în tricoul naţionalei. Cred că fericire, bucurie şi mândrie mai mare decât să fii chemat la echipa naţională nu există”, a declarat Mirel Rădoi.
Totodată, Mirel Rădoi a oferit declaraţii şi despre partida cu Botoşani, din runda a opta de Liga 1. Antrenorul Universităţii Craiova le-a cerut jucătorilor săi să dea uitării calificarea istorică în grupa de Conference League şi să obţină cele trei puncte din Moldova.
“Va fi greu să uităm în totalitate acea seară, calificarea. Să sperăm totuşi că o putem face, să avem gândul la Botoşani, întâlnim a doua cea mai bună echipă pe faza de atac şi cred că e una dintre echipele foarte bune ale campionatului, atunci când joacă acasă. S-a acumulat o stare de oboseală, avem ceva probleme. Aşteptăm evaluarea din partea departamentului medical, să vedem care sunt jucătorii pe care putem conta şi cei pe care-i lăsăm acasă.
Pot apărea schimbări doar după discuţia cu doctorul, după antrenament. Rapid are 18 puncte în acest moment şi a avut trei meciuri în 27 de zile, noi am avut trei meciuri în şapte zile. Echipele angrenate în cupele europene trebuie să aibă un lot numeros. Sper ca băieţii să fie motivaţi pentru această partidă, după această calificare istorică, şi să aducem cele trei puncte”, a mai spus Mirel Rădoi.