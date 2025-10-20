Scandal între Andrea Mandorlini şi Eugen Neagoe! S-au îmbrâncit pe gazon! Arbitrii au intervenit - Antena Sport

După fluierul de final al meciului Petrolul – CFR 1-0, antrenorul ardelenilor, Andrea Mandorlini şi cel al prahovenilor, Eugen Neagoe, s-au îmbrâncit pe gazon.
Arbitrii au intervenit, calmând spiritele. Totul a început în minutul 90+8, atunci când CFR a primit o lovitură liberă, iar Neagoe a protestat vehement. Antrenorul Petrolului a şi văzut cartonaşul galben.
Scandal între Mandorlini şi Neagoe
Andrea Mandorlini a văzut şi el cartonaşul galben. Staff-urile celor două echipe au intervenit şi ele.
Echipa ploieşteană Petrolul a învins luni seara, pe teren propriu, cu 1-0, de formaţia CFR Cluj, în ultimul meci al etapei a 13-a din Liga 1.
În prima repriză au lipsit ocaziile mari de gol, jucătorii celor două echipe părând că nu şi-au reglat tirul, iar cel mai important moment a fost accidentarea lui Grozav şi înlocuirea lui încă din minutul 29. Minutul 66 a adus cea mai clară ocazie de gol a partidei, Chică-Roşă a preluat în careu la o centrare, l-a păcălit pe Zouma şi a şutat la colţul lung, însă mingea s-a dus în bară. Golul a venit în minutul 77 şi a fost înscris de ploieşteni, prin Denis Radu. Asistentul Vasile Marinescu a ridicat fanionul, indicând ofsaid, dar faza a fost analizată de VAR şi golul a fost acordat după aproape patru minute de aşteptare. Biliboc a şutat în minutul 90+1, dar Bălbărău a respins în corner, stopând ultima şansă de gol a oaspeţilor.
Petrolul Ploieşti s-a impus cu 1-0, reuşind a treia victorie stagională şi a doua consecutivă. CFR rămâne cu 13 puncte şi este pe locul 11, în timp ce ploieştenii fac 12 puncte şi sunt pe locul 13.
- “Viciere de rezultat” Golul cu care Petrolul a învins-o pe CFR Cluj trebuia să fie anulat!
- Anunţul lui Eugen Neagoe despre Mandorlini, după ce a fost implicat într-un conflict cu antrenorul CFR-ului
- Moment şocant! Jucătorul CFR-ului a spart un laptop în timpul meciului cu Petrolul. Reacția fotbalistului
- Andrea Mandorlini, discurs dur după un nou eșec pe banca CFR-ului: „Putem schimba toți antrenorii”
- Kurt Zouma a spus care este nivelul Ligii 1, după 0-1 cu Petrolul