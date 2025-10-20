Cristi Chivu, lăudat din nou de marele Fabio Capello: "Este foarte spectaculos de privit. A rezolvat cel mai important lucru" - Antena Sport

Cristi Chivu a fost lăudat de unul dintre marii antrenori italieni, Fabio Capello, după ce a ajuns la şase victorii consecutive în toate competiţiile. Capello susţine că antrenorul român a rezolvat problema mentală a jucătorilor, care sufereau în urma finalului negru de sezon.
“Nerazzurrii nu şi-au ridicat nivelul, care era deja excelent de anul trecut, dar au făcut un pas mare din punct de vedere mental şi Chivu a făcut o treabă excelentă pe această parte. Da, putem spune acum că este Interul lui Chivu.
Cristi Chivu, lăudat din nou de marele Fabio Capello
Este foarte spectaculos de privit. Este foarte frumos să vezi jucătorii care l-au înconjurat pe antrenor aşa cum s-a întâmplat pe Olimpico, ne arată ce legătură au acum. E frumos de urmărit şi jocul echipei. Totul merge minunat şi echipa continuă să crească.
În doar câteva luni, Cristian a realizat cel mai important şi delicat lucru, o misiune venită din partea conducerii: jucătorii să scape de amintirile negre din finalul sezonului trecut”, a scris Capello, în Gazzetta dello Sport.
Imagine virală cu Cristi Chivu
Venirea lui Cristi Chivu la Inter a adus rezultalele bune, dar şi unitatea. Dovada o reprezintă chiar o imagine de la sfârşitul partidei cu Roma, când mai mulţi jucători l-au luat în braţe pe român.
Fotografia virală care îl înfăţişează pe Cristi Chivu îmbărţişat de întreaga echipă a lui Inter după victoria cu Roma, scor 0-1, a devenit un simbol al noii ere nerazzure, scrie Gazzetta dello Sport. În imagine se văd veterani ai chipei, precum Barella şi Dimarco, dar şi tânărul Calligarsis, abia convocat de la Primavera.
Această imagine reprezintă unitatea pe care Cristi Chivu a reuşit să o insufle echipei, combinând experienţa cu tinereţea lotului.
