"Continuaţi cu Mandorlini?" Anunţul noului preşedinte de la CFR Cluj, Iuliu Mureşan! - Antena Sport

(n.r: Continuaţi cu Mandorlini?) Nu pot să vă răspund la întrebarea asta.

(n.r: Pare că e o decuplare între Mandorlini şi jucători). Eu de-abia am venit. Mâine dimineaţă încep. Mi-e foarte greu să încep cu schimbarea antrenorului. Eu oricum nu sunt un om pasiv, aşa că voi lua măsuri.

(n.r: Vor urma plecări de jucători) Sunt foarte mulţi jucători, sunt prea mulţi, e şi greu la antrenamente. Ăia care nici nu intră în miuţa aia 11 la 11 sunt nemulţumiţi şi creează probleme.

E devreme să vă spun ce fac sau dacă schimb pe cineva. Sunt foarte dezamăgit de echipă, de jocul echipei.

(n.r: Mandorlini părea trădat) Da, aşa pare. Şi declaraţia că jucătorii şi-au lăsat inima. E o problemă şi că au fost unii jucători care au jucat prima oară împreună.

(n.r: Va urma o şedinţă cu staff-ul tehnic) Aştept să îmi explice. Dacă mă conving, mă conving, dacă nu, nu”, a declarat Iuliu Mureşan pentru digisport.ro.

Petrolul – CFR Cluj, 1-0, un meci care s-a terminat cu un scandal între Mandorlini şi Neagoe

Echipa ploieşteană Petrolul a învins luni seara, pe teren propriu, cu 1-0, de formaţia CFR Cluj, în ultimul meci al etapei a 13-a din Liga 1.

În prima repriză au lipsit ocaziile mari de gol, jucătorii celor două echipe părând că nu şi-au reglat tirul, iar cel mai important moment a fost accidentarea lui Grozav şi înlocuirea lui încă din minutul 29. Minutul 66 a adus cea mai clară ocazie de gol a partidei, Chică-Roşă a preluat în careu la o centrare, l-a păcălit pe Zouma şi a şutat la colţul lung, însă mingea s-a dus în bară. Golul a venit în minutul 77 şi a fost înscris de ploieşteni, prin Denis Radu. Asistentul Vasile Marinescu a ridicat fanionul, indicând ofsaid, dar faza a fost analizată de VAR şi golul a fost acordat după aproape patru minute de aşteptare. Analiza lui Marius Avram a indicat că golul ar fi trebuit anulat. Biliboc a şutat în minutul 90+1, dar Bălbărău a respins în corner, stopând ultima şansă de gol a oaspeţilor.

După fluierul de final spiritele s-au încins între cei doi antrenori. Neagoe l-a îmbrâncit pe Mandorlini. Chiar dacă ambii au încercat să minimalizeze conflictul, atât arbitrii, cât şi staff-urile celor două echipe au intervenit pentru a calma spiritele între cei doi. Neagoe a anunţat că va avea o discuţie cu Mandorlini şi va lămuri lucrurile. El a subliniat că nu are nimic personal cu antrenorul italian al CFR-ului.

Petrolul Ploieşti s-a impus cu 1-0, reuşind a treia victorie stagională şi a doua consecutivă. CFR rămâne cu 13 puncte şi este pe locul 11, în timp ce ploieştenii fac 12 puncte şi sunt pe locul 13.