"Continuaţi cu Mandorlini?" Anunţul noului preşedinte de la CFR Cluj, Iuliu Mureşan! - Antena Sport

Noul preşedinte de la CFR Cluj, Iuliu Mureşan (71 de ani), a anunţat măsuri după o nouă înfrângere a formaţiei din Gruia în campionat.
CFR Cluj are până acum un sezon catastrofal. După 13 etape, echipa din Gruia are numai 13 puncte, fiind pe locul 11. Şi campioana FCSB merge la fel de prost, fiind la egalitate cu CFR atât ca puncte, cât şi ca golaveraj. Departajarea între cele două se face în momentul acesta la goluri marcate, CFR având 19, iar FCSB 15.
Iuliu Mureşan a anunţat măsuri după situaţia catastrofală de la CFR Cluj
Iuliu Mureşan a spus că problema principală, din punctul lui de vedere, nu a fost golul victoriei Petrolului, care trebuia să fie anulat, ci jocul CFR-ului.
Mureşan a subliniat şi că va avea o discuţie cu antrenorii, situaţia de la echipă fiind gravă, din punctul lui de vedere.
“Am văzut şi m-a luminat Marius Avram. Şi mie mi s-a părut (n.r: că trebuia anulat golul). Problema pentru mine nu e că a fost sau nu offside. Aia e o problemă pentru specialişti.
Pe mine m-a îndurerat jocul echipei. Poate ar fi Biliboc, dar nu am remarcat niciun jucător. Am văzut meciul cu doi prieteni şi mi-au zis că dacă terminăm meciul cu un egal, ar fi o victorie. Era un 0-0 nemeritat.
Fizic ne-au dominat, tactic ne-au dominat.
“Mandorlini părea trădat”
(n.r: Mandorlini a spus că unii jucători şi-au luat inima acasă) Toţi sau aproape toţi.
(n.r: Continuaţi cu Mandorlini?) Nu pot să vă răspund la întrebarea asta.
(n.r: Pare că e o decuplare între Mandorlini şi jucători). Eu de-abia am venit. Mâine dimineaţă încep. Mi-e foarte greu să încep cu schimbarea antrenorului. Eu oricum nu sunt un om pasiv, aşa că voi lua măsuri.
(n.r: Vor urma plecări de jucători) Sunt foarte mulţi jucători, sunt prea mulţi, e şi greu la antrenamente. Ăia care nici nu intră în miuţa aia 11 la 11 sunt nemulţumiţi şi creează probleme.
E devreme să vă spun ce fac sau dacă schimb pe cineva. Sunt foarte dezamăgit de echipă, de jocul echipei.
(n.r: Mandorlini părea trădat) Da, aşa pare. Şi declaraţia că jucătorii şi-au lăsat inima. E o problemă şi că au fost unii jucători care au jucat prima oară împreună.
(n.r: Va urma o şedinţă cu staff-ul tehnic) Aştept să îmi explice. Dacă mă conving, mă conving, dacă nu, nu”, a declarat Iuliu Mureşan pentru digisport.ro.
Petrolul – CFR Cluj, 1-0, un meci care s-a terminat cu un scandal între Mandorlini şi Neagoe
Echipa ploieşteană Petrolul a învins luni seara, pe teren propriu, cu 1-0, de formaţia CFR Cluj, în ultimul meci al etapei a 13-a din Liga 1.
În prima repriză au lipsit ocaziile mari de gol, jucătorii celor două echipe părând că nu şi-au reglat tirul, iar cel mai important moment a fost accidentarea lui Grozav şi înlocuirea lui încă din minutul 29. Minutul 66 a adus cea mai clară ocazie de gol a partidei, Chică-Roşă a preluat în careu la o centrare, l-a păcălit pe Zouma şi a şutat la colţul lung, însă mingea s-a dus în bară. Golul a venit în minutul 77 şi a fost înscris de ploieşteni, prin Denis Radu. Asistentul Vasile Marinescu a ridicat fanionul, indicând ofsaid, dar faza a fost analizată de VAR şi golul a fost acordat după aproape patru minute de aşteptare. Analiza lui Marius Avram a indicat că golul ar fi trebuit anulat. Biliboc a şutat în minutul 90+1, dar Bălbărău a respins în corner, stopând ultima şansă de gol a oaspeţilor.
După fluierul de final spiritele s-au încins între cei doi antrenori. Neagoe l-a îmbrâncit pe Mandorlini. Chiar dacă ambii au încercat să minimalizeze conflictul, atât arbitrii, cât şi staff-urile celor două echipe au intervenit pentru a calma spiritele între cei doi. Neagoe a anunţat că va avea o discuţie cu Mandorlini şi va lămuri lucrurile. El a subliniat că nu are nimic personal cu antrenorul italian al CFR-ului.
Petrolul Ploieşti s-a impus cu 1-0, reuşind a treia victorie stagională şi a doua consecutivă. CFR rămâne cu 13 puncte şi este pe locul 11, în timp ce ploieştenii fac 12 puncte şi sunt pe locul 13.
