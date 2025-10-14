Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România - Austria: "O fac public" - Antena Sport

Mircea Lucescu, selecţionerul României, a avut un mesaj pentru Florin Tănase după victoria obţinută în faţa Austriei, scor 1-0, în preliminariile World Cup 2026. Fotbalistul celor de la FCSB a fost rezervă neutilizată în timpul meciului care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Tănase a fost jucătorul adus de Mircea Lucescu la interviuri şi la conferinţa de presă dinaintea meciului cu Austria. Chiar dacă nu este o regulă scrisă, antrenorii aduc de cele mai multe ori jucători care urmează să evolueze în partidele respective.

Mircea Lucescu i-a cerut scuze lui Florin Tănase după România – Austria 1-0: “I-am spus că va juca”

Iar Florin Tănase ar fi trebuit să joace în duelul de duminică seară de pe Arena Naţională, lucru recunoscut chiar de către selecţionerul Mircea Lucescu.

“Il Luce” şi-a prezentat scuzele pentru că l-a anunţat pe jucătorul de la FCSB că va juca în meciul cu Austria, dar nu s-a mai întâmplat acest lucru.

Lucescu şi-a explicat ulterior decizia şi a dezvăluit că toţi jucătorii din atacul României mai puteau continua şi considera că nu era oportună înlocuirea acestora: