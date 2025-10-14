Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România - Austria: "O fac public" - Antena Sport

Mircea Lucescu, selecţionerul României, a avut un mesaj pentru Florin Tănase după victoria obţinută în faţa Austriei, scor 1-0, în preliminariile World Cup 2026. Fotbalistul celor de la FCSB a fost rezervă neutilizată în timpul meciului care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Tănase a fost jucătorul adus de Mircea Lucescu la interviuri şi la conferinţa de presă dinaintea meciului cu Austria. Chiar dacă nu este o regulă scrisă, antrenorii aduc de cele mai multe ori jucători care urmează să evolueze în partidele respective.
Mircea Lucescu i-a cerut scuze lui Florin Tănase după România – Austria 1-0: “I-am spus că va juca”
Iar Florin Tănase ar fi trebuit să joace în duelul de duminică seară de pe Arena Naţională, lucru recunoscut chiar de către selecţionerul Mircea Lucescu.
“Il Luce” şi-a prezentat scuzele pentru că l-a anunţat pe jucătorul de la FCSB că va juca în meciul cu Austria, dar nu s-a mai întâmplat acest lucru.
Lucescu şi-a explicat ulterior decizia şi a dezvăluit că toţi jucătorii din atacul României mai puteau continua şi considera că nu era oportună înlocuirea acestora:
“Îmi cer scuze public că i-am spus lui Tănase că va juca în acest meci. I-am întrebat pe Mihăilă, pe Man, pe Ianis. Erau în regulă”, a declarat Mircea Lucescu, la fanatik.ro.
Pentru România urmează acum ultimele două meciuri, din luna noiembrie. Mai întâi, tricolorii vor juca în Bosnia, după care vor evolua pe Ilie Oană, cu San Marino. Partida de la Ploieşti se joacă pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
- 2,5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Florin Tănase, potrivit transfermarkt.com
- 24 de meciuri şi 5 goluri are Florin Tănase la echipa naţională a României
Clasamentul grupei H
- 1. Austria 15p +16
- 2. Bosnia 13p +8
- 3. România 10p +5
- 4. Cipru 8p +2
- 5. San Marino 0p -31
