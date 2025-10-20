Reacţia oficială după ce Mihai Stoica a anunţat ce transfer spectaculos pregăteşte FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Reacţia oficială după ce Mihai Stoica a anunţat ce transfer spectaculos pregăteşte FCSB

Publicat: 20 octombrie 2025, 8:46

Mihai Stoica, pe banca FCSB - Sport Pictures

FCSB are neapărat nevoie de un fundaş central, această fiind prima ţintă a lui Gigi Becali, în perioada de mercato de iarnă. Asta ţinând cont de situaţiile în care se află Dawa, Chiricheş sau Mihai Popescu.

Primul pe listă este Andre Duarte! Fostul fundaş de la FCU Craiova, ajuns la 28 de ani a mai fost dorit în trecut de Gigi Becali, înainte să semneze cu Ujpest, în vara lui 2024.

Chiar dacă mai are contract cu Ujpest până în 2028, agentul său a dezvăluit că aşteaptă o ofertă concretă de la patronul campioanei pentru portughezul cotat la un milion de euro, cu 10 meciuri adunate în acest sezon.

Agentul lui Andre Duarte, reacţie după declaraţiile lui Mihai Stoica

“Nu știu nimic altceva decât declarațiile pe care Mihai Stoica le-a făcut în presă despre Andre. Au existat oferte pentru Andre în vară, dar au fost respinse.

În cele din urmă, situația s-a încheiat după ce fotbalistul a semnat un nou contract cu Ujpest și a convenit asupra condițiilor pentru un transfer viitor.

În cazul în care va exista un interes concret, vom vorbi cu siguranță la momentul potrivit”, a spus Bernardo Vasconcelos, citat de digisport.ro.

”Să vedem. Să vedem cum arată acum, să vedem în ce sistem joacă. Am o mare problemă că foarte multe echipe joacă în trei fundaşi centrali acum. E aproape imposibil de evaluat un fundaş care joacă joacă în trei, dacă tu vrei să joci în patru”, a declarat Stoica, la fanatik.ro.

Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus