Reacţia oficială după ce Mihai Stoica a anunţat ce transfer spectaculos pregăteşte FCSB - Antena Sport

FCSB are neapărat nevoie de un fundaş central, această fiind prima ţintă a lui Gigi Becali, în perioada de mercato de iarnă. Asta ţinând cont de situaţiile în care se află Dawa, Chiricheş sau Mihai Popescu.

Primul pe listă este Andre Duarte! Fostul fundaş de la FCU Craiova, ajuns la 28 de ani a mai fost dorit în trecut de Gigi Becali, înainte să semneze cu Ujpest, în vara lui 2024.

Chiar dacă mai are contract cu Ujpest până în 2028, agentul său a dezvăluit că aşteaptă o ofertă concretă de la patronul campioanei pentru portughezul cotat la un milion de euro, cu 10 meciuri adunate în acest sezon.

Agentul lui Andre Duarte, reacţie după declaraţiile lui Mihai Stoica

“Nu știu nimic altceva decât declarațiile pe care Mihai Stoica le-a făcut în presă despre Andre. Au existat oferte pentru Andre în vară, dar au fost respinse.

În cele din urmă, situația s-a încheiat după ce fotbalistul a semnat un nou contract cu Ujpest și a convenit asupra condițiilor pentru un transfer viitor.