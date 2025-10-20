"Viciere de rezultat" Golul cu care Petrolul a învins-o pe CFR Cluj trebuia să fie anulat! - Antena Sport

Fostul arbitru Marius Avram a concluzionat că Petrolul a învins-o pe CFR Cluj cu un gol care ar fi trebuit să fie anulat.
În faza de dinainte de golul lui Denis Radu, din minutul 77, Paul Papp, aflat în poziţie de offside, sare la cap cu Matei Ilie. Chiar dacă nu a atins mingea, a influenţat faza.
Marius Avram, despre golul care trebuia anulat: “E o greşeală mare”
„Influențează un adversar și urmează faza golului. Cred că au uitat să analizeze momentul, fiind o fază mai complexă. Încearcă să joace mingea, chiar dacă nu o atinge. Paul Papp sare la cap, deci e ofsaid. E o greșeală mare, se vede cu ochiul liber”, a spus Marius Avram pentru digisport.ro.
„E viciere de rezultat”, a spus Ilie Dumitrescu pentru sursa citată.
Echipa ploieşteană Petrolul a învins luni seara, pe teren propriu, cu 1-0, de formaţia CFR Cluj, în ultimul meci al etapei a 13-a din Liga 1.
În prima repriză au lipsit ocaziile mari de gol, jucătorii celor două echipe părând că nu şi-au reglat tirul, iar cel mai important moment a fost accidentarea lui Grozav şi înlocuirea lui încă din minutul 29. Minutul 66 a adus cea mai clară ocazie de gol a partidei, Chică-Roşă a preluat în careu la o centrare, l-a păcălit pe Zouma şi a şutat la colţul lung, însă mingea s-a dus în bară. Golul a venit în minutul 77 şi a fost înscris de ploieşteni, prin Denis Radu. Asistentul Vasile Marinescu a ridicat fanionul, indicând ofsaid, dar faza a fost analizată de VAR şi golul a fost acordat după aproape patru minute de aşteptare. Biliboc a şutat în minutul 90+1, dar Bălbărău a respins în corner, stopând ultima şansă de gol a oaspeţilor.
Petrolul Ploieşti s-a impus cu 1-0, reuşind a treia victorie stagională şi a doua consecutivă. CFR rămâne cu 13 puncte şi este pe locul 11, în timp ce ploieştenii fac 12 puncte şi sunt pe locul 13.
