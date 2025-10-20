"Viciere de rezultat" Golul cu care Petrolul a învins-o pe CFR Cluj trebuia să fie anulat! - Antena Sport

Fostul arbitru Marius Avram a concluzionat că Petrolul a învins-o pe CFR Cluj cu un gol care ar fi trebuit să fie anulat.

În faza de dinainte de golul lui Denis Radu, din minutul 77, Paul Papp, aflat în poziţie de offside, sare la cap cu Matei Ilie. Chiar dacă nu a atins mingea, a influenţat faza.

Marius Avram, despre golul care trebuia anulat: “E o greşeală mare”

„Influențează un adversar și urmează faza golului. Cred că au uitat să analizeze momentul, fiind o fază mai complexă. Încearcă să joace mingea, chiar dacă nu o atinge. Paul Papp sare la cap, deci e ofsaid. E o greșeală mare, se vede cu ochiul liber”, a spus Marius Avram pentru digisport.ro.

„E viciere de rezultat”, a spus Ilie Dumitrescu pentru sursa citată.

Echipa ploieşteană Petrolul a învins luni seara, pe teren propriu, cu 1-0, de formaţia CFR Cluj, în ultimul meci al etapei a 13-a din Liga 1.