Anunţul lui Eugen Neagoe despre Mandorlini, după ce a fost implicat într-un conflict cu antrenorul CFR-ului - Antena Sport

Antrenorul Petrolului, Eugen Neagoe, a fost implicat într-un conflict cu tehnicianul lui CFR Cluj.

După fluierul de final al meciului Petrolul – CFR Cluj 1-0, Neagoe a explicat şi momentul în care l-a îmbrâncit pe Mandorlini. Neagoe a spus că nu are nimic personal cu Mandorlini şi chiar că va avea o discuţie cu antrenorul italian pentru a regla lucrurile.

Eugen Neagoe a dat detalii despre conflictul cu Andrea Mandorlini

“(n.r: Ce s-a întâmplat la final?) Nimic important. Nu a fost mai nimic. Şi eu eram pe final, presiunea rezultatului. Şi el a fost nemulţumit la o fază, şi eu. E bine că nu au fost jigniri.

(n.r: Înţeleg că e un cadru în care îl împingeţi) A venit aproape de mine şi i-am zis ‘Du-te mai încolo. Ce vrei să faci, să mă sperii? Nu sunt un om sperios’. O să discut cu el. Nu am nimic de împărţit cu nimeni.

(n.r: despre CFR) Cred că CFR se poate bate cu şanse reale la play-off.