Anunţul lui Eugen Neagoe despre Mandorlini, după ce a fost implicat într-un conflict cu antrenorul CFR-ului - Antena Sport

Anunţul lui Eugen Neagoe despre Mandorlini, după ce a fost implicat într-un conflict cu antrenorul CFR-ului

Bogdan Stănescu Publicat: 20 octombrie 2025, 23:24

Eugen Neagoe şi Andrea Mandorlini, în timpul conflictului / Sport Pictures

Antrenorul Petrolului, Eugen Neagoe, a fost implicat într-un conflict cu tehnicianul lui CFR Cluj.

După fluierul de final al meciului Petrolul – CFR Cluj 1-0, Neagoe a explicat şi momentul în care l-a îmbrâncit pe Mandorlini. Neagoe a spus că nu are nimic personal cu Mandorlini şi chiar că va avea o discuţie cu antrenorul italian pentru a regla lucrurile.

Eugen Neagoe a dat detalii despre conflictul cu Andrea Mandorlini

(n.r: Ce s-a întâmplat la final?) Nimic important. Nu a fost mai nimic. Şi eu eram pe final, presiunea rezultatului. Şi el a fost nemulţumit la o fază, şi eu. E bine că nu au fost jigniri.

(n.r: Înţeleg că e un cadru în care îl împingeţi) A venit aproape de mine şi i-am zis ‘Du-te mai încolo. Ce vrei să faci, să mă sperii? Nu sunt un om sperios’. O să discut cu el. Nu am nimic de împărţit cu nimeni.

(n.r: despre CFR) Cred că CFR se poate bate cu şanse reale la play-off.

Suntem la puţine puncte de adversarele din faţa noastră”, a spus Eugen Neagoe pentru digisport.ro după Petrolul – CFR Cluj 1-0.

Petrolul – CFR Cluj 1-0

Echipa ploieşteană Petrolul a învins luni seara, pe teren propriu, cu 1-0, de formaţia CFR Cluj, în ultimul meci al etapei a 13-a din Liga 1.

În prima repriză au lipsit ocaziile mari de gol, jucătorii celor două echipe părând că nu şi-au reglat tirul, iar cel mai important moment a fost accidentarea lui Grozav şi înlocuirea lui încă din minutul 29. Minutul 66 a adus cea mai clară ocazie de gol a partidei, Chică-Roşă a preluat în careu la o centrare, l-a păcălit pe Zouma şi a şutat la colţul lung, însă mingea s-a dus în bară. Golul a venit în minutul 77 şi a fost înscris de ploieşteni, prin Denis Radu. Asistentul Vasile Marinescu a ridicat fanionul, indicând ofsaid, dar faza a fost analizată de VAR şi golul a fost acordat după aproape patru minute de aşteptare. Biliboc a şutat în minutul 90+1, dar Bălbărău a respins în corner, stopând ultima şansă de gol a oaspeţilor.

Petrolul Ploieşti s-a impus cu 1-0, reuşind a treia victorie stagională şi a doua consecutivă. CFR rămâne cu 13 puncte şi este pe locul 11, în timp ce ploieştenii fac 12 puncte şi sunt pe locul 13.

