Lumea sportului în stare de șoc! A murit la doar 29 de ani - Antena Sport

Veste cumplită pentru lumea sportului. Daniel Naroditsky, considerat unul dintre cele mai mari talente din lumea șahului, a murit luni, 20 octombrie, la vârsta de doar 29 de ani.

Tragicul anunț a fost făcut de cei de la Charlotte Chess Center, clubul unde acesta era legitimat. Vestea a provocat un val uriaș de tristețe în lumea șahului.

Urmărit de aproape jumătate de milion de oameni pe YouTube, acesta a pus umărul la popularizarea șahului online, el fiind și un absolvent al prestigioasei Universități Stanford.

Daniel Naroditsky a câștigat, în luna martie, titlul de campion al SUA la blitz, cu un scor perfect de 14/14. A devenit extrem de cunoscut din postura de comentator, însă a avut câteva rezultate remarcabile și în șahul profesionist.