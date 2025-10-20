Lumea sportului în stare de șoc! A murit la doar 29 de ani - Antena Sport

Veste cumplită pentru lumea sportului. Daniel Naroditsky, considerat unul dintre cele mai mari talente din lumea șahului, a murit luni, 20 octombrie, la vârsta de doar 29 de ani.
Tragicul anunț a fost făcut de cei de la Charlotte Chess Center, clubul unde acesta era legitimat. Vestea a provocat un val uriaș de tristețe în lumea șahului.
A murit Daniel Naroditsky. Șahistul avea 29 de ani
Lume șahului este în doliu, după ce clubul Charlotte Chess Center a anunțat moartea lui Daniel Naroditsky. Considerat unul dintre cele mai mari talente în șahul mondial, acesta a decedat la vârsta de 29 de ani.
Urmărit de aproape jumătate de milion de oameni pe YouTube, acesta a pus umărul la popularizarea șahului online, el fiind și un absolvent al prestigioasei Universități Stanford.
Daniel Naroditsky a câștigat, în luna martie, titlul de campion al SUA la blitz, cu un scor perfect de 14/14. A devenit extrem de cunoscut din postura de comentator, însă a avut câteva rezultate remarcabile și în șahul profesionist.
„Cu mare tristețe că anunțăm dispariția neașteptată a lui Daniel Naroditsky. Daniel a fost un jucător talentat, un educator dedicat și un membru iubit al comunității internaționale de șah.
A fost, de asemenea, un fiu, frate și prieten loial. Rugăm respectuos presa și publicul să ofere familiei intimitatea necesară în aceste momente extrem de dificile”, se arată în comunicatul celor de la Charlotte Chess Center.
