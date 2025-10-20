Lumea sportului în stare de șoc! A murit la doar 29 de ani - Antena Sport

Închide meniul
Home | Alte sporturi | Lumea sportului în stare de șoc! A murit la doar 29 de ani

Daniel Işvanca Publicat: 20 octombrie 2025, 23:53

Daniel Naroditsky / X @worldchesstour

Veste cumplită pentru lumea sportului. Daniel Naroditsky, considerat unul dintre cele mai mari talente din lumea șahului, a murit luni, 20 octombrie, la vârsta de doar 29 de ani.

Tragicul anunț a fost făcut de cei de la Charlotte Chess Center, clubul unde acesta era legitimat. Vestea a provocat un val uriaș de tristețe în lumea șahului.

Lume șahului este în doliu, după ce clubul Charlotte Chess Center a anunțat moartea lui Daniel Naroditsky. Considerat unul dintre cele mai mari talente în șahul mondial, acesta a decedat la vârsta de 29 de ani.

Urmărit de aproape jumătate de milion de oameni pe YouTube, acesta a pus umărul la popularizarea șahului online, el fiind și un absolvent al prestigioasei Universități Stanford.

Daniel Naroditsky a câștigat, în luna martie, titlul de campion al SUA la blitz, cu un scor perfect de 14/14. A devenit extrem de cunoscut din postura de comentator, însă a avut câteva rezultate remarcabile și în șahul profesionist.

„Cu mare tristețe că anunțăm dispariția neașteptată a lui Daniel Naroditsky. Daniel a fost un jucător talentat, un educator dedicat și un membru iubit al comunității internaționale de șah.

A fost, de asemenea, un fiu, frate și prieten loial. Rugăm respectuos presa și publicul să ofere familiei intimitatea necesară în aceste momente extrem de dificile”, se arată în comunicatul celor de la Charlotte Chess Center.

SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilorSURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
