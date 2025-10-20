Moment şocant! Jucătorul CFR-ului a spart un laptop în timpul meciului cu Petrolul. Reacția fotbalistului - Antena Sport

Andres Şfaiţ (20 de ani), mijlocaşul lui CFR Cluj, a fost protagonistul unui moment şocant în timpul meciului pe care echipa lui îl dispută, în deplasare, cu Petrolul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nervos, Şfaiţ a lovit un panou publicitar. Lovitura lui, cu piciorul, a distrus laptopul unui fotoreporter care se afla în apropierea panoului publicitar.

UPDATE: Reacția lui Andres Șfaiț, după ce a distrus laptopul unui fotoreporter

Andres Șfaiț, fotbalistul celor de la CFR Cluj, a fost în centrul atenției în prima repriză a meciului cu Petrolul Ploiești, când a avut un gest șocant și neașteptat.

Fundașul ardelenilor a lovit cu piciorul un panou publicitar de la marginea terenului și a distrus laptopul unui fotoreporter, care se află lângă respectivul panou.

Imediat după meci, fotbalistul a reacționat și și-a cerut scuze pentru gest: „Îmi pare rău pentru gestul făcut în seara asta, chiar nu am avut intenția să-l afectez pe fotograf! Chiar dacă probabil nu s-a filmat, mi-am cerut scuze și în timpul meciului, și mai ales după meci, personal!”.