Moment şocant! Jucătorul CFR-ului a spart un laptop în timpul meciului cu Petrolul. Reacția fotbalistului - Antena Sport

UPDATE

Moment şocant! Jucătorul CFR-ului a spart un laptop în timpul meciului cu Petrolul. Reacția fotbalistului

Publicat: 20 octombrie 2025, 23:22

Momentul în care Andres Şfaiţ a spart un laptop / captura digisport.ro

Andres Şfaiţ (20 de ani), mijlocaşul lui CFR Cluj, a fost protagonistul unui moment şocant în timpul meciului pe care echipa lui îl dispută, în deplasare, cu Petrolul.

Nervos, Şfaiţ a lovit un panou publicitar. Lovitura lui, cu piciorul, a distrus laptopul unui fotoreporter care se afla în apropierea panoului publicitar.

UPDATE: Reacția lui Andres Șfaiț, după ce a distrus laptopul unui fotoreporter

Andres Șfaiț, fotbalistul celor de la CFR Cluj, a fost în centrul atenției în prima repriză a meciului cu Petrolul Ploiești, când a avut un gest șocant și neașteptat.

Fundașul ardelenilor a lovit cu piciorul un panou publicitar de la marginea terenului și a distrus laptopul unui fotoreporter, care se află lângă respectivul panou.

Imediat după meci, fotbalistul a reacționat și și-a cerut scuze pentru gest: „Îmi pare rău pentru gestul făcut în seara asta, chiar nu am avut intenția să-l afectez pe fotograf! Chiar dacă probabil nu s-a filmat, mi-am cerut scuze și în timpul meciului, și mai ales după meci, personal!”.

La fel ca şi campioana ultimelor două sezoane, FCSB, vicecampioana CFR Cluj traversează un început de sezon teribil.

Înaintea meciului cu Petrolul, CFR se afla pe locul 11 în Liga 1, cu numai 13 puncte acumulate după 12 etape.

Spre deosebire de FCSB, CFR Cluj nu a obţinut nici calificarea într-o grupă europeană. Înlocuitorul lui Dan Petrescu, Andrea Mandorlini, care a preluat echipa după acel umilitor 2-7 cu Hacken din deplasarea din Suedia, este şi el pe făraş.

Patronul Neluţu Varga a trecut la măsuri radicale în urma situaţiei de la club. Preşedintele Cristi Balaj a demisionat, Varga i-a acceptat demisia şi l-a înlocuit acum cu Iuliu Mureşan.

VEZI AICI MOMENTUL ŞOCANT CU ANDRES ŞFAIŢ

