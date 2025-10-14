Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: "Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”

Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”

Publicat: 14 octombrie 2025, 12:53

Comentarii
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru

Mircea Lucescu / Sport Pictures

Mircea Lucescu, selecţionerul României, a vorbit despre victoria obţinută de tricolori în faţa Austriei, scor 1-0, în preliminariile World Cup 2026. Virgil Ghiţă a marcat golul victoriei în minutul 90+5, dar nu a fost singurul remarcat al meciului de pe Arena Naţională, care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Bîrligea, atacantul celor de la FCSB, a fost titularizat de Mircea Lucescu. Chiar dacă Bîrligea nu a marcat, acesta a făcut o partidă bună şi a fost lăudat de selecţionerul României.

Mircea Lucescu l-a lăudat pe Daniel Bîrligea după România – Austria 1-0: “Atât de puternic a fost”

Lucescu este de părere că Daniel Bîrligea a făcut un meci extraordinar şi l-a comparat chiar cu marele Rodion Cămătaru. “Il Luce” a apreciat modul în care atacantul de la FCSB s-a luptat cu fundaşii Austriei care evoluează la echipe puternice din Europa:

“Bîrligea a făcut un meci extraordinar. Nu am văzut de mult un vârf de atac aşa, parcă era noul Cămătaru. Atât de puternic a fost”, a declarat Mircea Lucescu, la fanatik.ro.

Pentru România urmează acum ultimele două meciuri, din luna noiembrie. Mai întâi, tricolorii vor juca în Bosnia, după care vor evolua pe Ilie Oană, cu San Marino. Partida de la Ploieşti se joacă pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Reclamă
Reclamă
  • 5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Daniel Bîrligea, potrivit site-ului de specialitate transfermakrt.com
  • 5 goluri şi 3 pase de gol are Daniel Bîrligea în 15 meciuri pentru FCSB în acest sezon
  • 5 meciuri şi 1 gol are Daniel Bîrligea la naţionala României

Clasamentul grupei H

  • 1. Austria 15p +16
    2. Bosnia 13p +8
    3. România 10p +5
    4. Cipru 8p +2
    5. San Marino 0p -31
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
Observator
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
Dialogul uluitor în timpul meciului cu Austria avut de Mircea Lucescu cu un ziarist: “Nea Mircea, nu schimbi nimic?!” Răspunsul genial al selecționerului
Fanatik.ro
Dialogul uluitor în timpul meciului cu Austria avut de Mircea Lucescu cu un ziarist: “Nea Mircea, nu schimbi nimic?!” Răspunsul genial al selecționerului
14:42
VIDEOCampioana Florida Panthers, prima înfrângere a sezonului! Toate rezultatele de luni
14:31
Joyskim Dawa a spus când revine pe teren la FCSB. Campioana, în criză după accidentarea lui Mihai Popescu
14:30
Barcelona și-a prezentat tricourile speciale pentru El Clasico. Artistul promovat la derby-ul cu Real Madrid
14:29
Continuă coşmarul pentru Barcelona! Robert Lewandowski s-a accidentat şi ratează El Clasico
13:35
Ce transfer a ratat Ianis Hagi în vară! Tricolorul putea ajunge la unul dintre cele mai mari nume din Bundesliga
13:23
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
Vezi toate știrile
1 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 2 Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat 3 Greşeala lui Edi Iordănescu pe care Lucescu a reparat-o la naţionala României. Dan Petrescu: “Băi, dar chiar nimeni nu vede” 4 „La asta să răspunzi tu”. Ralf Rangnick a răbufnit după ce Austria a fost învinsă de România: „Nu am venit cu nasul pe sus” 5 Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională: „Nu poți să stai într-un jucător” 6 EXCLUSIVMircea Lucescu, anunţ despre plecarea de la naţională după victoria uriaşă cu Austria: “Las pe altcineva”
Citește și
Cele mai citite
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua