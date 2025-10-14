Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: "Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru" - Antena Sport

Mircea Lucescu, selecţionerul României, a vorbit despre victoria obţinută de tricolori în faţa Austriei, scor 1-0, în preliminariile World Cup 2026. Virgil Ghiţă a marcat golul victoriei în minutul 90+5, dar nu a fost singurul remarcat al meciului de pe Arena Naţională, care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Bîrligea, atacantul celor de la FCSB, a fost titularizat de Mircea Lucescu. Chiar dacă Bîrligea nu a marcat, acesta a făcut o partidă bună şi a fost lăudat de selecţionerul României.

Mircea Lucescu l-a lăudat pe Daniel Bîrligea după România – Austria 1-0: “Atât de puternic a fost”

Lucescu este de părere că Daniel Bîrligea a făcut un meci extraordinar şi l-a comparat chiar cu marele Rodion Cămătaru. “Il Luce” a apreciat modul în care atacantul de la FCSB s-a luptat cu fundaşii Austriei care evoluează la echipe puternice din Europa:

“Bîrligea a făcut un meci extraordinar. Nu am văzut de mult un vârf de atac aşa, parcă era noul Cămătaru. Atât de puternic a fost”, a declarat Mircea Lucescu, la fanatik.ro.

Pentru România urmează acum ultimele două meciuri, din luna noiembrie. Mai întâi, tricolorii vor juca în Bosnia, după care vor evolua pe Ilie Oană, cu San Marino. Partida de la Ploieşti se joacă pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.