Qatar - Emiratele Arabe Unite (LIVE SCORE, 20:00). Cosmin Olăroiu poate obține "biletele" la World Cup 2026 - Antena Sport

Qatar – Emiratele Arabe Unite (LIVE SCORE, 20:00). Cosmin Olăroiu poate obține “biletele” la World Cup 2026

14 octombrie 2025, 15:38

Cosmin Olăroiu, în timpul unui meci / Profimedia

Emiratele Arabe Unite, selecționata pregătită de Cosmin Olăroiu, se poate califica astăzi la Cupa Mondială din 2026 în cazul în care obține cel puțin un egal din duelul contra Qatarului. EAU se află pe primul loc în minigrupa din faza a patra a preliminariilor din Asia pentru turneul final, după ce în primul meci au învins-o pe Oman.

Cosmin Olăroiu ar putea deveni primul reprezentant al României la Cupa Mondială dacă își asigură “biletele” alături de Emiratele Arabe Unite. Meciul dintre EAU și Qatar are loc astăzi, de la ora 20:00.

Ajunsă în cea de-a patra faza a preliminariilor asiatice pentru Cupa Mondială, echipa Emiratelor Arabe Unite a fost repartizată într-o grupă alături de Oman și Qatar, în care se joacă un singur meci între fiecare națională. În primul meci disputat de elevii lui Cosmin Olăroiu, aceștia au învins Omanul cu 2-1 după o revenire pe final.

EAU a profitat în același timp și de egalul dintre Qatar și Oman, astfel că selecționata românului a ajuns în poziția de a avea nevoie doar de un egal pentru a-și asigura locul la World Cup 2026, turneu transmis în exclusivitate în Universul Antena. Dacă se califică, Emiratele Arabe Unite vor ajunge doar pentru a doua oară la turneul final, prima oară petrecându-se în 1990.

Înainte de meci, Cosmin Olăroiu a susținut o conferință de presă în cadrul căruia a vorbit despre ce îi așteaptă pe elevii săi, dar și despre controversele care i-au înfuriat pe fanii EAU:

E păcat că mulți suporteri nu pot veni la meci. 8% e un număr foarte mic. Ar trebui să fie egal, pentru că e un meci de calificare, nu în deplasare. Trebuie să fim capabili să trecem peste orice moment, orice dificultate, orice presiune din partea suporterilor (n.r. adverși), arbitrilor.

Sunem concentrați doar pe modul în care jucăm și obiectivul pe care îl avem. Când joci genul ăsta de meci, îți găsești energia de oriunde. Jucătorii au voința să joace. Ei vor să joace, așa că vor găsi rezervele să se recupereze și să joace la energie maximă mâine (n.r. astăzi). Sunt convins de asta“, a spus selecționerul român, potrivit thenationalnews.com.

Clasamentul grupei din care fac parte Emiratele Arabe Unite

1. Emiratele Arabe Unite – 3 puncte (+1)

2. Qatar – 1 punct (0)

3. Oman – 1 punct (-1)

