Ce sfat i-a dat Vinicius lui Lamine Yamal, în plin scandal uriaș în Spania: „Îi poate ajuta pe mulți”

Întrebat, la o conferinţă de presă, despre insultele rasiste şi islamofobe care l-au afectat şi pe Lamine Yamal, scandate în timpul unui meci al naţionalei Spaniei, atacantul brazilian Vinicius Junior a făcut apel la unitate pentru a „continua această luptă”.

„Este important ca Lamine Yamal să se pronunţe; îi poate ajuta şi pe alţii. Suntem faimoşi, avem bani, putem compensa aceste diferenţe, dar săracii suferă mult mai mult decât noi. Trebuie să rămânem uniţi. Se întâmplă des şi sper că putem continua această luptă”, a spus Vinicius.

Vinicius, sfat pentru Lamine Yamal

De la sosirea sa în Spania, atacantul lui Real Madrid a vorbit în repetate rânduri despre remarcile şi acţiunile rasiste la care a fost supus, cum ar fi recentele insulte care i-ar fi fost adresate de Gianluca Prestianni, un jucător al echipei Benfica.

„Nu spun că Spania, Germania sau Portugalia sunt ţări rasiste”, a adăugat Vini. „Dar există rasişti. Dacă vom continua această luptă împreună, în viitor, noii jucători nu vor mai trebui să îndure astfel de lucruri.”

La meciul amical Spania – Egipt, suporterii iberici au avut scandări rasiste la adresa musulmanilor, iar presa spaniolă a luat atitudine: „Lamine a părăsit stadionul cu capul plecat şi însoţit de un membru al echipei de securitate. Şi el este musulman, iar noi l-am insultat pe cel care este în prezent simbolul nostru fotbalistic”, a scris un ziar madrilen.