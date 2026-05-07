„Cea mai rea noapte din viața mea!” Ce scrie presa din Spania, la 40 de ani de la Sevilla

Steaua a câştigat Cupa Campionilor Europeni pe 7 mai 1986, după ce a învins-o în finală pe Barcelona, la loviturile de departajare / Facebook Helmut Duckadam

În urmă cu exact 40 de ani, Steaua cucerea Cupa Campionilor Europeni pe arena Ramón Sánchez-Pizjuán, din Sevilla. Lăcătuș și Balint au marcat atunci pentru „militari” la loviturile de departajare și au provocat o veritabilă traumă pentru Barcelona, care suferă și astăzi cu gândul la trofeul plecat în România.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patru decenii mai târziu, presa din Spania și-a amintit acea zi, cea mai importantă din istoria fotbalului românesc, dar una dintre cele mai triste din viața clubului catalan.

Mundo Deportivo, la 40 de ani de la Sevilla: „Cea mai rea noapte!”

Într-un editorial emoționant în Mundo Deportivo, jurnalistul catalan Xavier Bosch scrie că „astăzi se împlinesc 40 de ani de la cea mai rea noapte din viața mea”. Ziaristul notează că Barcelona de atunci supraviețuise plecării lui Diego Maradona, câștigase campionatul cu Terry Venables, iar în semifinalele Cupei Campionilor revenise miraculos în fața lui IFK Goteborg, după 0-3 în Suedia.

„În finala de la Sevilla, în schimb, totul a mers prost. Inclusiv fatala serie de penalty-uri care încă ne provoacă coșmaruri. Era atâta presiune și atâta speranță de a câștiga prima Cupă a Campionilor, iar contextul era atât de favorabil, cu 50.000 de fani și mai puțin de 400 de români în tribune, încât Barça s-a prăbușit”, scrie Xavier Bosch.

După atâta vreme, jurnalistul subliniază că o asemenea noapte nu se uită, chit că Barcelona a adunat atâtea trofee în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa. „0-0 și la penalty-uri. Nu am transformat niciunul. Portarul lor a fost eroul neașteptat. Au trecut 40 de ani, cu cinci Ligi ale Campionilor în vitrină, dar nu se uită cea mai rea noapte din viață”, încheie editorialistul.