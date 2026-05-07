Real Madrid, prima reacție oficială după bătaia dintre Valverde și Tchouameni: „A deschis o procedură disciplinară”

„Fierbe” vestiarul la Real Madrid, după ce, pentru a doua zi la rând, Federico Valverde și Aurelien Tchouameni au avut un conflict puternic la antrenamentul echipei antrenate de Alvaro Arbeloa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De această dată, unul dintre cei doi a ajuns la spital, fiind nevoit să părăsească baza „los blancos” în scaun cu rotile. Joi seară a venit și reacția oficială a clubului spaniol.

Real Madrid a deschis o anchetă disciplinară

Federico Valverde și Aurelien Tchouameni riscă sancțiuni uriașe după conflictul incredibil de la antrenamentul de joi, la doar o zi după ce aceștia se bruscaseră și la ședința de pregătire de miercuri.

Fotbalistul uruguayan a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost scos din circuit chiar și pentru derby-ul contra Barcelonei, care poate aduce un nou titlu formației antrenate de Hansi Flick.

Clubul madrilen a reacționat prompt după ce au ieșit la iveală detalii despre acel conflict și a precizat că a deschis o anchetă disciplinară în cazul celor doi fotbaliști.