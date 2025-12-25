„Cel mai bun pas pentru el”. Gică Craioveanu știe ce echipă i se potrivește lui Andrei Rațiu - Antena Sport

Gică Craioveanu a oferit declarații despre viitorul lui Andrei Rațiu (27 de ani). Fostul internațional a transmis că o eventuală revenire la Villarreal ar fi fost una benefică pentru fundașul român, despre care spaniolii spuneau că este dorit la Barcelona.
Gică Craioveanu a subliniat că pentru un posibil transfer la echipele de top din Spania, Andrei Rațiu este un jucător mult prea „haotic”, având nevoie să se îmbunătățească pe plan tactic.
Gică Craioveanu știe ce echipă i se potrivește lui Andrei Rațiu
„Eu v-am spus în vară că nu-l vrea nici Barcelona, nici Madrid, nici Ateltico. Cel mai bun pas pentru el ar fi fost la Villarreal. Semnând cu ei, după Champions League, putea să găsească echipă mult mai bună.
A făcut un an foarte bun în Spania, chiar foarte bun. (N.r. Ce spun spaniolii despre el?) Vorbesc foarte bine, că e un jucător cu calități, condiții, dar este acel…că e un jucător haotic. E un jucător cum spun și spunem noi la radio, un jucător haotic, care apare pe unde vrea el. La echipe atât de mari, cum e Barcelona, Madrid, trebuie să fie foarte bun tactic.
La Cholo nu-l văd niciodată jucând, Barcelona ar fi mai pe stilul lui. (N.r. E peste Kounde, ca să o luăm așa?) Kounde este unul dintre cei mai buni fundași laterali dreapta, central. (N.r. Poate în atac?) În atac, e mult peste Kounde, în atac, are el, calcă mingea, se întoarce (n.r. râde)”, a declarat Gică Craioveanu, pentru AntenaSport.
Andrei Rațiu, cotat la suma de 18 milioane de euro, și-a prelungit contractul cu Rayo Vallecano până în vara lui 2030. Fundașul este jucător de bază la formația din La Liga, el evoluând în 23 de meciuri, în toate competițiile.
