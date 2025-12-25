Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Cel mai bun pas pentru el”. Gică Craioveanu știe ce echipă i se potrivește lui Andrei Rațiu - Antena Sport

Home | Fotbal | „Cel mai bun pas pentru el”. Gică Craioveanu știe ce echipă i se potrivește lui Andrei Rațiu
EXCLUSIV

„Cel mai bun pas pentru el”. Gică Craioveanu știe ce echipă i se potrivește lui Andrei Rațiu

Viviana Moraru Publicat: 25 decembrie 2025, 16:09

Comentarii
Cel mai bun pas pentru el”. Gică Craioveanu știe ce echipă i se potrivește lui Andrei Rațiu

Andrei Raţiu, în timpul unui meci / Profimedia

Gică Craioveanu a oferit declarații despre viitorul lui Andrei Rațiu (27 de ani). Fostul internațional a transmis că o eventuală revenire la Villarreal ar fi fost una benefică pentru fundașul român, despre care spaniolii spuneau că este dorit la Barcelona.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gică Craioveanu a subliniat că pentru un posibil transfer la echipele de top din Spania, Andrei Rațiu este un jucător mult prea „haotic”, având nevoie să se îmbunătățească pe plan tactic.  

Gică Craioveanu știe ce echipă i se potrivește lui Andrei Rațiu 

„Eu v-am spus în vară că nu-l vrea nici Barcelona, nici Madrid, nici Ateltico. Cel mai bun pas pentru el ar fi fost la Villarreal. Semnând cu ei, după Champions League, putea să găsească echipă mult mai bună.  

A făcut un an foarte bun în Spania, chiar foarte bun. (N.r. Ce spun spaniolii despre el?) Vorbesc foarte bine, că e un jucător cu calități, condiții, dar este acel…că e un jucător haotic. E un jucător cum spun și spunem noi la radio, un jucător haotic, care apare pe unde vrea el. La echipe atât de mari, cum e Barcelona, Madrid, trebuie să fie foarte bun tactic.  

La Cholo nu-l văd niciodată jucând, Barcelona ar fi mai pe stilul lui. (N.r. E peste Kounde, ca să o luăm așa?) Kounde este unul dintre cei mai buni fundași laterali dreapta, central. (N.r. Poate în atac?) În atac, e mult peste Kounde, în atac, are el, calcă mingea, se întoarce (n.r. râde)”, a declarat Gică Craioveanu, pentru AntenaSport. 

Reclamă
Reclamă

Andrei Rațiu, cotat la suma de 18 milioane de euro, și-a prelungit contractul cu Rayo Vallecano până în vara lui 2030. Fundașul este jucător de bază la formația din La Liga, el evoluând în 23 de meciuri, în toate competițiile. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ninsorile de Crăciun au dat peste cap planurile românilor. Stratul de 20 cm de zăpadă, coșmar pentru șoferi
Observator
Ninsorile de Crăciun au dat peste cap planurile românilor. Stratul de 20 cm de zăpadă, coșmar pentru șoferi
Ultimele imagini cu îndrăgitul artist Ion Drăgan în viață. Cu câteva ore înainte să moară cântărețul fusese la colindat. Video
Fanatik.ro
Ultimele imagini cu îndrăgitul artist Ion Drăgan în viață. Cu câteva ore înainte să moară cântărețul fusese la colindat. Video
20:11
„Să-i pună nea Mircea la punct”. Miodrag Belodedici, încredere deplină în selecționer înaintea barajului cu Turcia
19:23
Cristi Chivu se luptă cu Barcelona și Real Madrid pentru primul transfer al iernii la Inter. Jucătorul dorit
18:59
EXCLUSIVIonuț Nedelcearu vrea să revină la națională pentru barajul cu Turcia: „Pentru asta muncesc în fiecare zi”
18:15
Anunț despre viitorul lui Jürgen Klopp, după ce a fost dorit la Real Madrid: „Se simte aici ca acasă”
17:19
„Poate unii cred că vorbesc să mă aflu în treabă, dar…”. Victor Pițurcă, verdict înaintea barajului cu Turcia
16:52
EXCLUSIVAdrian Mutu, gest uriaș pentru copii de Crăciun: „Am jucat la cel mai înalt nivel, să se inspire din asta”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVJucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1 2 Jucătorul de la FCSB pe care Leo Grozavu l-ar transfera la Botoșani, pentru a cuceri un titlu istoric cu moldovenii: „Admirabil” 3 Mihai Stoica a anunțat o revenire importantă la FCSB: “Din primul minut” 4 Mihai Stoica, toate detaliile despre primul transfer al iernii de la FCSB: „A arătat foarte bine” 5 Achiziție spectaculoasă pentru o echipă din Liga 3 chiar în Ajunul Crăciunului: “Un club serios înseamnă și condiții” 6 “E Rapid o variantă?” Nicolae Stanciu, anunț despre viitorul său: “E plăcut să auzi”
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordulFCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul
Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”