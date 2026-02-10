Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: "Nici la copilul meu nu accept" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”

Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”

Andrei Nicolae Publicat: 10 februarie 2026, 13:22

Comentarii
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: Nici la copilul meu nu accept

Ştefan Baiaram / Profimedia

Universitatea Craiova a venit cu o primă reacție după scandalul în care a fost implicat Ștefan Baiaram la finalul meciului cu Dinamo. Prin vocea lui Mario Felgueiras, managerul sportiv al clubului, oltenii au anunțat că vor purta o discuție cu vedeta lui Filipe Coelho, dar că nu se pune problema unei amenzi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo și Universitatea Craiova au remizat în derby-ul etapei din Liga 1, însă fotbalul a trecut în plan secund după fluierul final, atunci când suporterii de la Tribuna 1 au început să creeze tensiuni. În primă fază, suporterii au aruncat cu un obiect înspre Istvan Kovacs, după care au avut ceva de împărțit cu Bairam, care le-a răspuns și a înjurat și scuipat un fan.

Ștefan Baiaram nu va fi amendat de Universitatea Craiova

După meci, Ilie Dumitrescu și Gică Craioveanu l-au criticat pe jucătorul de 23 de ani pentru gestul făcut, cel din urmâ spunând inclusiv că fotbalistul oltenilor ar trebui să fie amendat. La o zi distanță după partidă, Mario Felgueiras a vorbit despre ce s-a întâmplat pe Arena Națională și a exclus complet această variantă, declarând totuși că se va purta o discuție alături de Baiaram.

În plus, oficialul din Bănie a recunoscut că gestul reprobabil al fotbalistului de atac nu este unul normal și că jucătorii echipei lui Coelho trebuie să fie educați, ținând cont că vor exista și pe viitor situații în care vor fi provocați.

Dacă a făcut-o, nu e corect, bineînțeles. Baiaram sau oricine ar fi. Nici la copilul meu nu accept astfel de gesturi. E ceva despre care trebuie să vorbim cu jucătorul.

Reclamă
Reclamă

Dacă e un comportament care nu ne face mândri, atunci trebuie să analizăm și să rezolvăm. Noi trebuie să îi educăm pe toți jucătorii. Ei vor mai fi înjurați. Asta e clar.

E un copil de 23 de ani care a suferit mult anul acesta. E un băiat pe care trebuie să-l ajutăm. Trebuie să-l respectăm. El e un jucător important nu doar la Craiova, ci și la naționala României“, a spus Felgueiras, potrivit fanatik.ro.

Reacţia unui american care s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată: Nu m-am așteptat la astaReacţia unui american care s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată: Nu m-am așteptat la asta
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Unde fug ultra-bogaţii pentru a-şi salva averile: "Nu e corect să fii pedepsit atunci când ai succes"
Observator
Unde fug ultra-bogaţii pentru a-şi salva averile: "Nu e corect să fii pedepsit atunci când ai succes"
Denis Drăguș, la un pas să fie bătut de adversari. A fost nevoie de intervenția Poliției
Fanatik.ro
Denis Drăguș, la un pas să fie bătut de adversari. A fost nevoie de intervenția Poliției
14:10
FotoS-a dat startul lucrărilor la cel mai mare stadion din lume! Proiect imens de 32 de miliarde de euro. Cum arată
13:34
OFICIAL | Noul jucător de la FCSB a fost trecut pe lista LPF
12:59
CFR Cluj – Rapid (LIVE TEXT, 20:00). Giuleștenii, obligați să câștige ca să se califice în sferturi
12:53
Fernando Alonso a anunţat ce obiectiv are în 2026: “Planul este să mă bucur de fiecare secundă”
12:08
Stephen Curry ratează și el All-Star Game 2026. Superstarul lui Golden State Warriors are probleme la genunchi
12:00
“Suntem cioflingari?” Gigi Becali a răbufnit şi a anunţat de ce a picat un transfer la FCSB: “Du-te, bă!”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu” 2 Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: “Exact profilul pe care îl vrea Gigi” 3 Prima reacţie a lui Ştefan Baiaram după ce a scuipat un fan: “Nu regret nimic” 4 Unde se joacă finala Cupei României? Anunțul făcut de FRF 5 Schimb de portari în Liga 1, în ultima zi de mercato. De la retrogradare, ajunge să se bate pentru play-off 6 Moment unic în Spania: omul care „nu ratează niciodată” a intrat în minutul 90+6 să execute un penalty! Ce a urmat
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt