Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: "Nici la copilul meu nu accept" - Antena Sport

Universitatea Craiova a venit cu o primă reacție după scandalul în care a fost implicat Ștefan Baiaram la finalul meciului cu Dinamo. Prin vocea lui Mario Felgueiras, managerul sportiv al clubului, oltenii au anunțat că vor purta o discuție cu vedeta lui Filipe Coelho, dar că nu se pune problema unei amenzi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo și Universitatea Craiova au remizat în derby-ul etapei din Liga 1, însă fotbalul a trecut în plan secund după fluierul final, atunci când suporterii de la Tribuna 1 au început să creeze tensiuni. În primă fază, suporterii au aruncat cu un obiect înspre Istvan Kovacs, după care au avut ceva de împărțit cu Bairam, care le-a răspuns și a înjurat și scuipat un fan.

Ștefan Baiaram nu va fi amendat de Universitatea Craiova

După meci, Ilie Dumitrescu și Gică Craioveanu l-au criticat pe jucătorul de 23 de ani pentru gestul făcut, cel din urmâ spunând inclusiv că fotbalistul oltenilor ar trebui să fie amendat. La o zi distanță după partidă, Mario Felgueiras a vorbit despre ce s-a întâmplat pe Arena Națională și a exclus complet această variantă, declarând totuși că se va purta o discuție alături de Baiaram.

În plus, oficialul din Bănie a recunoscut că gestul reprobabil al fotbalistului de atac nu este unul normal și că jucătorii echipei lui Coelho trebuie să fie educați, ținând cont că vor exista și pe viitor situații în care vor fi provocați.

“Dacă a făcut-o, nu e corect, bineînțeles. Baiaram sau oricine ar fi. Nici la copilul meu nu accept astfel de gesturi. E ceva despre care trebuie să vorbim cu jucătorul.