Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Chivu a surprins, după victoria dramatică cu Juventus. Ce a spus despre jocul lui Inter - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu a surprins, după victoria dramatică cu Juventus. Ce a spus despre jocul lui Inter

Cristi Chivu a surprins, după victoria dramatică cu Juventus. Ce a spus despre jocul lui Inter

Viviana Moraru Publicat: 15 februarie 2026, 9:43

Comentarii
Cristi Chivu a surprins, după victoria dramatică cu Juventus. Ce a spus despre jocul lui Inter

Cristi Chivu, în timpul meciului Inter - Juventus 3-2/ Profimedia

Cristi Chivu (45 de ani) a surprins, după ce Inter a învins-o dramatic pe Juventus, scor 3-2, în etapa a 25-a din Serie A. Antrenorul român a recunoscut că nu i-a plăcut jocul echipei sale, în ciuda victoriei obţinute.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter a evoluat în superioritate numerică încă din minutul 42, după eliminarea contestată a lui Pierre Kalulu. Cu toate acestea, nerazzurrii au marcat golul victoriei în minuul 90, prin Piotr Zielinski.

Cristi Chivu a surprins, după nebunia din derby-ul Inter – Juventus 3-2

Cristi Chivu a dezvăluit că echipa sa a trecut printr-un blocaj mental, înaintea derby-ului cu Juventus. Antrenorul român spera ca victoria să le aducă moral jucătorilor săi, deşi susţine că jocul nu l-a încântat.

“Eram blocați în ceea ce privește jocul și abordarea noastră și am suferit. Nu câștigaserăm o confruntare directă de doi ani, iar băieții au simțit efectele acestui lucru. Dar, cu inimă și făcând ceea ce trebuia făcut, am reușit să câștigăm.

Voi rămâne cu aspectele pozitive, cu victoria, caracterul și dorința de a răni întotdeauna o echipă care cauzează dificultăți tuturor cu rotațiile și calitățile sale individuale și colective. Juventus este o echipă grozavă și merită aprecierea noastră.

Reclamă
Reclamă

Sper ca victoria de astăzi să fie un punct de cotitură, mai ales legat de blocajul mental și fizic prin care am trecut. Nu mi-a plăcut echipa, nu am livrat ceea ce ne-am propus. Dar păstrez victoria în această seară. Le-am transmis băieților faptul că am câștigat un meci important precum cel de la Dortmund, dar astăzi am simțit lipsa unei victorii împotriva unei echipe mari”, a declarat Cristi Chivu, conform presei din Italia.

Inter – Juventus 3-2

La Milano, pe San Siro, gazdele au deschis scorul în minutul 17, când Luis Henrique a şutat din careu, iar mingea a fost deviată în autogol de Andrea Cambiaso. Tot Cambiaso a marcat şi în poarta cealaltă, egalând în minutul 26, din assistul lui McKennie. Inter a trecut pe lângă gol în minutul 41, la dubla ocazie Marcus Thuram – Bastoni. În minutul 42 arbitrul Federico La Penna a luat însă o decizie controversată. I-a acordat lui Kalulu al doilea cartonaş galben la o fază în care francezul l-a atins pe Bastoni, iar acesta a căzut spectaculos.

Cu un jucător important eliminat, Juventus nu s-a retras şi Sommer a fost nevoit să intervină la trei şuturi periculoase în aceeaşi fază. Chivu a mutat ofensiv şi nerrazzurii au căutat golul victoriei. Intrat în minutul 66, Esposito a înscris cu o lovitură de cap zece minute mai târziu, din centrarea lui Dimarco, dar torinezii au egalat din nou, prin Locatelli, şut din careu la colţul lung în minutul 83.

Filmul tragediei din Tulcea, unde un copil de 3 ani ar fi fost bătut până la moarte cu un făraş metalicFilmul tragediei din Tulcea, unde un copil de 3 ani ar fi fost bătut până la moarte cu un făraş metalic
Reclamă

Di Gregorio a salvat excelent la lovitura de cap a lui Bisseck, din minutul 89, însă Zielinski a şutat de la marginea careului, în minutul 90 şi Inter Milano a învins pe Juventus Torino cu 3-2. Interul lui Chivu a ajuns la a şasea victorie consecutivă şi conduce în clasamentul din Serie A cu 61 de puncte, opt în plus faţă de AC Milan, echipa de pe locul secund. Juventus e pe locul 4, cu 46 de puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românul care a creat primul sat românesc din SUA, găsit mort în casa sa din Cluj. Poliţia ia în calcul o crimă
Observator
Românul care a creat primul sat românesc din SUA, găsit mort în casa sa din Cluj. Poliţia ia în calcul o crimă
Câți copii are, de fapt, Cătălin Zmărăndescu. Campionul participă la Power Couple
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Cătălin Zmărăndescu. Campionul participă la Power Couple
12:47
UTA Arad – FC Botoşani LIVE TEXT (14:00). Duel de foc pentru un loc de play-off
12:45
S-a ales praful la Legia după despărţirea de Edi Iordănescu. A ajuns la retrogradare. Ar fi o ruşine istorică
12:24
Edoardo Bove a revenit pe teren, la 14 luni de la stopul cardiac suferit pe teren! Unde a ajuns să joace italianul
12:05
Alvaro Arbeloa, detalii despre Kylian Mbappe, după ce a fost rezervă la Real Madrid. Ce se va întâmpla la meciul cu Benfica
12:02
Cristi Chivu, luat la ţintă şi de rivalii de la AC Milan! Un alt nume mare l-a criticat pe român: “Este evident”
11:45
Dan Nistor a recunoscut totul, la mai bine de o săptămână după scandalul cu Andrei Cordea: “De aia l-am înjurat”
Vezi toate știrile
1 UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii 2 Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama” 3 Se anunță „infern” pentru FCSB în Bănie! Câte bilete s-au vândut la meciul Universității Craiova contra campioanei 4 Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul – FC Argeș 2-1 5 AC Milan i-a stabilit prețul lui Andrei Coubiș! Cât trebuie să plătească U Cluj pentru a-l transfera definitiv 6 Marius Lăcătuş şi-a anunţat oficial retragerea: “Am şi eu o vârstă, nu-mi mai arde”
Citește și
Cele mai citite
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”