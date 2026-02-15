Cristi Chivu a surprins, după victoria dramatică cu Juventus. Ce a spus despre jocul lui Inter - Antena Sport

Cristi Chivu (45 de ani) a surprins, după ce Inter a învins-o dramatic pe Juventus, scor 3-2, în etapa a 25-a din Serie A. Antrenorul român a recunoscut că nu i-a plăcut jocul echipei sale, în ciuda victoriei obţinute.
Inter a evoluat în superioritate numerică încă din minutul 42, după eliminarea contestată a lui Pierre Kalulu. Cu toate acestea, nerazzurrii au marcat golul victoriei în minuul 90, prin Piotr Zielinski.
Cristi Chivu a surprins, după nebunia din derby-ul Inter – Juventus 3-2
Cristi Chivu a dezvăluit că echipa sa a trecut printr-un blocaj mental, înaintea derby-ului cu Juventus. Antrenorul român spera ca victoria să le aducă moral jucătorilor săi, deşi susţine că jocul nu l-a încântat.
“Eram blocați în ceea ce privește jocul și abordarea noastră și am suferit. Nu câștigaserăm o confruntare directă de doi ani, iar băieții au simțit efectele acestui lucru. Dar, cu inimă și făcând ceea ce trebuia făcut, am reușit să câștigăm.
Voi rămâne cu aspectele pozitive, cu victoria, caracterul și dorința de a răni întotdeauna o echipă care cauzează dificultăți tuturor cu rotațiile și calitățile sale individuale și colective. Juventus este o echipă grozavă și merită aprecierea noastră.
Sper ca victoria de astăzi să fie un punct de cotitură, mai ales legat de blocajul mental și fizic prin care am trecut. Nu mi-a plăcut echipa, nu am livrat ceea ce ne-am propus. Dar păstrez victoria în această seară. Le-am transmis băieților faptul că am câștigat un meci important precum cel de la Dortmund, dar astăzi am simțit lipsa unei victorii împotriva unei echipe mari”, a declarat Cristi Chivu, conform presei din Italia.
Inter – Juventus 3-2
La Milano, pe San Siro, gazdele au deschis scorul în minutul 17, când Luis Henrique a şutat din careu, iar mingea a fost deviată în autogol de Andrea Cambiaso. Tot Cambiaso a marcat şi în poarta cealaltă, egalând în minutul 26, din assistul lui McKennie. Inter a trecut pe lângă gol în minutul 41, la dubla ocazie Marcus Thuram – Bastoni. În minutul 42 arbitrul Federico La Penna a luat însă o decizie controversată. I-a acordat lui Kalulu al doilea cartonaş galben la o fază în care francezul l-a atins pe Bastoni, iar acesta a căzut spectaculos.
Cu un jucător important eliminat, Juventus nu s-a retras şi Sommer a fost nevoit să intervină la trei şuturi periculoase în aceeaşi fază. Chivu a mutat ofensiv şi nerrazzurii au căutat golul victoriei. Intrat în minutul 66, Esposito a înscris cu o lovitură de cap zece minute mai târziu, din centrarea lui Dimarco, dar torinezii au egalat din nou, prin Locatelli, şut din careu la colţul lung în minutul 83.
Di Gregorio a salvat excelent la lovitura de cap a lui Bisseck, din minutul 89, însă Zielinski a şutat de la marginea careului, în minutul 90 şi Inter Milano a învins pe Juventus Torino cu 3-2. Interul lui Chivu a ajuns la a şasea victorie consecutivă şi conduce în clasamentul din Serie A cu 61 de puncte, opt în plus faţă de AC Milan, echipa de pe locul secund. Juventus e pe locul 4, cu 46 de puncte.
