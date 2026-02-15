Cristi Chivu a surprins, după victoria dramatică cu Juventus. Ce a spus despre jocul lui Inter - Antena Sport

Cristi Chivu (45 de ani) a surprins, după ce Inter a învins-o dramatic pe Juventus, scor 3-2, în etapa a 25-a din Serie A. Antrenorul român a recunoscut că nu i-a plăcut jocul echipei sale, în ciuda victoriei obţinute.

Inter a evoluat în superioritate numerică încă din minutul 42, după eliminarea contestată a lui Pierre Kalulu. Cu toate acestea, nerazzurrii au marcat golul victoriei în minuul 90, prin Piotr Zielinski.

Cristi Chivu a surprins, după nebunia din derby-ul Inter – Juventus 3-2

Cristi Chivu a dezvăluit că echipa sa a trecut printr-un blocaj mental, înaintea derby-ului cu Juventus. Antrenorul român spera ca victoria să le aducă moral jucătorilor săi, deşi susţine că jocul nu l-a încântat.

“Eram blocați în ceea ce privește jocul și abordarea noastră și am suferit. Nu câștigaserăm o confruntare directă de doi ani, iar băieții au simțit efectele acestui lucru. Dar, cu inimă și făcând ceea ce trebuia făcut, am reușit să câștigăm.

Voi rămâne cu aspectele pozitive, cu victoria, caracterul și dorința de a răni întotdeauna o echipă care cauzează dificultăți tuturor cu rotațiile și calitățile sale individuale și colective. Juventus este o echipă grozavă și merită aprecierea noastră.