Cere suspendarea urgentă din funcţia de preşedinte al FRF a lui Răzvan Burleanu! Solicitare în instanţă

Ilie Drăgan a decis să deschidă o procedură în instanţă împotriva lui Răzvan Burleanu, după alegerile FRF. Acesta vrea ca preşedintele Federaţiei să fie suspendat din funcţie după scandalul de la alegeri.
Concret, Ilie Drăgan a fost extrem de nemulţumit de faptul că nu a fost lăsat să ţină un discurs după alegerile FRF. Acesta a fost contracandidatul lui Răzvan Burleanu pentru şefia Federaţiei.
Ilie Drăgan vrea să-l suspende pe Răzvan Bulreanu
Ilie Drăgan a venit cu o solicitare în faţa instanţei şi prima înfăţişare din acest proces va avea loc pe 21 aprilie, notează fanatik.ro. Acesta susţine că Răzvan Burleanu nu mai avea dreptul la al patrulea mandat în fruntea FRF, motiv pentru care a cerut suspendarea sa din funcţia de preşedinte al Federaţiei.
De asemenea, după alegerile de la FRF, Ilie Drăgan a confirmat faptul că va ajunge în instanţă, după ce nu a fost lăsat să-şi ţină discursul la Adunarea Generală.
“Da, am deschis două acțiuni. Una dintre ele ar trebui să se soluționeze rapid și se referă la suspendarea a efectului validării procesului, adică practic suspendarea alegerii lui Răzvan Burleanu prin decizia Adunării Generale.
A doua este acțiunea de fond, anularea Adunării Generale, unde vorbim probabil de un proces de durată mai lungă. Deocamdată singurele costuri sunt taxa de timbru și cheltuielile pe care le am cu avocatul meu. Sunt foarte încrezător că voi avea câștig de cauză”, a declarat Ilie Drăgan, conform sursei citate anterior.
Răzvan Burleanu, discurs după ce a fost reales la şefia FRF
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, după ce a fost reales la şefia federaţiei, că votul arată disponibilitatea membrilor în ceea ce priveşte obiectivele strategice anunţate. El a făcut referiri şi la situaţia creată în timpul Adunării Generale de contracandidatul său, Ilie Ştefan Drăgan.
“În ceea ce priveşte procedura de alegeri, îmi pare rău că a arătat astfel. Această distracţie nu era inclusă pe agendă. Mulţumesc celor care mi-au scris, nu am putut să răspund tuturor. Am citit un singur mesaj, de la soţia mea. Fetiţa mea de 6 ani a întrebat: „Mami, cine e măscăriciul ăsta?””, a spus Burleanu.
În acel moment, Ilie Drăgan a ţipat de la etaj: „Dar discursul tău de 45 de minute?”. Imediat, a intervenit un alt membru, iritat de intervenţiile lui Drăgan: „Tu nu înţelegi că nu ne e frică? Ne-ai făcut fricoşi. Nu nu e frică! Votăm ca aşa vrem!”
Anterior, Drăgan şi-a început discursul în sală, în timp ce mai mulţi participanţi au încercat să-l oprească. Atmosfera a devenit tensionată, s-a strigat din sală, iar la un moment dat a intervenit şi paza, încercând să-l scoată afară. Spiritele s-au inflamat complet atunci, contracandidatul lui Burleanu fiind cu greu ţinut.
Din public s-au auzit voci spunând „Oricum nu te ascultă nimeni”, însă acesta nu s-a lăsat şi a continuat să citească de pe foi discursul pe care îl avea pregătit, fără microfon, fiind ascultat de foarte puţină lume.
Văzând că nu reuşeşte să îşi prezinte discursul, Drăgan a luat cuvântul în faţa jurnaliştilor, fix în momentele în care votul continua în sala principală. „Nu este normal ca un candidat la FRF să nu poată să vorbească. Să i se pună pumnul în gură. Cineva s-a ridicat şi a propus acest aspect la vot, însă nu există aşa ceva în regulament. Putem să comparăm ce s-a întâmplat acum cu ce se întâmplă în alte ţări în care există dictatură. Burleanu a minţit pe toată lumea. Ştiau că am dovezi şi de-asta nu m-au lăsat”.
- Dumitru Dragomir știe cum va arăta echipa de start a României cu Gică Hagi la cârmă. Ce sfat are în cazul lui Ianis
- Zeci de fani români nu au fost lăsaţi de turci să intre la meci: “Voi aveţi o problemă, nu noi”
- Lovitură uriașă. Dan Șucu aduce un miliardar din Brazilia la echipă
- Mihai Stoica anunță o mutare de răsunet la FCSB: „Dacă reușim să îl aducem, va fi un mare transfer pentru noi”
- Ce au scris slovacii despre tricolori înaintea meciului amical dintre cele două echipe