Cere suspendarea urgentă din funcţia de preşedinte al FRF a lui Răzvan Burleanu! Solicitare în instanţă

Ilie Drăgan a decis să deschidă o procedură în instanţă împotriva lui Răzvan Burleanu, după alegerile FRF. Acesta vrea ca preşedintele Federaţiei să fie suspendat din funcţie după scandalul de la alegeri.

Concret, Ilie Drăgan a fost extrem de nemulţumit de faptul că nu a fost lăsat să ţină un discurs după alegerile FRF. Acesta a fost contracandidatul lui Răzvan Burleanu pentru şefia Federaţiei.

Ilie Drăgan vrea să-l suspende pe Răzvan Bulreanu

Ilie Drăgan a venit cu o solicitare în faţa instanţei şi prima înfăţişare din acest proces va avea loc pe 21 aprilie, notează fanatik.ro. Acesta susţine că Răzvan Burleanu nu mai avea dreptul la al patrulea mandat în fruntea FRF, motiv pentru care a cerut suspendarea sa din funcţia de preşedinte al Federaţiei.

De asemenea, după alegerile de la FRF, Ilie Drăgan a confirmat faptul că va ajunge în instanţă, după ce nu a fost lăsat să-şi ţină discursul la Adunarea Generală.

“Da, am deschis două acțiuni. Una dintre ele ar trebui să se soluționeze rapid și se referă la suspendarea a efectului validării procesului, adică practic suspendarea alegerii lui Răzvan Burleanu prin decizia Adunării Generale.