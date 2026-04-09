“Ceva inexplicabil” Mihai Stoica, uluit de puterea lui Răzvan Lucescu: “La fel ca şi nea Mircea”

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a mărturisit că a fost uluit de modul în care Răzvan Lucescu (57 de ani) a putut sta, în momente cumplite pentru el după pierderea tatălui său, aproape două zile întregi în picioare, pentru a primi mesajele de condoleanţe de la toţi cei care au venit să îi aducă un ultim omagiu tatălui său.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica a fost şi el, alături de delegaţia FCSB-ului, joi, la Arena Naţională, pentru a-i aduce un omagiu marelui Mircea Lucescu. Mihai Stoica i-a îmbrăţişat pe Răzvan, pe fiul lui Răzvan, Matei, şi pe văduva lui Mircea Lucescu, doamna Neli.

„Ne întrebam cu toţii de unde are resurse Răzvan să stea de ieri în picioare şi să primească condoleanţe din partea tuturor. Şi după mi-am dat răspunsul. Gena familiei Lucescu este ceva inexplicabil. Cum nea Mircea a antrenat până în ultima clipă a vieţii, aşa şi Răzvan a avut puterea asta.

Acum, într-adevăr, realizăm cât de mare a fost acest om. Recunoaşterea internaţională a acestui om este uluitoare.

(n.r. despre Răzvan Lucescu) Te simţi dator în momentul în care asişti la un eveniment cu o asemenea anvergură. Am fost, într-adevăr, la funeraliile lui Helmut, la ale lui nea Emi, dar anvergura pe care a avut-o nea Mircea este colosală”, a spus Mihai Stoica, pentru primasport.ro.