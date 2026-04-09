“Ceva inexplicabil” Mihai Stoica, uluit de puterea lui Răzvan Lucescu: “La fel ca şi nea Mircea”

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a mărturisit că a fost uluit de modul în care Răzvan Lucescu (57 de ani) a putut sta, în momente cumplite pentru el după pierderea tatălui său, aproape două zile întregi în picioare, pentru a primi mesajele de condoleanţe de la toţi cei care au venit să îi aducă un ultim omagiu tatălui său.
Mihai Stoica a fost şi el, alături de delegaţia FCSB-ului, joi, la Arena Naţională, pentru a-i aduce un omagiu marelui Mircea Lucescu. Mihai Stoica i-a îmbrăţişat pe Răzvan, pe fiul lui Răzvan, Matei, şi pe văduva lui Mircea Lucescu, doamna Neli.
Mihai Stoica: “Ne întrebam cu toţii de unde are resurse Răzvan să stea de ieri în picioare şi să primească condoleanţe din partea tuturor. Gena familiei Lucescu este ceva inexplicabil”
„Ne întrebam cu toţii de unde are resurse Răzvan să stea de ieri în picioare şi să primească condoleanţe din partea tuturor. Şi după mi-am dat răspunsul. Gena familiei Lucescu este ceva inexplicabil. Cum nea Mircea a antrenat până în ultima clipă a vieţii, aşa şi Răzvan a avut puterea asta.
Acum, într-adevăr, realizăm cât de mare a fost acest om. Recunoaşterea internaţională a acestui om este uluitoare.
(n.r. despre Răzvan Lucescu) Te simţi dator în momentul în care asişti la un eveniment cu o asemenea anvergură. Am fost, într-adevăr, la funeraliile lui Helmut, la ale lui nea Emi, dar anvergura pe care a avut-o nea Mircea este colosală”, a spus Mihai Stoica, pentru primasport.ro.
Mii de oameni i-au adus miercuri şi joi un omagiu lui Mircea Lucescu
Joi, la ora 20:00, s-a încheiat programul de la Arena Naţională pentru persoanele care au vrut să îi aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Sicriul lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Naţională miercuri, la ora 17:00. Miercuri şi joi mii de persoane, printre care numeroase personalităţi, i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Gică Hagi a fost la Arena Naţională şi miercuri şi joi. Joi s-au aflat la Arena Naţională, printre mulţi alţii, patronul lui Şahtior Doneţk, Rinat Ahmetov, fostul patron al Rapidului, George Copos, Gică Popescu, Florin Răducioiu, Adrian Ilie, delegaţiile lui Rapid, FCSB şi Dinamo. Miercuri au fost, printre mulţi alţii, Mircea Rednic, Ioan Andone, Ionuţ Lupescu, Simona Halep sau Daniel Bîrligea.
În tot acest timp, cu o rezistenţă remarcabilă, familia Lucescu, formată, printre alţii, de fiul lui Mircea Lucescu, Răzvan, soţia lui Mircea Lucescu, doamna Neli şi nepotul lui Mircea Lucescu, fiul lui Răzvan, Matei, a dat mâna cu mii de persoane care i-au adus un omagiu marelui Mircea Lucescu.
Mircea Lucescu va fi înmormântat vineri, de la ora 10:00, la Biserica Sfântul Elefterie. Accesul va fi limitat însă la biserică pentru familie şi prietenii apropiaţi ai lui Mircea Lucescu şi ai familiei Lucescu.
