Ciprian Marica, întrebat direct dacă va candida la şefia FRF! Răspunsul acţionarului Farului

Ciprian Marica (40 de ani), ce deţine 10% din acţiunile clubului Farul, a fost întrebat dacă nu e tentat să candideze la şefia FRF, la următoarele alegeri.

Răzvan Burleanu (41 de ani) a fost reales pe 18 martie pentru un nou mandat, al patrulea, la şefia FRF. Burleanu a promis că acesta va fi ultimul său mandat. Burleanu a câştigat cu un vot covârşitor. 258 de membri l-au ales, 5 au votat cu contracandidatul său, Ilie Drăgan, iar o persoană s-a abţinut. Printre cei care l-au votat pe contracandidatul său, Ilie Drăgan, s-a numărat FCSB.

Ciprian Marica exclude o candidatură la şefia FRF

În condiţiile în care Burleanu a anunţat că nu va mai candida la următoarele alegeri, Ciprian Marica a fost întrebat dacă nu e tentat să candideze. Fostul şef al FRF, Mircea Sandu, îl propunea în trecut ca posibil candidat la şefia FRF.

“Nu mă bate gândul să candidez la FRF. Dacă nu aș fi avut experiența asta la nivel de conducere, dacă nu aș fi fost naivul de acum ani de zile care a crezut că se pot schimba lucruri… În momentul ăsta nu cred că se pot schimba lucruri.

Sistemul în care funcționează fotbalul românesc este total greșit. Unele echipe primesc, altele nu primesc. Oamenii care sunt implicați în fotbal sunt mulțumiți de situația actuală. Nu am întâlnit mulți oameni care să își dorească să schimbe ceva. Și cum să te înhami la un lucru dacă știi că nu poți schimba ceva?”, a declarat Ciprian Marica pentru digisport.ro.