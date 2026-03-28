Ciprian Marica, întrebat direct dacă va candida la şefia FRF! Răspunsul acţionarului Farului

Bogdan Stănescu Publicat: 28 martie 2026, 12:15

Gică Hagi şi Ciprian Marica, după ce Farul a câştigat campionatul / Facebook

Ciprian Marica (40 de ani), ce deţine 10% din acţiunile clubului Farul, a fost întrebat dacă nu e tentat să candideze la şefia FRF, la următoarele alegeri.

Răzvan Burleanu (41 de ani) a fost reales pe 18 martie pentru un nou mandat, al patrulea, la şefia FRF. Burleanu a promis că acesta va fi ultimul său mandat. Burleanu a câştigat cu un vot covârşitor. 258 de membri l-au ales, 5 au votat cu contracandidatul său, Ilie Drăgan, iar o persoană s-a abţinut. Printre cei care l-au votat pe contracandidatul său, Ilie Drăgan, s-a numărat FCSB.

Ciprian Marica exclude o candidatură la şefia FRF

În condiţiile în care Burleanu a anunţat că nu va mai candida la următoarele alegeri, Ciprian Marica a fost întrebat dacă nu e tentat să candideze. Fostul şef al FRF, Mircea Sandu, îl propunea în trecut ca posibil candidat la şefia FRF.

“Nu mă bate gândul să candidez la FRF. Dacă nu aș fi avut experiența asta la nivel de conducere, dacă nu aș fi fost naivul de acum ani de zile care a crezut că se pot schimba lucruri… În momentul ăsta nu cred că se pot schimba lucruri.

Sistemul în care funcționează fotbalul românesc este total greșit. Unele echipe primesc, altele nu primesc. Oamenii care sunt implicați în fotbal sunt mulțumiți de situația actuală. Nu am întâlnit mulți oameni care să își dorească să schimbe ceva. Și cum să te înhami la un lucru dacă știi că nu poți schimba ceva?”, a declarat Ciprian Marica pentru digisport.ro.

După ce Gică Hagi i-a cedat pachetul majoritar de acţiuni al Farului cumnatului său, Gică Popescu, “Regele” mai deţine 10% din acţiunile clubului constănţean, la fel ca Ciprian Marica şi Rivaldo. Gică Popescu are acum 70%.

Gică Hagi este văzut ca înlocuitorul lui Mircea Lucescu pe banca naţionalei. Marica transmitea că această variantă ar fi una excelentă pentru naţionala României.

Se schimbă ora. Cum se dau ceasurile în această searăSe schimbă ora. Cum se dau ceasurile în această seară
Cine sunt românii morţi în accidentul de TIR din Spania. Ionuţ şi Mădălina au rămas captivi în camion
Observator
Cine sunt românii morţi în accidentul de TIR din Spania. Ionuţ şi Mădălina au rămas captivi în camion
Cum arăta lumea în 1998, anul ultimului Campionat Mondial la care a participat România
Fanatik.ro
Cum arăta lumea în 1998, anul ultimului Campionat Mondial la care a participat România
14:01

Decizia luată de Dinamo, după ce George Pușcaș a acuzat probleme medicale la debut. Ce urmează pentru atacant
13:49

VIDEOMoment istoric în NBA. LeBron James și Bronny, primul assist tată-fiu: „Ceva deosebit pentru familia noastră”
13:46

Dinamo – CS Dinamo 3-1. George Puşcaş a marcat la debut! Autorii celorlalte goluri înscrise de echipa lui Kopic
13:31

„O țară prietenoasă. Mâncarea e foarte bună”. Roberto Bautista Agut, pregătit de turneul de la București
12:58

Brazilienii, luați la țintă de Barcelona după accidentarea lui Raphinha. Acuzații dure ale catalanilor
12:55

UPDATEGeorge Puşcaş a marcat la debutul pentru Dinamo, dar a ieşit imediat de pe teren! Ce s-a întâmplat
Vezi toate știrile
1 UPDATERevenire de senzaţie în Liga 1! Antrenorul străin a fost prezentat oficial 2 Mihai Stoica anunță o mutare de răsunet la FCSB: „Dacă reușim să îl aducem, va fi un mare transfer pentru noi” 3 VIDEOKimi Antonelli, pole position în MP al Japoniei. O nouă dublă Mercedes 4 Jucătorul făcut praf de Mihai Stoica după Turcia – România 1-0: “Iar era decar cu numărul 2” 5 Scenariu-şoc! Gică Hagi ar putea refuza naţionala României: “Dacă se întâmplă asta, nu mai vine” 6 Slovacia – Kosovo 3-4. Surpriză uriașă la Bratislava! Lista completă a echipelor calificate în finala barajului
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune