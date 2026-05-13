Promisiunea lui Screciu după ce Craiova a luat Cupa: “Ne pregătim să câştigăm şi campionatul”

Universitatea Craiova a câştigat Cupa României după ce a învins Universitatea Cluj la loviturile de departajare, scor 6-5, miercuri seară, la Sibiu.

Universitatea Craiova a cucerit astfel treia Cupă a României în ultimii nouă ani, după cele din 2018 şi 2021.

Vladimir Screciu speră ca Universitatea Craiova să se impună şi în campionat, cu Universitatea Cluj, şi să câşige şi campionatul.

“Ceva formidabil, de nedescris. Mă bucur că ne-am îndeplini obiectivul. De mâine încolo ne pregătim pentru ceea ce vor toţi, să câştigăm campionatul.

Să aducem cea mai mare bucurie pentru toţi fanii. Mulţi nu au văzut ce înseamnă Caiova Maxima…”, a spus fotbalistul la Digi Sport.