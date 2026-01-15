Clubul care negociază transferul lui Stanciu, după ce Gigi Becali a anunţat că nu are bani pentru el - Antena Sport

Închide meniul
Clubul care negociază transferul lui Stanciu, după ce Gigi Becali a anunţat că nu are bani pentru el

Radu Constantin Publicat: 15 ianuarie 2026, 11:46

Nicolae Stanciu în timpul unui meci pentru Genoa / Profimedia Images

Nicolae Stanciu e ca şi plecat de la Genoa. Rapid şi FCSB au fost cluburile din România despre care s-a spus că au şanse să-l transfere pe Stanciu, dar Gigi Becali a anunţat apoi că şansele sunt mici, doarece salariul jucătorului este prea mare! Nici la Rapid nu va ajunge mijlocaşul, iar ultimele informaţii îl dau ca şi transferat pe român în China.

Presa din China anunță acum că mijlocașul este așteptat la Tianjin Jinmen Tiger, ocupanta locului 6 în ultima ediție de campionat. “Un playmaker precum Stanciu este exact ceea ce caută Tianjin. Antrenorul Genwei Yu speră să îl semneze cât mai curând posibil pentru ca românul să aducă succes în campionat și în Cupa Chinei”, scrie presa din China, citată de sport.ro.

Stanciu nu ar fi la prima experienţă în China. El a mai evoluat la Wuhan Three Towns, în perioada în perioada 2022-2023, formaţie pentru care a bifat 51 de partide şi a marcat 11 goluri. Evoluţia lui Stanciu a fost apreciată în China, unde a cucerit titlul şi Supercupa.

