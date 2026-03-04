Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Liverpool, record negativ istoric în Premier League. Contraperformanța atinsă după eșecul din min. 90+4 - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Liverpool, record negativ istoric în Premier League. Contraperformanța atinsă după eșecul din min. 90+4

Liverpool, record negativ istoric în Premier League. Contraperformanța atinsă după eșecul din min. 90+4

Andrei Nicolae Publicat: 4 martie 2026, 9:33

Comentarii
Liverpool, record negativ istoric în Premier League. Contraperformanța atinsă după eșecul din min. 90+4

Arne Slot și Mohamed Salah, după un meci al lui Liverpool / Profimedia

Liverpool a suferit o înfrângere dramatică în Premier League contra ultimei clasate Wolverhampton, golul victoriei fiind marcat de echipa lui Rob Edwards în minutul 90+4. În urma eșecului de pe Molineux, “cormoranii” au ajuns la o contraperformanță care nu s-a mai văzut în întreaga istorie a competiției din Albion.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Liverpool a demonstrat în acest sezon că este vulnerabilă pe finalurile de meci, iar acest lucru s-a văzut din nou chiar și în partida cu “lanterna roșie” din campionat, Wolves. “Lupii” au învins-o pe campioana en-titre cu 2-1, toate golurile din meci fiind înscrise după minutul 78.

Wolverhampton a deschis scorul prin Rodrigo Gomes, după care Mohamed Salah a egalat, însă ultimul cuvânt l-a avut de spus Andre, care a marcat în prelungirile partidei.

Liverpool, cea mai slabă formație în prelungiri

În urma rezultatului negativ de pe Molineux, Liverpool a ajuns la cinci înfrângeri suferite în acest sezon după minutul 90, devenind echipa cu cele mai multe astfel de eșecuri în întreaga istorie a Premier League. În plus, trupa lui Arne Slot a mai primit de-a lungul sezonului două goluri în prelungiri care i-a “furat” puncte, însă reușitele respective au consemnat egaluri, nu eșecuri.

Reclamă
Reclamă

De asemenea, golul lui Andre din prelungiri a mai stabilit o premieră în Premier League. Pentru prima dată, o echipă aflată în zona locurilor retrogradabile a învins campioana en-titre din Albion cu un gol marcat după minutul 90.

Cele cinci înfrângeri suferite de Liverpool în prelungirile acestui sezon:

  • Crystal Palace – Liverpool 2-1, gol decisiv marcat în minutul 90+7 (Nketiah)
  • Chelsea – Liverpool 2-1, gol decisiv marcat în min. 90 +5 (Estevao)
  • Bournemouth – Liverpool 3-2, gol decisiv marcat în min. 90+5 (Adli)
  • Liverpool – Manchester City 1-2, gol decisiv marcat în min. 90+3 (Haaland)
  • Wolverhampton – Liverpool 2-1, gol decisiv marcat în min. 90+4 (Andre)

Frumusețea, industrie de milioane. Românii cheltuie până la 800 de euro pe an pentru tratamenteFrumusețea, industrie de milioane. Românii cheltuie până la 800 de euro pe an pentru tratamente
Reclamă

În urma rezultatului de pe Molineux, Liverpool a rămas pe 5, la trei puncte distanță de locurile de UCL, ultima poziție din Top 4 fiind ocupată de Aston Villa, care are un meci în minus.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
România, în topul ţărilor cu cel mai mare consum iraţional de antibiotice. Soluţia ar putea veni de la Cluj
Observator
România, în topul ţărilor cu cel mai mare consum iraţional de antibiotice. Soluţia ar putea veni de la Cluj
După scandalul Lidl, Armata lovește și pe litoral: proiecte turistice de zeci de milioane de euro blocate de radarele NATO
Fanatik.ro
După scandalul Lidl, Armata lovește și pe litoral: proiecte turistice de zeci de milioane de euro blocate de radarele NATO
10:44
Aryna Sabalenka se mărită: “N-aveam absolut NICIO idee”. Iubitul milionar i-a îndeplinit dorința liderei WTA
10:02
Aryna Sabalenka cere o revoluţie în tenisul mondial. “Voi avea mai multe titluri de Grand Slam”
10:01
“E poza asta prea dură?”. Antoine Griezmann s-a răzbunat pe Barcelona. La ce face referire mesajul francezului
9:46
Gigi Becali a anunţat despărţirea de un jucător de la FCSB: “M-a costat 400.000, nu a jucat nimic, nimic”
9:15
8 ţări vor boicota ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice
9:07
“Asta să-l întrebaţi pe Chivu!” Cesc Fabregas n-a stat pe gânduri după Como – Inter. “Mentalităţi diferite”
Vezi toate știrile
1 Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut” 2 Valeriu Iftime a anunţat ce antrenor vrea să aducă la Botoşani în locul lui Leo Grozavu: “Este pe listă” 3 Ce mesaj i-a putut da Gigi Becali lui Mirel Rădoi pentru a-l convinge să revină la FCSB: “Bă, nebunule” 4 Scandal uriaş la Rapid! Un jucător al giuleştenilor a lovit o femeie cu maşina! Riscă închisoarea 5 A scos FCSB din play-off şi acum regretă. Preşedintele clubului uriaş a dat cărţile pe faţă 6 Andrei Borza a semnat! Anunţul momentului la Rapid
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”