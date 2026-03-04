Liverpool, record negativ istoric în Premier League. Contraperformanța atinsă după eșecul din min. 90+4 - Antena Sport

Liverpool a suferit o înfrângere dramatică în Premier League contra ultimei clasate Wolverhampton, golul victoriei fiind marcat de echipa lui Rob Edwards în minutul 90+4. În urma eșecului de pe Molineux, “cormoranii” au ajuns la o contraperformanță care nu s-a mai văzut în întreaga istorie a competiției din Albion.
Liverpool a demonstrat în acest sezon că este vulnerabilă pe finalurile de meci, iar acest lucru s-a văzut din nou chiar și în partida cu “lanterna roșie” din campionat, Wolves. “Lupii” au învins-o pe campioana en-titre cu 2-1, toate golurile din meci fiind înscrise după minutul 78.
Wolverhampton a deschis scorul prin Rodrigo Gomes, după care Mohamed Salah a egalat, însă ultimul cuvânt l-a avut de spus Andre, care a marcat în prelungirile partidei.
Liverpool, cea mai slabă formație în prelungiri
În urma rezultatului negativ de pe Molineux, Liverpool a ajuns la cinci înfrângeri suferite în acest sezon după minutul 90, devenind echipa cu cele mai multe astfel de eșecuri în întreaga istorie a Premier League. În plus, trupa lui Arne Slot a mai primit de-a lungul sezonului două goluri în prelungiri care i-a “furat” puncte, însă reușitele respective au consemnat egaluri, nu eșecuri.
5 – Liverpool have lost five games thanks to 90th minute goals in the Premier League this season, the most of any side in a single campaign in the competition’s history. Trauma. #WOLLIV pic.twitter.com/dA48mjxPWa
— OptaJoe (@OptaJoe) March 3, 2026
De asemenea, golul lui Andre din prelungiri a mai stabilit o premieră în Premier League. Pentru prima dată, o echipă aflată în zona locurilor retrogradabile a învins campioana en-titre din Albion cu un gol marcat după minutul 90.
Cele cinci înfrângeri suferite de Liverpool în prelungirile acestui sezon:
- Crystal Palace – Liverpool 2-1, gol decisiv marcat în minutul 90+7 (Nketiah)
- Chelsea – Liverpool 2-1, gol decisiv marcat în min. 90 +5 (Estevao)
- Bournemouth – Liverpool 3-2, gol decisiv marcat în min. 90+5 (Adli)
- Liverpool – Manchester City 1-2, gol decisiv marcat în min. 90+3 (Haaland)
- Wolverhampton – Liverpool 2-1, gol decisiv marcat în min. 90+4 (Andre)
Liverpool have lost FIVE Premier League games through conceding second-half stoppage time goals this season.
This is the most EVER by a team in a single campaign 😳 pic.twitter.com/kpFGxcSPvi
— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 3, 2026
În urma rezultatului de pe Molineux, Liverpool a rămas pe 5, la trei puncte distanță de locurile de UCL, ultima poziție din Top 4 fiind ocupată de Aston Villa, care are un meci în minus.
