Liverpool, record negativ istoric în Premier League. Contraperformanța atinsă după eșecul din min. 90+4 - Antena Sport

Liverpool a suferit o înfrângere dramatică în Premier League contra ultimei clasate Wolverhampton, golul victoriei fiind marcat de echipa lui Rob Edwards în minutul 90+4. În urma eșecului de pe Molineux, “cormoranii” au ajuns la o contraperformanță care nu s-a mai văzut în întreaga istorie a competiției din Albion.

Liverpool a demonstrat în acest sezon că este vulnerabilă pe finalurile de meci, iar acest lucru s-a văzut din nou chiar și în partida cu “lanterna roșie” din campionat, Wolves. “Lupii” au învins-o pe campioana en-titre cu 2-1, toate golurile din meci fiind înscrise după minutul 78.

Wolverhampton a deschis scorul prin Rodrigo Gomes, după care Mohamed Salah a egalat, însă ultimul cuvânt l-a avut de spus Andre, care a marcat în prelungirile partidei.

Liverpool, cea mai slabă formație în prelungiri

În urma rezultatului negativ de pe Molineux, Liverpool a ajuns la cinci înfrângeri suferite în acest sezon după minutul 90, devenind echipa cu cele mai multe astfel de eșecuri în întreaga istorie a Premier League. În plus, trupa lui Arne Slot a mai primit de-a lungul sezonului două goluri în prelungiri care i-a “furat” puncte, însă reușitele respective au consemnat egaluri, nu eșecuri.

5 – Liverpool have lost five games thanks to 90th minute goals in the Premier League this season, the most of any side in a single campaign in the competition’s history. Trauma. #WOLLIV pic.twitter.com/dA48mjxPWa

