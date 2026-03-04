Cristi Chivu a primit o întrebare după Como - Inter și n-a ezitat: "Niciodată! Uneori trebuie să faci asta" - Antena Sport

Cristi Chivu a vorbit la conferința de presă după egalul cu Como din Cupa Italiei, iar o întrebare a vizat modul în care antrenorul român și-a gestionat atacanții disponibili pentru meciul de pe Giuseppe Sinigaglia. Cu Lautaro Martinez și Ange-Yoan Bonny accidentați, tehnicianul milanezilor i-a avut în lot doar pe Marcus Thuram și Pio Esposito, francezul fiind lăsat pe bară.
Cristi Chivu a abordat cu precauție primul “episod” din semifinala cupei cu Como, scor 0-0, un duel în care antrenorul român nu și-a trimis în teren toți oamenii de bază. Cu derby-ul cu AC Milan la orizont, acesta urmând să aibă loc duminică, echipa milaneză nu a avut forța ofensivă să provoace pericol la poarta portarului Butez.
Cristi Chivu, categoric după meciul cu Como din Cupa Italiei
După meci, un jurnalit italian l-a întrebat pe Chivu la conferința de presă dacă a luat în considerare să pună în teren doi atacanți. Cu două vârfuri din patru accidentate, românul a improvizat un prim 11 în care Pio Esposito a fost vârf, iar ușor în spatele său s-a aflat Andy Diouf. În minutul 58, Marcus Thuram a fost trimis în teren, însă în locul italianului, astfel că antrenorul milanezilor nu a avut niciodată doi atacanți pe teren în același timp.
Auzind întrebarea omului din presă, Chivu a explicat de ce nu a făcut asta și a detaliat că uneori este nevoit să ia și decizii mai puțin confortabile. În rest, fostul fundaș a discutat și despre modul în care s-a jucat partida de lângă lacul Como.
“Cu doar doi atacanți disponibili, nu puteam să jucăm cu ambii, așa că ne-am adaptat cu Diouf și Frattesi. Veneam după meciul cu Genoa și am avut puțin timp să pregătim meciul, așa că le ofer credit băieților care l-au abordat bine și au dat tot ce aveau mai bun, ținând cont de condițiile în care ne aflăm.
Am încasat puțin în fața unei echipe care creează mult, iar noi am creat puțin la rândul nostru. Din păcate, Darmian a lovit bara. În final, ambele echipe au jucat la egal, pentru că în ciuda faptului că ești tânăr, înțelegem că uneori e mai bine să remizezi decât să pierzi.
(n.r. Ați luat în considerare să jucați cu doi atacanți?) Nu, niciodată. Uneori trebuie să iei decizii dificile și nu-mi permiteam să pierd încă unul“, a spus antrenorul român, potrivit tuttomercatoweb.com.
Returul semifinalei Cupei Italiei dintre Inter și Como va avea loc pe 22 aprilie, pe Giuseppe Meazza. Pe cealaltă parte de tablou, Lazio și Atalanta se duelează pentru un loc în ultimul act.
