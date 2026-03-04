Cristi Chivu a primit o întrebare după Como - Inter și n-a ezitat: "Niciodată! Uneori trebuie să faci asta" - Antena Sport

Cristi Chivu a vorbit la conferința de presă după egalul cu Como din Cupa Italiei, iar o întrebare a vizat modul în care antrenorul român și-a gestionat atacanții disponibili pentru meciul de pe Giuseppe Sinigaglia. Cu Lautaro Martinez și Ange-Yoan Bonny accidentați, tehnicianul milanezilor i-a avut în lot doar pe Marcus Thuram și Pio Esposito, francezul fiind lăsat pe bară.

Cristi Chivu a abordat cu precauție primul “episod” din semifinala cupei cu Como, scor 0-0, un duel în care antrenorul român nu și-a trimis în teren toți oamenii de bază. Cu derby-ul cu AC Milan la orizont, acesta urmând să aibă loc duminică, echipa milaneză nu a avut forța ofensivă să provoace pericol la poarta portarului Butez.

Cristi Chivu, categoric după meciul cu Como din Cupa Italiei

După meci, un jurnalit italian l-a întrebat pe Chivu la conferința de presă dacă a luat în considerare să pună în teren doi atacanți. Cu două vârfuri din patru accidentate, românul a improvizat un prim 11 în care Pio Esposito a fost vârf, iar ușor în spatele său s-a aflat Andy Diouf. În minutul 58, Marcus Thuram a fost trimis în teren, însă în locul italianului, astfel că antrenorul milanezilor nu a avut niciodată doi atacanți pe teren în același timp.

Auzind întrebarea omului din presă, Chivu a explicat de ce nu a făcut asta și a detaliat că uneori este nevoit să ia și decizii mai puțin confortabile. În rest, fostul fundaș a discutat și despre modul în care s-a jucat partida de lângă lacul Como.

“Cu doar doi atacanți disponibili, nu puteam să jucăm cu ambii, așa că ne-am adaptat cu Diouf și Frattesi. Veneam după meciul cu Genoa și am avut puțin timp să pregătim meciul, așa că le ofer credit băieților care l-au abordat bine și au dat tot ce aveau mai bun, ținând cont de condițiile în care ne aflăm.