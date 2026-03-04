Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter nu a şutat pe poarta lui Como în Cupa Italiei: "Derby-ul e aproape" - Antena Sport

Presa din Italia s-a mișcat repede după finalul meciului dintre Inter și Como din Cupa Italiei și au publicat articolul în cadrul căruia au notat fiecare jucător și antrenorii celor două echipe de pe Stadio Giuseppe Sinigaglia. În manșa tur a semifinalei, cele două formații au remizat “alb”, într-un duel în care “nerazzurrii” nu au expediat niciun șut pe poarta adversarilor lor.

Cristi Chivu a abordat cu precauție primul “episod” din semifinala cupei cu Como, un duel în care antrenorul român nu și-a trimis în teren toți oamenii de bază. Cu derby-ul cu AC Milan la orizont, acesta urmând să aibă loc duminică, echipa milaneză nu a avut forța ofensivă să provoace pericol la poarta portarului Butez, iar jurnaliștii italieni au sesizat acest lucru.

Cristi Chivu, notat cu 6 de presa din “cizmă”

În materialul publicat pe tuttomercatoweb.com în care fiecare jucător și antrenor a fost notat, Chivu a primit 6. Deși presa din Italia a remarcat că prestația “nerazzurrilor” nu a fost printre cele mai bune de la venirea antrenorului român, o parte din rezultat s-a pus și pe seama pregătirii pentru Derby della Madonnina.

În plus, în ciuda faptului că Inter n-a trimis niciun șut pe poartă, italienii au catalogat rezultatul formației lui Chivu drept unul pozitiv.

“Derby-ul (n.r. cu AC Milan) e aproape, confruntarea (n.r. din semifinalele Cupei) durează peste 180 de minute. Din acest motiv, a început cu o formulă remaniată și reușește un egal, 0-0, având dificultăți doar de câteva ori în prima repriză. Nu a fost cea mai bună prestație a echipei sale, dar per total un rezultat pozitiv“, au scris jurnaliştii italieni.