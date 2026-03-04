Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter nu a şutat pe poarta lui Como în Cupa Italiei: "Derby-ul e aproape" - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter nu a şutat pe poarta lui Como în Cupa Italiei: “Derby-ul e aproape”

Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter nu a şutat pe poarta lui Como în Cupa Italiei: “Derby-ul e aproape”

Andrei Nicolae Publicat: 4 martie 2026, 8:30

Comentarii
Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter nu a şutat pe poarta lui Como în Cupa Italiei: Derby-ul e aproape

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Presa din Italia s-a mișcat repede după finalul meciului dintre Inter și Como din Cupa Italiei și au publicat articolul în cadrul căruia au notat fiecare jucător și antrenorii celor două echipe de pe Stadio Giuseppe Sinigaglia. În manșa tur a semifinalei, cele două formații au remizat “alb”, într-un duel în care “nerazzurrii” nu au expediat niciun șut pe poarta adversarilor lor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristi Chivu a abordat cu precauție primul “episod” din semifinala cupei cu Como, un duel în care antrenorul român nu și-a trimis în teren toți oamenii de bază. Cu derby-ul cu AC Milan la orizont, acesta urmând să aibă loc duminică, echipa milaneză nu a avut forța ofensivă să provoace pericol la poarta portarului Butez, iar jurnaliștii italieni au sesizat acest lucru.

Cristi Chivu, notat cu 6 de presa din “cizmă”

În materialul publicat pe tuttomercatoweb.com în care fiecare jucător și antrenor a fost notat, Chivu a primit 6. Deși presa din Italia a remarcat că prestația “nerazzurrilor” nu a fost printre cele mai bune de la venirea antrenorului român, o parte din rezultat s-a pus și pe seama pregătirii pentru Derby della Madonnina.

În plus, în ciuda faptului că Inter n-a trimis niciun șut pe poartă, italienii au catalogat rezultatul formației lui Chivu drept unul pozitiv.

Derby-ul (n.r. cu AC Milan) e aproape, confruntarea (n.r. din semifinalele Cupei) durează peste 180 de minute. Din acest motiv, a început cu o formulă remaniată și reușește un egal, 0-0, având dificultăți doar de câteva ori în prima repriză. Nu a fost cea mai bună prestație a echipei sale, dar per total un rezultat pozitiv“, au scris jurnaliştii italieni.

Reclamă
Reclamă

Returul semifinalei Cupei Italiei dintre Inter și Como va avea loc pe 22 aprilie, pe Giuseppe Meazza. Pe cealaltă parte de tablou, Lazio și Atalanta se duelează pentru un loc în ultimul act.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
România, în topul ţărilor cu cel mai mare consum iraţional de antibiotice. Soluţia ar putea veni de la Cluj
Observator
România, în topul ţărilor cu cel mai mare consum iraţional de antibiotice. Soluţia ar putea veni de la Cluj
Patronul din SuperLiga, apropiat al lui Ilie Bolojan, are salarii de 11.000 de euro la echipa din play-out: „Nu există așa ceva” / „Sunteți erou!”
Fanatik.ro
Patronul din SuperLiga, apropiat al lui Ilie Bolojan, are salarii de 11.000 de euro la echipa din play-out: „Nu există așa ceva” / „Sunteți erou!”
11:24
Neymar, dărâmat după accidentarea lui Rodrygo: “Una dintre cele mai triste zile”. Cum l-a numit pe starul lui Real
11:07
Detalii agravante despre Kader Keita. Femeia lovită de jucătorul lui Rapid se afla pe trecerea de pietoni
10:44
Aryna Sabalenka se mărită: “N-aveam absolut NICIO idee”. Iubitul milionar i-a îndeplinit dorința liderei WTA
10:02
Aryna Sabalenka cere o revoluţie în tenisul mondial. “Voi avea mai multe titluri de Grand Slam”
10:01
“E poza asta prea dură?”. Antoine Griezmann s-a răzbunat pe Barcelona. La ce face referire mesajul francezului
9:46
Gigi Becali a anunţat despărţirea de un jucător de la FCSB: “M-a costat 400.000, nu a jucat nimic, nimic”
Vezi toate știrile
1 Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut” 2 Valeriu Iftime a anunţat ce antrenor vrea să aducă la Botoşani în locul lui Leo Grozavu: “Este pe listă” 3 Ce mesaj i-a putut da Gigi Becali lui Mirel Rădoi pentru a-l convinge să revină la FCSB: “Bă, nebunule” 4 Scandal uriaş la Rapid! Un jucător al giuleştenilor a lovit o femeie cu maşina! Riscă închisoarea 5 A scos FCSB din play-off şi acum regretă. Preşedintele clubului uriaş a dat cărţile pe faţă 6 “Asta să-l întrebaţi pe Chivu!” Cesc Fabregas n-a stat pe gânduri după Como – Inter. “Mentalităţi diferite”
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”