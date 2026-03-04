8 ţări vor boicota ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice - Antena Sport

Închide meniul
8 ţări vor boicota ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice

Dan Roșu Publicat: 4 martie 2026, 9:15

8 ţări vor boicota ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice

Opt ţări vor boicota ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice de la Milano-Cortina (6-15 martie), vineri, pentru a protesta faţă de participarea sportivilor ruşi care concurează sub steagul lor. Alte delegaţii ar putea lipsi de la eveniment din cauza perturbărilor de transport cauzate de războiul din Orientul Mijlociu, relatează L’Equipe.

Jocurile Paralimpice de la Milano-Cortina nu vor începe într-o atmosferă liniştită. În primul rând, deoarece ceremonia de deschidere de vineri de la Verona va fi boicotată de opt ţări, după cum a anunţat Craig Spence, directorul de brand şi comunicare al Comitetului Paralimpic Internaţional (IPC): Cehia, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Ţările de Jos şi Ucraina. Aceste delegaţii protestează faţă de participarea sportivilor ruşi sub propriul steag.

8 ţări vor boicota ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice

În al doilea rând, deoarece închiderea spaţiului aerian în anumite zone din Orientul Mijlociu din cauza războiului ar putea afecta sosirea participanţilor, a indicat IPC într-un comunicat. IPC a refuzat să comenteze situaţia a peste 50 de delegaţii naţionale.

Dintre concurenţii înscrişi, zece provin din Rusia şi Belarus. Israelul ar urma să trimită o schioare, în timp ce Iranul va fi reprezentat de un sportiv masculin la schi fond. Preşedintele Comitetului Paralimpic Italian a avertizat că situaţia riscă să eclipseze un moment cheie pentru sportivii veniţi din întreaga lume să concureze în Italia. „Situaţia este cu adevărat îngrijorătoare şi regretabilă. Răspunsurile acestui război ar putea fi multiple”, a declarat Marco Giunio De Sanctis pentru Reuters.

De Sanctis şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că escaladarea conflictului cu Iranul ar putea umbri mesajul Jocurilor. „Este cu adevărat păcat, pentru că niciunul dintre sportivi nu merită asta după ce au făcut atâtea sacrificii pentru a ajunge aici”, a declarat el.

