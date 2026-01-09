Gigi Becali a anunţat clubul din Liga 1 la care se duce Stanciu: "Eu aşa cred" - Antena Sport

Nicolae Stanciu putea aduce victoria celor de la Genoa în meciul contra AC Milan, însă a ratat un penalty în prelungirile partidei. Mijlocaşul se află în ultimele şase luni de contract cu clubul patronat de Dan Şucu, iar prestaţiile de până acum nu l-ar recomanda să mai rămână şi din vară.

După ce a ratat penalty-ul, imediat s-a vorbit de plecarea fotbalistului în Italia. Întrebat dacă îl aduce la echipă, Gigi Becali a declarat că şanse are Rapid să-l ia.

“Ce rost are să vorbim? Dacă îl dau, probabi se duce la Rapid. Dacă nu era el jucător valoros, mai bătea el penalty? Stanciu e jucător valoros, eu cred că se duce la Rapid. Nici eu nu pot să-i plătesc salariul lui Stanciu. El m-a ajutat mult, am şi luat zece milioane pe el. Nu pot eu să-i dau eu salariu de 1 milion de euro. Trebuie să-i dai salariu 60 sau 70.000 de euro pe lună. Stanciu nu poate să vină niciunde să stea rezervă în România”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.