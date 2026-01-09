Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a anunţat clubul din Liga 1 la care se duce Stanciu: "Eu aşa cred" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a anunţat clubul din Liga 1 la care se duce Stanciu: “Eu aşa cred”

Gigi Becali a anunţat clubul din Liga 1 la care se duce Stanciu: “Eu aşa cred”

Radu Constantin Publicat: 9 ianuarie 2026, 20:03

Comentarii
Gigi Becali a anunţat clubul din Liga 1 la care se duce Stanciu: Eu aşa cred

Profimedia

Nicolae Stanciu putea aduce victoria celor de la Genoa în meciul contra AC Milan, însă a ratat un penalty în prelungirile partidei. Mijlocaşul se află în ultimele şase luni de contract cu clubul patronat de Dan Şucu, iar prestaţiile de până acum nu l-ar recomanda să mai rămână şi din vară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce a ratat penalty-ul, imediat s-a vorbit de plecarea fotbalistului în Italia. Întrebat dacă îl aduce la echipă, Gigi Becali a declarat că şanse are Rapid să-l ia.

“Ce rost are să vorbim? Dacă îl dau, probabi se duce la Rapid. Dacă nu era el jucător valoros, mai bătea el penalty? Stanciu e jucător valoros, eu cred că se duce la Rapid. Nici eu nu pot să-i plătesc salariul lui Stanciu. El m-a ajutat mult, am şi luat zece milioane pe el. Nu pot eu să-i dau eu salariu de 1 milion de euro. Trebuie să-i dai salariu 60 sau 70.000 de euro pe lună. Stanciu nu poate să vină niciunde să stea rezervă în România”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Europa, măturată de ger şi furtuni. Italienii au profitat de zăpadă şi au ieşit la schi pe plajă
Observator
Europa, măturată de ger şi furtuni. Italienii au profitat de zăpadă şi au ieşit la schi pe plajă
Dan Șucu, comunicat dur la o zi după ce Stanciu a ratat penalty în minutul 90+9: „Genoa nu va permite niciodată asta!”
Fanatik.ro
Dan Șucu, comunicat dur la o zi după ce Stanciu a ratat penalty în minutul 90+9: „Genoa nu va permite niciodată asta!”
21:04
Fundaș pentru Daniel Pancu! Cine este fotbalistul care a jucat 9 meciuri europene în acest sezon și semnează cu CFR
21:03
VideoJurnal Antena Sport | Finalul a fost al turcilor
20:49
Oţelul Galaţi transferă un fotbalist trecut pe la Sivasspor
20:21
După trei transferuri picate, Gigi Becali forţează aducerea unui român dorit şi de Galatasaray
20:02
Gigi Becali a făcut anunțul cu privire la transferul lui Ștefan Târnovanu: „5 milioane de euro”
19:44
Dan Șucu și comunicatul dat după ce Nicolae Stanciu a ratat un penalty în partida cu AC Milan
Vezi toate știrile
1 Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei 2 Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB 3 Scandal la aeroport la plecarea lui Adrian Şut din Antalya: “A fost o onoare să joc pentru FCSB” 4 Gigi Becali a anunţat transferul iernii în Liga 1! Salariul e uriaş. Toate detaliile mutării 5 Gigi Becali a anunţat preţul real cu care l-a vândut pe Adrian Şut! 6 Nicolae Stanciu, mesaj în miez de noapte după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 în AC Milan – Genoa
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”