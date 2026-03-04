Bănel Nicoliţă a dat cărţile pe faţă după dezastrul lui Gigi Becali la FCSB: "E o ruşine" - Antena Sport

Închide meniul
Bănel Nicoliţă a dat cărţile pe faţă după dezastrul lui Gigi Becali la FCSB: "E o ruşine"
Bănel Nicoliţă a dat cărţile pe faţă după dezastrul lui Gigi Becali la FCSB: "E o ruşine"

Dan Roșu Publicat: 4 martie 2026, 8:35

Bănel Nicoliţă, în tricoul FCSB - Sport Pictures

FCSB trece prin cele mai grele momente din ultimii ani, după ce a ratat play-off-ul Ligii 1 în acest sezon. Bănel Nicoliţă susţine că Gigi Becali a investit în jucători şi că motivul ratării a fost “lipsa de contrentrare”.

Cei de la FCSB pot salva însă sezonul 2025-2026 dacă vor ajunge în preliminariile Conference League. Pot face asta dacă vor câştiga barajul pe care cea mai bună echipă din play-out în va juca împotriva locului 3 din play-off.

Bănel Nicoliţă: “E o ruşine ce s-a întâmplat la FCSB”

“Patronul a cumpărat cei mai buni jucători din România, a băgat cei mai mulţi bani, nu aş vrea să mă pun o secundă în sufletul lui. Să investeşti în jucători, să plăteşti două milioane, un milion, să iei cei mai buni jucători din România şi să nu prinzi play-off-ul, e cam trist.

Dacă o iei la ce lot şi ce investiţii a făcut, poţi să spui că e o ruşine. A luat cei mai buni jucători şi nu s-au ridicat la nivelul la care tu ai invesit, atunci poţi să spui da, poate să fie o ruşine. Cred că le-a lipsit concentrare, e cuvântul cel mai bun pentru ei.”, a spus Bănel Nicoliţă, pentru Antena Sport.

Adi Ilie e gata să revină la FCSB

Pe de altă parte, Gigi Becali i-a cerut ajutorul lui Adi Ilie, care e pregătit să revină la club, dar pune o condiţie esenţială: să fie înfiinţat un departament de scouting.

“Am vorbit cu Gigi la telefon. Nu știu exact ce vrea să facă, cred că nici el nu știe acum ce vrea. A rămas să ne întâlnim. Ce să-mi propună? La telefon nu se pot face propuneri. Trebuie să ne întâlnim față în față.

Ce e sigur este că eu nu voi ocupa o funcție de conducere la Steaua, un post în club. Ei au tot ce le trebuie, iar eu nu am timp, am businessuri de care e nevoie să mă ocup.

Doar dacă o să-și facă un departament de scouting, atunci da, pot să-i ajut. A rămas că o să ne întâlnim față în față și să punem lucrurile la punct”, a declarat Adrian Ilie, conform gsp.ro.

Frumusețea, industrie de milioane. Românii cheltuie până la 800 de euro pe an pentru tratamenteFrumusețea, industrie de milioane. Românii cheltuie până la 800 de euro pe an pentru tratamente
Adrian Ilie a mai fost angajat de Gigi Becali la FCSB în sezonul 2007-2008, atunci când a ocupat postul de manager. În mandatul său s-au realizat transferuri importante, fiind aduşi, printre alţii, Robinson Zapata sau Pawel Golanski.

Comentarii


