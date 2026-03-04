Bănel Nicoliţă a dat cărţile pe faţă după dezastrul lui Gigi Becali la FCSB: "E o ruşine" - Antena Sport

FCSB trece prin cele mai grele momente din ultimii ani, după ce a ratat play-off-ul Ligii 1 în acest sezon. Bănel Nicoliţă susţine că Gigi Becali a investit în jucători şi că motivul ratării a fost “lipsa de contrentrare”.
Cei de la FCSB pot salva însă sezonul 2025-2026 dacă vor ajunge în preliminariile Conference League. Pot face asta dacă vor câştiga barajul pe care cea mai bună echipă din play-out în va juca împotriva locului 3 din play-off.
Bănel Nicoliţă: “E o ruşine ce s-a întâmplat la FCSB”
“Patronul a cumpărat cei mai buni jucători din România, a băgat cei mai mulţi bani, nu aş vrea să mă pun o secundă în sufletul lui. Să investeşti în jucători, să plăteşti două milioane, un milion, să iei cei mai buni jucători din România şi să nu prinzi play-off-ul, e cam trist.
Dacă o iei la ce lot şi ce investiţii a făcut, poţi să spui că e o ruşine. A luat cei mai buni jucători şi nu s-au ridicat la nivelul la care tu ai invesit, atunci poţi să spui da, poate să fie o ruşine. Cred că le-a lipsit concentrare, e cuvântul cel mai bun pentru ei.”, a spus Bănel Nicoliţă, pentru Antena Sport.
Adi Ilie e gata să revină la FCSB
Pe de altă parte, Gigi Becali i-a cerut ajutorul lui Adi Ilie, care e pregătit să revină la club, dar pune o condiţie esenţială: să fie înfiinţat un departament de scouting.
“Am vorbit cu Gigi la telefon. Nu știu exact ce vrea să facă, cred că nici el nu știe acum ce vrea. A rămas să ne întâlnim. Ce să-mi propună? La telefon nu se pot face propuneri. Trebuie să ne întâlnim față în față.
Ce e sigur este că eu nu voi ocupa o funcție de conducere la Steaua, un post în club. Ei au tot ce le trebuie, iar eu nu am timp, am businessuri de care e nevoie să mă ocup.
Doar dacă o să-și facă un departament de scouting, atunci da, pot să-i ajut. A rămas că o să ne întâlnim față în față și să punem lucrurile la punct”, a declarat Adrian Ilie, conform gsp.ro.
Adrian Ilie a mai fost angajat de Gigi Becali la FCSB în sezonul 2007-2008, atunci când a ocupat postul de manager. În mandatul său s-au realizat transferuri importante, fiind aduşi, printre alţii, Robinson Zapata sau Pawel Golanski.
