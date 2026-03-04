Bănel Nicoliţă a dat cărţile pe faţă după dezastrul lui Gigi Becali la FCSB: "E o ruşine" - Antena Sport

FCSB trece prin cele mai grele momente din ultimii ani, după ce a ratat play-off-ul Ligii 1 în acest sezon. Bănel Nicoliţă susţine că Gigi Becali a investit în jucători şi că motivul ratării a fost “lipsa de contrentrare”.

Cei de la FCSB pot salva însă sezonul 2025-2026 dacă vor ajunge în preliminariile Conference League. Pot face asta dacă vor câştiga barajul pe care cea mai bună echipă din play-out în va juca împotriva locului 3 din play-off.

Bănel Nicoliţă: “E o ruşine ce s-a întâmplat la FCSB”

“Patronul a cumpărat cei mai buni jucători din România, a băgat cei mai mulţi bani, nu aş vrea să mă pun o secundă în sufletul lui. Să investeşti în jucători, să plăteşti două milioane, un milion, să iei cei mai buni jucători din România şi să nu prinzi play-off-ul, e cam trist.

Dacă o iei la ce lot şi ce investiţii a făcut, poţi să spui că e o ruşine. A luat cei mai buni jucători şi nu s-au ridicat la nivelul la care tu ai invesit, atunci poţi să spui da, poate să fie o ruşine. Cred că le-a lipsit concentrare, e cuvântul cel mai bun pentru ei.”, a spus Bănel Nicoliţă, pentru Antena Sport.

Adi Ilie e gata să revină la FCSB

Pe de altă parte, Gigi Becali i-a cerut ajutorul lui Adi Ilie, care e pregătit să revină la club, dar pune o condiţie esenţială: să fie înfiinţat un departament de scouting.