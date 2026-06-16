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Clubul din fotbalul românesc cu care a semnat Gabi Tamaş

Radu Constantin Publicat: 16 iunie 2026, 14:40

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Clubul din fotbalul românesc cu care a semnat Gabi Tamaş

Dan Alexa şi Gabi Tamaş într-un interviu pentru AntenaSport

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Gabi Tamaș a câștigat Survivor România 2026. Fostul internațional a cucerit marele trofeu, după finala cu Lucian Popa. Câștigătorul competiției a fost ales de public, prin vot. Gabi Tamaș a încasat și un premiu de 100.000 de euro, după succesul din Republica Dominicană. Revenit acasă, Gabi Tamaş a decis să se întoarcă şi în fotbal.

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Aşadr, Gabi Tamaş a semnat cu ASA Târgu Mureș, club care are ca obiectiv promovarea în Liga 1. Aici, fostul internaţional va fi manager executiv.

”Îmi face o enormă plăcere să revin în fotbal, îmi era dor. Am văzut ce se întâmplă aici, ce s-a întâmplat anul trecut și am fost plăcut surprins, iar pe această cale îi felicit pe cei care sunt aici la club.

După cum știți, eu am o fire învingătoare, pozitivă, nu mă implic într-un proiect undeva unde se pierde. Am venit aici să încerc, cu experiența mea fotbalistică, să ajut pe cât posibil acest club, să fie un club mult mai stabil și mult mai prosper.

Îmi propun să oferim staff-ului și jucătorilor printre cele mai bune condiții. Am văzut și o academie care prosperă, iar mie îmi place să ne axăm și pe copii. Nu are rost să vorbesc prea mult, mie îmi place mai mult să arăt”, a spus Gabi Tamaș, pentru site-ul oficial al clubului din Târgu Mureș.

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