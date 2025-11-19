Cluburile, obligate să să aibă 40% sportivi români. Eduard Novak: "Amenzile au crescut, n-o să riște nimeni" - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 19 noiembrie 2025, 15:42

Camera Deputaților a adus astăzi o modificare importantă Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000. Şi anume, cluburile vor fi obligate ca de anul viitor să aibă cel puțin 40% sportivi români pe teren. Dacă legea este încălcată, sunt prevăzute şi amenzi drastice între 500.000 și 1.000.000 de lei!

Eduard Novak a reacţionat imediat la vestea că ordinul lui a devenit lege în România. „După 3 ani, îmi văd în sfârșit visul împlinit. Am avut mult curaj când am dat acest ordin, fără să cer aprobare politică. Am zis să dăm acest ordin în interesul sportivilor noștri, deoarece din analize a reieșit că insuccesele de la sporturi precum baschet, fotbal sau handbal sunt cauzate de faptul că sportivii români nu joacă. Am tras 3 ani la toate nivelurile, am fost bombardat din toate părțile… La un moment dat a picat legea, pentru că ANS nu a trimis niciun jurist la Curtea de Apel, dar am câștigat la Înalta Curte. Acum am câștigat înțelegere din partea majorității parlamentare”, a declarat Eduard Novak pentru gsp.ro.

“E o lege foarte clar scrisă și, pentru că au crescut foarte mult și amenzile, n-o să riște nimeni. Până acum s-au găsit scuze ca să nu se respecte ordinul. Și uitați-vă ce rezultate au fost. În primă fază era o sumă mică. Echipele plăteau în avans. Amenzile nu reprezentau nicio constrângere pentru ele. Din păcate, salariile sportivilor străini sunt plătite, la cluburile de drept public, din bani publici, nu din sponsorizări. Banii ăștia ar trebui în primul rând să fie investiți în sportivii români. Și multe dintre aceste cluburi nici nu au obiective clare. Cum e la fotbal, unde cele mai multe echipe nu au drept de promovare, dar aduc mulți jucători străini”, a mai declarat Eduard Novak.

