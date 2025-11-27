Assad Al-Hamlawi a spart gheaţa în Universitatea Craiova - Mainz! De când nu a mai marcat atacantul oltenilor - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 27 noiembrie 2025, 21:23

Assad Al-Hamlawi a spart gheaţa în Universitatea Craiova – Mainz! De când nu a mai marcat atacantul oltenilor

Assad Al Hamlawi / Sport Pictures

Assad Al-Hamlawi a deschis scorul în partida dintre Universitatea Craiova şi Mainz, din etapa a patra a grupei principale din Conference League. Atacantul palestinian a înscris din penalty.

În minutul 66, Alex Cicâldău a obţinut o lovitură de la 11 metri, după ce a urmărit foarte bine un balon respins în careului nemţilor. Un minut mai târziu, Al-Hamlawi a marcat pe Ion Oblemenco.

Assad Al-Hamlawi a deschis scorul în Universitatea Craiova – Mainz

Această reuşită reprezintă o adevărată descătuşare pentru Assad Al-Hamlawi. Atacantul palestinian a început excelent în tricoul oltenilor, în vară, atunci când a ajuns la Craiova, dar a intrat într-un con de umbră.

Golul marcat de Al-Hamlawi a venit la doar trei minute distanţă de la introducerea sa în teren. Filipe Coelho, noul antrenor al oltenilor, l-a introdus pe teren în minutul 64, în locul lui Nsimba.

Concret, Al-Hamlawi nu a mai înscris de pe 7 august, atunci când a marcat un gol în victoria cu 3-0 din turul 3 preliminar Conference League, cu Spartak Trnava. În total, palestinianul a marcat 7 goluri în tricoul oltenilor, 2 în Liga 1 şi 5 în Conference League (4 dintre el în preliminarii).

  • 1,2 milioane de euro este cota de piaţă a lui Assad Al-Hamlawi, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
  • 1 milion de euro a plătit Universitatea Craiova, pentru transferul lui Assad Al-Hamlawi de la gruparea poloneză Slask Wroclaw
