Ovidiu Mihăilă, despre emoţiile dinaintea debutului României la Campionatul Mondial: "Instinctul a fost să deschid uşa" - Antena Sport

Ovidiu Mihăilă, selecţionerul României la handbal feminin, a vorbit după debutul cu victorie la Campionatul Mondial 2025. Tricolorele au câştigat cu 33-24 meciul cu Croaţia, primul din grupa de la Rotterdam.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înaintea acestui meci, tricolorele au avut emoţii din cauza traficului din Rotterdam. Din acest motiv, partida a început cu 10 minute întârziere.

Ovidiu Mihăilă, despre emoţiile dinaintea debutului României la Campionatul Mondial: “Instinctul a fost să deschid uşa”

Ovidiu Mihăilă a declarat că este posibil ca începutul ezitant de meci să aibă legătură cu problemele dinaintea partidei şi a glumit, spunând că a fost la un pas să alerge până la arenă, pentru a prinde startul partidei.

“Instinctul meu a fost să deschid ușa și să plecăm în alergare. Le pusesem pulsometrele, zic hai să o luăm în alergare. Domnul Vali Tomescu, care se ocupă de aceste detalii, ne-a spus că vom ajunge în timp util. A fost un moment în care m-am panicat, mi-am pus întrebări dacă ajungem sau nu la meci. De aceea, poate și începutul de joc a fost într-un oarecare dezechilibru”, a spus Ovidiu Mihăilă, potrivit gsp.ro.

Despre victoria categorică cu Croaţia, Mihăilă le-a felicitat pe jucătoare şi a declarat că este mândru de ele: