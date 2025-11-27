Ovidiu Mihăilă, despre emoţiile dinaintea debutului României la Campionatul Mondial: "Instinctul a fost să deschid uşa" - Antena Sport

Închide meniul
Ovidiu Mihăilă, despre emoţiile dinaintea debutului României la Campionatul Mondial: "Instinctul a fost să deschid uşa"

Handbal

Ovidiu Mihăilă, despre emoţiile dinaintea debutului României la Campionatul Mondial: “Instinctul a fost să deschid uşa”

Publicat: 27 noiembrie 2025, 22:12

Ovidiu Mihăilă, despre emoţiile dinaintea debutului României la Campionatul Mondial: Instinctul a fost să deschid uşa

Ovidiu Mihăilă, în timpul meciului România - Croaţia - Sport Pictures

Ovidiu Mihăilă, selecţionerul României la handbal feminin, a vorbit după debutul cu victorie la Campionatul Mondial 2025. Tricolorele au câştigat cu 33-24 meciul cu Croaţia, primul din grupa de la Rotterdam.

Înaintea acestui meci, tricolorele au avut emoţii din cauza traficului din Rotterdam. Din acest motiv, partida a început cu 10 minute întârziere.

Ovidiu Mihăilă, despre emoţiile dinaintea debutului României la Campionatul Mondial: “Instinctul a fost să deschid uşa”

Ovidiu Mihăilă a declarat că este posibil ca începutul ezitant de meci să aibă legătură cu problemele dinaintea partidei şi a glumit, spunând că a fost la un pas să alerge până la arenă, pentru a prinde startul partidei.

“Instinctul meu a fost să deschid ușa și să plecăm în alergare. Le pusesem pulsometrele, zic hai să o luăm în alergare. Domnul Vali Tomescu, care se ocupă de aceste detalii, ne-a spus că vom ajunge în timp util. A fost un moment în care m-am panicat, mi-am pus întrebări dacă ajungem sau nu la meci. De aceea, poate și începutul de joc a fost într-un oarecare dezechilibru”, a spus Ovidiu Mihăilă, potrivit gsp.ro.

Despre victoria categorică cu Croaţia, Mihăilă le-a felicitat pe jucătoare şi a declarat că este mândru de ele:

“Eram convins că au fost și că au existat emoții. Am încercat să le controlăm împreună cu staff-ul și cu cei din jurul fetelor. Valoarea lor individuală le permitea să abordeze acest meci cu încredere și să îl ducă spre un succes. A fost un pic de joacă în a le păstra echilibrate.

S-au motivat una pe cealaltă, și-au dat încredere, au terminat jocul așa cum ne-am dorit. Sunt foarte mândru de ele! Le-am spus-o și astăzi, vreau să mă bucur de tot ce realizează aici. E povestea lor! Noi doar le sprijinim cu ce au nevoie.

Nu e ușor să mă conectez într-un timp atât de scurt cu ce înseamnă echipa națională. Repet, e doar meritul fetelor. Am reușit să păstrăm unitatea de grup și linia de performanță pe care am găsit-o aici.

Paradoxal, am tot discutat de aspectul apărării. Am mers pe aceeași linie, eram convins că își vor ridica nivelul datorită motivației care există. Apoi, ne-am dus spre media golurilor marcate în ultima perioadă. Trebuie să fim echilibrați și să fim mulțumiți cu ce am realizat. Trebuie să le dea încredere, au calitatea să gestioneze fiecare joc”, a declarat Ovidiu Mihăilă, potrivit gsp.ro.

