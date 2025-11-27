Lovitură pentru Universitatea Craiova! Titularul care va fi suspendat după galbenul din meciul cu Mainz - Antena Sport

Universitatea Craiova a primit o lovitură la puţin timp după ce Assad Al-Hamlawi a deschis scorul în meciul cu Mainz, din etapa a patra a grupei principale Conference League. Atacantul palestinian a transformat un penalty obţinut de Alex Cicâldău, în minutul 67.

Din nefericire pentru echipa lui Filipe Coelho, Nicuşor Bancu a fost avertizat în minutul 74, din cauza unui fault.

Nicuşor Bancu va fi suspendat la meciul cu Sparta Praga, după ce a fost avertizat în Universitatea Craiova – Mainz

Cartonaşul galben primit de căpitanul Universităţii Craiova în meciul cu Mainz înseamnă că Nicuşor Bancu va fi suspendat şi nu va putea evolua în meciul din etapa a cincea, de pe 11 decembrie, atunci când pe Ion Oblemenco va veni Sparta Praga.

Lovitura este cu atât mai mare pentru Universitatea Craiova, în condiţiile în care Nicuşor Bancu era singurul jucător al echipei care risca suspendarea, în cazul în care primea cartonaş galben în partida cu Mainz.

Assad Al Hamlawi a deschis scorul în minutul 67 al meciului de pe Ion Oblemenco, din penalty. Mainz a fost la un pas de a restabili egalitatea, dar reuşita lui Potulski a fost anulată de VAR, în minutul 89. În cele din urmă, oltenii au obţinut a doua victorie în acest sezon din Conference League.