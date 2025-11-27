Universitatea Craiova, la un pas de calificarea în primăvara europeană după victoria cu Mainz! - Antena Sport

Oltenii se bucură după golul lui Al Hamlawi cu Mainz / Sport Pictures

Universitatea Craiova e foarte aproape de calificarea în play-off-ul pentru optimile Conference League după victoria cu Mainz.

Un punct în ultimele două meciuri, cu Sparta Praga şi cu AEK, ar fi sinonim cu calificarea în play-off. În funcţie de celelalte rezultate Universitatea Craiova ar putea să meargă în play-off şi cu două înfrângeri în ultimele două meciuri din grupă. Sezonul trecut, Backa Topola a încheiat grupa Conference League cu 7 puncte, clasându-se pe locul 24, ultimul ce a dus în play-off.

Craiova, la un pas de calificarea în play-off-ul Conference League

După victoria cu Mainz Universitatea Craiova a urcat provizoriu pe locul 10 în grupa Conference League. Oltenii au şanse şi la unul din primele 8 locuri care duc direct în optimi.

Craiova va juca împotriva Spartei Praga joi, 11 decembrie, de la ora 19:45, pe Ion Oblemenco. Ultima etapă din grupă oltenii o vor disputa pe 18 decembrie, de la ora 22:00, la Atena, împotriva formaţiei lui Răzvan Marin, AEK.

Universitatea Craiova a obţinut o victorie mare cu Mainz, 1-0, în etapa cu numărul 4 din Conference League. Al Hamlawi a înscris singurul gol al meciului, din penalty. În minutul 90 Mainz a avut un gol anulat cu VAR. Potulski, cel care provocase penalty-ul din care Al Hamlawi a deschis scorul, marcase cu o lovitură de cap. Analiza VAR a arătat că a fost offside la golul lui Potulski, iar reuşita a fost anulată. Oltenii au obţinut cea de a doua victorie în grupa Conference League, după cea cu Rapid Viena, din deplasare. Craiova i-a administrat lui Mainz prima înfrângere din grupa Conference League. Echipa germană avea numai victorii până la duelul cu Craiova de pe Ion Oblemenco.