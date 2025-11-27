Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Universitatea Craiova, la un pas de calificarea în primăvara europeană după victoria cu Mainz! - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Universitatea Craiova, la un pas de calificarea în primăvara europeană după victoria cu Mainz!

Universitatea Craiova, la un pas de calificarea în primăvara europeană după victoria cu Mainz!

Publicat: 27 noiembrie 2025, 22:23

Comentarii
Universitatea Craiova, la un pas de calificarea în primăvara europeană după victoria cu Mainz!

Oltenii se bucură după golul lui Al Hamlawi cu Mainz / Sport Pictures

Universitatea Craiova e foarte aproape de calificarea în play-off-ul pentru optimile Conference League după victoria cu Mainz.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Un punct în ultimele două meciuri, cu Sparta Praga şi cu AEK, ar fi sinonim cu calificarea în play-off. În funcţie de celelalte rezultate Universitatea Craiova ar putea să meargă în play-off şi cu două înfrângeri în ultimele două meciuri din grupă. Sezonul trecut, Backa Topola a încheiat grupa Conference League cu 7 puncte, clasându-se pe locul 24, ultimul ce a dus în play-off.

Craiova, la un pas de calificarea în play-off-ul Conference League

După victoria cu Mainz Universitatea Craiova a urcat provizoriu pe locul 10 în grupa Conference League. Oltenii au şanse şi la unul din primele 8 locuri care duc direct în optimi.

Craiova va juca împotriva Spartei Praga joi, 11 decembrie, de la ora 19:45, pe Ion Oblemenco. Ultima etapă din grupă oltenii o vor disputa pe 18 decembrie, de la ora 22:00, la Atena, împotriva formaţiei lui Răzvan Marin, AEK.

Universitatea Craiova a obţinut o victorie mare cu Mainz, 1-0, în etapa cu numărul 4 din Conference League. Al Hamlawi a înscris singurul gol al meciului, din penalty. În minutul 90 Mainz a avut un gol anulat cu VAR. Potulski, cel care provocase penalty-ul din care Al Hamlawi a deschis scorul, marcase cu o lovitură de cap. Analiza VAR a arătat că a fost offside la golul lui Potulski, iar reuşita a fost anulată. Oltenii au obţinut cea de a doua victorie în grupa Conference League, după cea cu Rapid Viena, din deplasare. Craiova i-a administrat lui Mainz prima înfrângere din grupa Conference League. Echipa germană avea numai victorii până la duelul cu Craiova de pe Ion Oblemenco.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Brânza românească celebră în lume. A fost premiată cu aur la un celebru concurs gastronomic din Elveţia
Observator
Brânza românească celebră în lume. A fost premiată cu aur la un celebru concurs gastronomic din Elveţia
Universitatea Craiova, ca şi calificată în play-off-ul Conference League după 1-0 cu Mainz! Toate calculele
Fanatik.ro
Universitatea Craiova, ca şi calificată în play-off-ul Conference League după 1-0 cu Mainz! Toate calculele
23:18
Sorin Cârţu, euforic după Universitatea Craiova – Mainz 1-0: “Meritam cu prisosinţă”
23:06
LIVE TEXTSteaua Roșie Belgrad – FCSB 1-0. Campioana primeşte gol în superioritate numerică. Cisotti a lovit bara
23:02
“Am făcut istorie” Reacţia lui Nicuşor Bancu după victoria extraordinară a Universităţii Craiova cu Mainz!
22:46
Răzvan Lucescu, doar egal în Europa League! Racoviţan, victorie cu Rakow. Rayo şi Raţiu, înfrângere în Conference
22:39
“Asta a fost cheia succesului” Reacţia lui Filipe Coelho după prima victorie europeană pe banca oltenilor!
22:12
Ovidiu Mihăilă, despre emoţiile dinaintea debutului României la Campionatul Mondial: “Instinctul a fost să deschid uşa”
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă 2 FotoCe se mai ştie de Gina Gogean. Marea gimnastă a României a trăit un moment greu anul trecut 3 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 4 FotoAfacerea cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: “Oameni săraci n-am văzut”! Ce avere uriaşă are  5 EXCLUSIVJaqueline Cristian pregăteşte o colaborare spectaculoasă: “Va ajunge în Top 20 în 2026” 6 Marca Pele a fost cumpărată de familia Neymar! Suma uriaşă plătită şi anunţul tatălui starului brazilian
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând