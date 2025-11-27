Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Bannerul afişat de fanii olteni la meciul Universitatea Craiova - Mainz - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Bannerul afişat de fanii olteni la meciul Universitatea Craiova – Mainz

Bannerul afişat de fanii olteni la meciul Universitatea Craiova – Mainz

Publicat: 27 noiembrie 2025, 20:25

Comentarii
Bannerul afişat de fanii olteni la meciul Universitatea Craiova – Mainz

Suporterii olteni, la meciul cu Mainz / Sport Pictures

Suporterii olteni au avut un mesaj pentru jucătorii lor, pe care l-au afişat în timpul meciului cu Mainz.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oltenii au avut atât un mesaj de încurajare, în condiţiile în care Universitatea Craiova se luptă să se califice din grupa Conference League, cât şi unul de recunoştinţă.

Mesajul fanilor olteni pentru jucătorii pe care îi susţin la meciul cu Mainz

“De 6 ani perspectiva ne-aţi schimbat / Stilul ultra’ voi ni l-aţi predat”, a fost textul bannerului afişat de fanii olteni.

Înaintea meciului cu Mainz Universitatea Craiova ocupa locul 20 în grupa principală din Conference League, cu 4 puncte din 3 meciuri. Oltenii au fost învinşi de Rakow, 0-2, au făcut egal cu Noah, 1-1 şi au învins-o pe Rapid Viena cu 1-0. Mainz era pe 3, cu 9 puncte din 3 meciuri disputate în grupă.

Reclamă
Reclamă

Meciul cu Mainz reprezintă debutul european al portughezului Filipe Coelho, care a preluat-o pe Universitatea Craiova după demisia lui Mirel Rădoi.

Universitatea Craiova se află în premieră într-o grupă europeană. Oltenii ţintesc şi titlul în acest sezon, fiind în acest moment pe locul 3 în Liga 1, cu 32 de puncte, cu 3 mai puţine decât liderul Rapid şi cu un punct sub echipa clasată pe 2, Botoşani.

Probleme cu adresa pe noua Carte Electronică de Identitate. Statul a birocratizat digitalizareaProbleme cu adresa pe noua Carte Electronică de Identitate. Statul a birocratizat digitalizarea
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât costă apa, berea sau sucul în supermarketurile din Bulgaria. Diferenţe uriaşe fată de România
Observator
Cât costă apa, berea sau sucul în supermarketurile din Bulgaria. Diferenţe uriaşe fată de România
ANI îl ”vânează” pe Radu Mazăre până în Madagascar pentru un milion de euro. Povestea contului-fantomă din Israel
Fanatik.ro
ANI îl ”vânează” pe Radu Mazăre până în Madagascar pentru un milion de euro. Povestea contului-fantomă din Israel
20:22
VideoJurnal Antena Sport | Stanciu e chemat de rapidişti în Giuleşti
20:16
VideoJurnal Antena Sport | Campioanele de la canotaj au strălucit pe podiumul de modă
20:14
LIVE TEXTRomânia – Croaţia se joacă ACUM. Tricolorele debutează la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025
20:13
VideoJurnal Antena Sport | Super-computerul nu ne dă şanse mari să mergem la Mondial: “Bucuria va fi şi mai mare”
20:11
VideoJurnal Antena Sport | Belgradul în alb şi roşu
19:49
“Ai venit cu victoria?” Răspunsul lui Alex Mitriţă înainte de Universitatea Craiova – Mainz
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă 2 FotoCe se mai ştie de Gina Gogean. Marea gimnastă a României a trăit un moment greu anul trecut 3 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 4 FotoAfacerea cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: “Oameni săraci n-am văzut”! Ce avere uriaşă are  5 EXCLUSIVJaqueline Cristian pregăteşte o colaborare spectaculoasă: “Va ajunge în Top 20 în 2026” 6 Marca Pele a fost cumpărată de familia Neymar! Suma uriaşă plătită şi anunţul tatălui starului brazilian
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând