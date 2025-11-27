Bannerul afişat de fanii olteni la meciul Universitatea Craiova - Mainz - Antena Sport

Suporterii olteni au avut un mesaj pentru jucătorii lor, pe care l-au afişat în timpul meciului cu Mainz.

Oltenii au avut atât un mesaj de încurajare, în condiţiile în care Universitatea Craiova se luptă să se califice din grupa Conference League, cât şi unul de recunoştinţă.

Mesajul fanilor olteni pentru jucătorii pe care îi susţin la meciul cu Mainz

“De 6 ani perspectiva ne-aţi schimbat / Stilul ultra’ voi ni l-aţi predat”, a fost textul bannerului afişat de fanii olteni.

Înaintea meciului cu Mainz Universitatea Craiova ocupa locul 20 în grupa principală din Conference League, cu 4 puncte din 3 meciuri. Oltenii au fost învinşi de Rakow, 0-2, au făcut egal cu Noah, 1-1 şi au învins-o pe Rapid Viena cu 1-0. Mainz era pe 3, cu 9 puncte din 3 meciuri disputate în grupă.