"Asta a fost cheia succesului" Reacţia lui Filipe Coelho după prima victorie europeană pe banca oltenilor! - Antena Sport

Antrenorul Universităţii Craiova, Filipe Coelho (45 de ani), a spus după victoria extraordinară a oltenilor cu Mainz că e momentul bucuriei pentru echipa lui.

Coelho a subliniat că succesul a venit dintr-un mix dintre strategia pentru meci şi aportul adus de fani.

Filipe Coelho: “Sunt foarte mulţumit de victorie, de puncte și de joc”

„Sunt fericit, mai ales pentru jucători. Meritau! Este o victorie corectă. Au muncit mult și au încercat să pună în aplicare planul. Sunt foarte mulțumit de victorie, de puncte și de joc.

Cheia succesului a fost un mix între strategie și fani. Jucătorii s-au bucurat pe teren și asta a fost. L-am schimbat pe Nsimba pentru mi s-a părut că era obosit, pierdeam capacitatea de a ține de minge. Avem nevoie de picioare proaspete în față. Baiaram părea și el un pic obosit. Am mai zis, jucătorii nu sunt mașini. Golul anulat face parte din fotbal. Ne-am bucurat pentru victorie și cred că este corectă.

Momentul de bucurie este al jucătorilor cu suporterii. Vreau să le mulțumesc fanilor, dar cred că acel moment este al fotbaliștilor, nu al meu.