"Asta a fost cheia succesului" Reacţia lui Filipe Coelho după prima victorie europeană pe banca oltenilor! - Antena Sport

Antrenorul Universităţii Craiova, Filipe Coelho (45 de ani), a spus după victoria extraordinară a oltenilor cu Mainz că e momentul bucuriei pentru echipa lui.
Coelho a subliniat că succesul a venit dintr-un mix dintre strategia pentru meci şi aportul adus de fani.
Filipe Coelho: “Sunt foarte mulţumit de victorie, de puncte și de joc”
„Sunt fericit, mai ales pentru jucători. Meritau! Este o victorie corectă. Au muncit mult și au încercat să pună în aplicare planul. Sunt foarte mulțumit de victorie, de puncte și de joc.
Cheia succesului a fost un mix între strategie și fani. Jucătorii s-au bucurat pe teren și asta a fost. L-am schimbat pe Nsimba pentru mi s-a părut că era obosit, pierdeam capacitatea de a ține de minge. Avem nevoie de picioare proaspete în față. Baiaram părea și el un pic obosit. Am mai zis, jucătorii nu sunt mașini. Golul anulat face parte din fotbal. Ne-am bucurat pentru victorie și cred că este corectă.
Momentul de bucurie este al jucătorilor cu suporterii. Vreau să le mulțumesc fanilor, dar cred că acel moment este al fotbaliștilor, nu al meu.
Acești băieți muncesc mult, sunt ca o familie și asta este important pentru mine. Haideți să ne bucurăm azi. Ne vom gândi la următorul adversar de mâine. O luăm pas cu pas”, a declarat Filipe Coelho pentru primasport.ro după Craiova – Mainz 1-0.
Universitatea Craiova – Mainz 1-1
Echipa Universitatea Craiova a învins, joi, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia germană FSV Mainz, în etapa a patra din Conference League.
Tudor Băluţă a ţinut să înceapă spectaculos meciul de la Craiova şi a încercat să înscrie de la jumătatea terenului, dar portarul Zentner s-a repliat şi a evitat golul, în minutul 7. Oaspeţii au replicat prin şutul lui Nordin, pe lângă poartă, din minutul 19, iar cinci minute mai târziu antrenorul Henriksen a fost nevoit să îl înlocuiască pe portarul titular, accidentat. Un moment important s-a petrecut în minutul 44, când Isenko a ieşit din careu şi l-a faultat pe Nordin, dar ucraineanul a avut noroc, scăpând de eliminare, pentru că la faza premergătoare se înregistrase o poziţie de offside.
Craiovenii au reuşit să înscrie în minutul 67. Potulski l-a faultat pe Cicâldău, în careu, s-a dictat penalti, iar Al Hamlawi a transformat. Minutul 88 a adus un gol pentru germani, marcat de Potulski, dar după trei minute de aşteptare, VAR-ul nu a validat reuşita oaspeţilor, pentru o poziţie de ofsaid, şi Universitatea Craiova – FSV Mainz s-a terminat 1-0.
Elevii lui Coelho au 7 puncte şi ocupă poziţia a 10-a în clasamentul din Conference League. Mainz e a treia, cu 9 puncte, suferind prima înfrângere în Bănie.
