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Întrebarea care l-a scos din minți pe Gigi Becali după FK Auda – FCSB 4-1: „Lasă-mă că nu mai intru”

Andrei Nicolae Publicat: 30 iulie 2026, 21:09 / Actualizat: 30 iulie 2026, 22:48

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Întrebarea care l-a scos din minți pe Gigi Becali după FK Auda – FCSB 4-1: „Lasă-mă că nu mai intru

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Sport Pictures

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Gigi Becali a avut o reacție nervoasă după ce FCSB a fost eliminată din cupele europene de către FK Auda, scor 3-7 la general în turul 2 preliminar Conference League. Într-o intervenție în cadrul unei emisiuni, patronul roș-albaștrilor a fost întrebat dacă este de părere că echipa sa are nevoie de un nou antrenor, moment în care acesta a închis telefonul.

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FCSB a fost eliminată din turul 2 preliminar Conference League după ce a fost învinsă cu scorul de 7-3 la general de letonii de la FK Auda. După 2-3 în meciul tur, formația de la Marea Baltică s-a impus din nou cu 4-1 la capătul unei partide în care roș-albaștrii au irosit ocazii uriașe, fiind astfel eliminați din cupele europene.

Gigi Becali n-a vrut să audă de înlocuirea lui Baciu după FK Auda – FCSB

Imediat după fluierul final, Gigi Becali a intrat prin telefon în cadrul unei emisiuni, unde nu a vorbit însă foarte mult. Atunci când a fost întrebat dacă nu e cazul ca FCSB să își caute un nou antrenor, patronul roș-albaștrilor a avut următoarea reacție și a ieșit din emisiune.

Îmi arde mie de antrenor. Mă întrebi de fotbal? Hai, pa, la revedere. Ia lasă-mă că nu mai intru„, a spus Gigi Becali după meci, potrivit digisport.ro.

Marius Baciu este antrenorul FCSB-ului din sezonul trecut și e omul care a reușit să îi ducă pe roș-albaștri în cupele europene după cele două baraje disputate cu FC Botoșani și Dinamo.

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