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Veste teribilă pentru FCSB! Câţi bani au pierdut roş-albaştrii după ce au fost eliminaţi ruşinos din Europa

Bogdan Stănescu Publicat: 30 iulie 2026, 21:43

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Veste teribilă pentru FCSB! Câţi bani au pierdut roş-albaştrii după ce au fost eliminaţi ruşinos din Europa

Imagine de la meciul retur al FCSB-ului cu Auda - Sport Pictures

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FCSB a fost eliminată umilitor de Auda din preliminariile Conference League. Auda a câştigat cu 4-1 meciul retur şi s-a impus cu 7-3 la general.

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Dacă ar fi ajuns în grupa principală din Conference League, FCSB ar fi încasat 4.5 milioane de euro. La aceşti bani s-ar fi adăugat încasările din bilete pentru meciurile din grupa europeană şi banii primiţi pentru punctele obţinute în grupă.

Pierdere uriaşă pentru FCSB! Câţi bani a pierdut echipa lui Gigi Becali după eliminarea ruşinoasă din Europa

Cu 133.000 de euro e recompensată de către UEFA remiza în grupa Conference League, în timp ce victoria e recompensată cu 400.000 de euro.

Dacă ar fi avansat mai departe ar fi urmat bonusuri pentru fiecare rundă în care FCSB se califica. Din ultimele 3 sezoane, acesta este primul an în care FCSB nu prinde o grupă europeană. În ultimele 2 sezoane FCSB a evoluat în grupa principală Europa League. În sezonul 2024-2025 roş-albaştrii au ajuns până în optimile Europa League, eliminând-o în play-off pe PAOK.

FCSB încheie acest sezon cu încasări din Europa de numai 350.000 de euro. Este o lovitură teribilă pentru Gigi Becali, FCSB riscând să încheie pe minus atât acest an, cât şi anul viitor.

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