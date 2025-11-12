Cornel Dinu, reacţie din spital: "Am avut probleme cu respirația, m-au monitorizat 24 de ore din 24" - Antena Sport

Închide meniul
Cornel Dinu, reacţie din spital: "Am avut probleme cu respirația, m-au monitorizat 24 de ore din 24"

Cornel Dinu, reacţie din spital: "Am avut probleme cu respirația, m-au monitorizat 24 de ore din 24"

Cornel Dinu, reacţie din spital: “Am avut probleme cu respirația, m-au monitorizat 24 de ore din 24”

Radu Constantin Publicat: 12 noiembrie 2025, 23:15

Cornel Dinu, reacţie din spital: Am avut probleme cu respirația, m-au monitorizat 24 de ore din 24

Cornel Dinu/ Hepta

Cornel Dinu, fostul antrenor al echipei de fotbal Dinamo, în vârstă de 77 de ani, a fost internat sâmbătă noaptea la Spitalul Universitar de Urgență și supus mai multor investigații.

“Am avut probleme cu respirația, m-au monitorizat 24 de ore din 24, mi-au pus 12 senzori pe mine, cu fire, cu monitoare, parcă eram RoboCop. Au vrut să vadă dacă se impune implantarea unui pacemaker… Un pacemaker ventricular, nu cardiac, să ajute la respirație.

Au constatat că nu e cazul, așa că mâine (n.r. – joi, 13 noiembrie) mă externează, plec acasă la prietenii mei necondiționați, câinii mei. Problema este că n-am reușit să dorm decât două, trei ore pe noapte, ziua aici nu se poate dormi, sper să dorm mai mult noaptea asta… Dacă nu, atunci acasă că d-aia e acasă”, a declarat Cornel Dinu, pentru Fanatik.ro.

Legenda clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare se confruntă cu probleme de sănătate. Pe fondul depresiei, Mister nici nu a mai ieșit din casă în ultimele luni, cu excepția vizitelor necesare la spital.

“Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. N-am ieșit decât la spital, 3 luni de zile cât am stat internat la spital cu operația și cu alte probleme pe care le am. Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă.

Sunt dat peste cap cu o depresie foarte puternică și cu fusul orar. Eu dorm mai mult ziua! A fost Mircea Lucescu zilele trecute pe la mine în vizită să mă vadă, să mă invite chiar să mergem la un meci Rapid cu Botoșani. Dar prefer să stau cu câinii mei”, spunea Cornel Dinu în urmă cu ceva vreme.

Foşti colegi sau colaboratori au trecut pe la el, printre care Mircea Lucescu sau Cristi Borcea, dar a refuzat să părăsească locuinţa.

