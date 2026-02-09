Corupție până la cer, „cumetrii”, mingi furate și un 1-10: incredibila aventură a unei naționale la Mondialul din 1982 - Antena Sport

În 1982, El Salvador se califica pentru a doua oară (și totodată ultima, până azi) la Campionatul Mondial.

Prezența la turneul final din Spania a fost o surpriză uriașă, mai ales în contextul în care țara din America Centrală traversa un război civil sângeros, unul care avea să dureze până în 1992.

O calificare în plin război: „Întârziam la antrenamente ca să ajutăm răniții!”

În perioada dinaintea calificărilor, jucate în Honduras, jucătorii din El Salvador veneau la antrenament abia după ce ajutau răniții de pe străzile orașelor din țară. „Unii dintre noi întârziam tocmai pentru că ne opream să le dăm o mână de ajutor oamenilor întâlniți pe drum”, povestea apărătorul Jose Francisco Jovel, în documentarul Uno: la historia de un gol, despre Mondialul din 1982.

Chiar și în aceste condiții potrivnice, El Salvador a reușit să se califice, în detrimentul mult mai cunoscutei naționale din Mexic. Dar ce a urmat în Spania a fost o adevărată „paradă” a corupției oficialilor din micuțul stat din America Centrală.

Un drum de 72 de ore și un lot restrâns

Naționala din El Salvador a zburat în Spania, pentru Mondial, cu doar trei zile înaintea primului meci, cu Ungaria. Neplătiți de șase luni, fotbaliștii au îndurat un drum de 72 de ore, cu trei escale: în Guatemala, apoi în Panama și în Republica Dominicană!