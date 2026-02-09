Corupție până la cer, „cumetrii”, mingi furate și un 1-10: incredibila aventură a unei naționale la Mondialul din 1982 - Antena Sport

În 1982, El Salvador se califica pentru a doua oară (și totodată ultima, până azi) la Campionatul Mondial.
Prezența la turneul final din Spania a fost o surpriză uriașă, mai ales în contextul în care țara din America Centrală traversa un război civil sângeros, unul care avea să dureze până în 1992.
O calificare în plin război: „Întârziam la antrenamente ca să ajutăm răniții!”
În perioada dinaintea calificărilor, jucate în Honduras, jucătorii din El Salvador veneau la antrenament abia după ce ajutau răniții de pe străzile orașelor din țară. „Unii dintre noi întârziam tocmai pentru că ne opream să le dăm o mână de ajutor oamenilor întâlniți pe drum”, povestea apărătorul Jose Francisco Jovel, în documentarul Uno: la historia de un gol, despre Mondialul din 1982.
Chiar și în aceste condiții potrivnice, El Salvador a reușit să se califice, în detrimentul mult mai cunoscutei naționale din Mexic. Dar ce a urmat în Spania a fost o adevărată „paradă” a corupției oficialilor din micuțul stat din America Centrală.
Un drum de 72 de ore și un lot restrâns
Naționala din El Salvador a zburat în Spania, pentru Mondial, cu doar trei zile înaintea primului meci, cu Ungaria. Neplătiți de șase luni, fotbaliștii au îndurat un drum de 72 de ore, cu trei escale: în Guatemala, apoi în Panama și în Republica Dominicană!
Cu toate că FIFA plătise în avans toate cheltuielile delegației salvadoriene, Federația locală (FESFUT) a „înghițit” fondurile. Mai mult, deși lotul ar fi trebuit să aibă 22 de fotbaliști, doar 20 au mers în Spania. Gilberto Quinteros și Miguel Gonzalez au rămas acasă. Motivul? Membrii FESFUT au luat cu ei niște prieteni care își doreau să viziteze Europa!
Corupți până în măduva oaselor: până și mingile au fost furate!
N-au fost singurele acte iresponsabile ale Federației. Sponsorul echipei din El Salvador, Adidas, a trimis șapte rânduri de echipamente pentru jucători. Din păcate, la echipă a ajuns unul singur, restul fiind „confiscate” de angajații Federației. Prin urmare, jucătorii au fost instruiți să nu facă schimb de tricouri la meciuri, pentru că ar rămâne fără echipament!
Pe deasupra, nici mingile pentru antrenamente n-au fost suficiente. 25 de baloane, trimise special de FIFA, s-au făcut nevăzute. Cu o zi înaintea meciului cu Ungaria, de la Elche, staff-ul din El Salvador a împrumutat două mingi de la vecinii maghiari pentru a putea să țină ședința de pregătire.
Un 1-10 rușinos cu Ungaria și bucuria care i-a enervat pe maghiari
În tot acest peisaj, era și normal ca meciul de debut să fie un dezastru. El Salvador a pierdut în fața Ungariei cu 1-10. La 0-5, în minutul 64, Ramírez Zapata a marcat și s-a bucurat ca un copil. Colegii lui erau însă speriați că sărbătoarea lui Zapata îi va enerva pe unguri. „Doi dintre colegi mi-au zis să mă liniștesc, pentru că ultimul lucru pe care-l vrem e să-i înfuriem pe maghiari”, povestea marcatorul golului salvadorian, care avea să rămână și singurul din istoria țării la un Mondial.
Într-adevăr, după reușita lui Zapata, maghiarii și-au flexat mușchii. Au mai înscris de cinci ori, trei dintre goluri purtând semnătura lui Laszlo Kiss, care intrase pe teren abia în minutul 55!
Fără antrenor la următoarele două meciuri
Eșecul a lăsat urmări grave. Antrenorul principal, Mauricio Rodriguez, a fost îndepărtat și s-a lăsat de meserie după acea înfrângere de la Elche. Incredibil, echipa din El Salvador a fost condusă la următoarele meciuri de trei dintre jucătorii ei!
Cu un joc defensiv și cu obiectivul clar de a nu se mai face de râs, jucătorii și-au salvat onoarea. Au pierdut următoarele două meciuri, dar la limită. Un 0-1 cu Belgia și apoi un 0-2 cu Argentina. Mai cu seamă meciul cu „pumele” a fost un succes, în condițiile în care Diego Maradona anunța, încrezător, înaintea jocului: „Dacă Ungaria le-a dat 10, noi le vom da 11!”.
Întorși acasă, jucătorii au fost multă vreme marginalizați din cauza prestației de la Mondialul spaniol. Câțiva dintre ei au prins contracte în Europa, dar ceilalți au fost ignorați sistematic de cluburile locale. După câțiva ani, supărarea localnicilor s-a mai estompat, mai ales că El Salvador nu a mai reușit de atunci să ajungă la vreun turneu final.
