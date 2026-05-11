Neluțu Varga s-a decis: cei trei antrenori puși pe listă, pentru înlocuirea lui Daniel Pancu

Viviana Moraru Publicat: 11 mai 2026, 17:04

Neluţu Varga, la un meci / Hepta

Neluțu Varga s-a decis și a pus pe listă trei antrenori, pentru înlocuirea lui Daniel Pancu. Actualul tehnician de la CFR Cluj este foarte aproape de o revenire la Rapid, la finalul sezonului.

Daniel Pancu ar fi dispus să renunțe și la bonusul de 50.000 de euro, dacă ar califica-o pe CFR Cluj în cupele europene. Pentru a semna cu Rapid, antrenorul e decis să nu mai primească și trei salarii din partea lui Neluțu Varga, după cum a anunțat recent Giovanni Becali.

În contextul plecării lui Daniel Pancu la Rapid, Neluțu Varga se gândește deja la viitorul antrenor de la CFR Cluj. Patronul clujenilor are trei variante pregătite, pentru finalul sezonului.

Conform fanatik.ro, Neluțu Varga îi are în vedere pe Toni Conceicao, Edi Iordănescu și Marius Șumudică. Toți cei trei antrenori au mai pregătit-o pe CFR Cluj, în trecut.

Toni Conceicao (64 de ani) este liber de contract din februarie 2022, după ce s-a despărțit de naționala Camerunului. Portughezul a pregătit-o pe CFR Cluj în trei mandate, aprilie – noiembrie 2009, decembrie 2014 – iunie 2016 și iulie 2017 – februarie 2019, cucerind două titluri alături de clujeni.

Marius Șumudică (55 de ani), de cealaltă parte, a antrenat-o pe CFR Cluj în perioada iunie – august 2021. Despărțirea antrenorului de clujeni s-a produs cu mare scandal, după eliminarea suferită în fața celor de la Steaua Roșie Belgrad, din preliminariile Europa League. La momentul respectiv, și Marian Copilu și juristul Ioan Ivașcu au fost demiși de Neluțu Varga, ei urmând să revină în club din sezonul viitor.

Edi Iordănescu (47 de ani), celălalt nume de pe lista lui Neluțu Varga, a antrenat-o pe CFR Cluj în perioada decembrie 2020 – iunie 2021, cucerind un titlu și două Supercupe. Fostul selecționer este liber de contract din octombrie, după despărțirea de Legia Varșovia.

 

