Vor stadionul plin. Preţul ieftin cu care se vând biletele la meciul Universitatea Craiova – U Cluj

Clubul Universitatea Craiova a pus în vânzare biletele pentru meciul cu U Cluj, programat duminică, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Partida va conta pentru etapa cu numărul 9 din play-off-ul Superligii României, iar meciul este unul decisiv pentru titlu.

Clubul condus de Mihai Rotaru a pus în vânzare biletele pentru meciul Universitatea Craiova – U Cluj. Prețurile tichetelor sunt pentru toate buzunarele, chiar dacă miza partidei este una imensă. Cele mai ieftine locuri sunt la Peluza Nord, anunţă 3minute.net.

„Un stadion plin de speranțe, o arenă care să vibreze pentru visul Olteniei! A sosit momentul, leilor! Duminică, 20:30, în „Vulcanul” alb-albastru, timpul se oprește în loc. 5 pentru Oltenia! Important: pentru a evita specula și a le oferi tuturor șansa de a fi alături de Știința, fiecare suporter poate achiziționa maximum 4 bilete”, a anunțat clubul Universitatea Craiova.

Cât costă un bilet la meciul decisiv din play-off: Universitatea Craiova – U Cluj:

Peluza Nord – 35 lei

Peluza Sud – 60 lei

Tribuna II – 70 lei

Tribuna I (sector 1 ) – 120 lei

Tribuna I (restul sectoarelor) – 100 lei

Tribuna VIP – 200 lei