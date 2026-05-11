Vor stadionul plin. Preţul ieftin cu care se vând biletele la meciul Universitatea Craiova – U Cluj

Radu Constantin Publicat: 11 mai 2026, 16:48

Jucătorii Universităţii Craiova, bucurie după meciul cu Dinamo/ Sport Pictures

Clubul Universitatea Craiova a pus în vânzare biletele pentru meciul cu U Cluj, programat duminică, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Partida va conta pentru etapa cu numărul 9 din play-off-ul Superligii României, iar meciul este unul decisiv pentru titlu.

Clubul condus de Mihai Rotaru a pus în vânzare biletele pentru meciul Universitatea Craiova – U Cluj. Prețurile tichetelor sunt pentru toate buzunarele, chiar dacă miza partidei este una imensă. Cele mai ieftine locuri sunt la Peluza Nord, anunţă 3minute.net.

„Un stadion plin de speranțe, o arenă care să vibreze pentru visul Olteniei! A sosit momentul, leilor! Duminică, 20:30, în „Vulcanul” alb-albastru, timpul se oprește în loc. 5 pentru Oltenia! Important: pentru a evita specula și a le oferi tuturor șansa de a fi alături de Știința, fiecare suporter poate achiziționa maximum 4 bilete”, a anunțat clubul Universitatea Craiova.

Cât costă un bilet la meciul decisiv din play-off: Universitatea Craiova – U Cluj:

Peluza Nord – 35 lei
Peluza Sud – 60 lei
Tribuna II – 70 lei
Tribuna I (sector 1 ) – 120 lei
Tribuna I (restul sectoarelor) – 100 lei
Tribuna VIP – 200 lei

