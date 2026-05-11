Gigi Becali a făcut praf noua siglă a lui Dinamo: “Te asociezi cu un lup? Nu vor avea noroc”

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani), a avut o reacţie surprinzătoare legată de noua siglă a lui Dinamo. Sigla a creat deja mari discuţii în rândul fanilor “câinilor”.

Galeria a protestat şi nu a intrat la meciul cu FC Argeş, câştigat dramatic de “câini”, cu 2-1, cu un gol marcat de Boateng, în minutul 90+2. În condiţiile în care ultraşii au protestat vehement faţă de noua siglă, clubul Dinamo a anunţat crearea unui grup de a lucru, pentru realizarea unei sigle care să fie pe placul fanilor.

Gigi Becali nu a menajat-o pe Dinamo în privinţa noii sigle a clubului: “O combinaţie mai urâtă. Ghinion!”

„Noua siglă, ei au făcut din două capete unul singur. Au făcut o combinație mai urâtă. Adică bine, eu o spun din punct de vedere al semanticii. Ei au câini. Ce înseamnă câinii-lupi? Ghinion! Dacă erau lei, vulturi, erau altceva.

Lupul răpește. Lupii înseamnă puteri demonice. Sunt vicleni, rup și risipesc. Au scos un cap și au băgat un vârcolac. Au unit vârcolacul cu capul de lup, mai rău! E mai periculos, din punct de vedere semantic. Nu spun ca să o atac pe Dinamo. Nu vreau să mă mai cert cu nimeni, doar îmi spun părerea. Nu vor avea noroc așa. Pune un porumbel, pune vultur… Oaie nu, că aia îmi pun eu. Eu pun berbec, cu coarne.

Lupul poate să fie ceva benefic? Adică simbolizează lupul putere sau sau loialitate? Sau adevăr? Sau lumină? Sau dreptate? Sau responsabilitate! Lupul e viclenie, minciună, fricos. El, dacă e singur, fuge!”, a spus Gigi Becali pentru fanatik.ro.