Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a făcut praf noua siglă a lui Dinamo: “Te asociezi cu un lup? Nu vor avea noroc”

Gigi Becali a făcut praf noua siglă a lui Dinamo: “Te asociezi cu un lup? Nu vor avea noroc”

Bogdan Stănescu Publicat: 11 mai 2026, 16:48

Comentarii
Gigi Becali a făcut praf noua siglă a lui Dinamo: Te asociezi cu un lup? Nu vor avea noroc

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani), a avut o reacţie surprinzătoare legată de noua siglă a lui Dinamo. Sigla a creat deja mari discuţii în rândul fanilor “câinilor”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Galeria a protestat şi nu a intrat la meciul cu FC Argeş, câştigat dramatic de “câini”, cu 2-1, cu un gol marcat de Boateng, în minutul 90+2. În condiţiile în care ultraşii au protestat vehement faţă de noua siglă, clubul Dinamo a anunţat crearea unui grup de a lucru, pentru realizarea unei sigle care să fie pe placul fanilor.

Gigi Becali nu a menajat-o pe Dinamo în privinţa noii sigle a clubului: “O combinaţie mai urâtă. Ghinion!”

Noua siglă, ei au făcut din două capete unul singur. Au făcut o combinație mai urâtă. Adică bine, eu o spun din punct de vedere al semanticii. Ei au câini. Ce înseamnă câinii-lupi? Ghinion! Dacă erau lei, vulturi, erau altceva.

Lupul răpește. Lupii înseamnă puteri demonice. Sunt vicleni, rup și risipesc. Au scos un cap și au băgat un vârcolac. Au unit vârcolacul cu capul de lup, mai rău! E mai periculos, din punct de vedere semantic. Nu spun ca să o atac pe Dinamo. Nu vreau să mă mai cert cu nimeni, doar îmi spun părerea. Nu vor avea noroc așa. Pune un porumbel, pune vultur… Oaie nu, că aia îmi pun eu. Eu pun berbec, cu coarne. 

Lupul poate să fie ceva benefic? Adică simbolizează lupul putere sau sau loialitate? Sau adevăr? Sau lumină? Sau dreptate? Sau responsabilitate! Lupul e viclenie, minciună, fricos. El, dacă e singur, fuge!”, a spus Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

Schimbarea siglei este necesară atât pentru Dinamo, cât şi pentru FCSB din pricina regulamentului UEFA. Acesta impune cluburilor participante în competiţiile europene să deţină controlul deplin asupra propriei identităţi vizuale.

 

Cum s-a infectat cu hantavirus pacientul zero. Trei pasageri evacuaţi de pe navă au virusulCum s-a infectat cu hantavirus pacientul zero. Trei pasageri evacuaţi de pe navă au virusul
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce şanse are România să câştige Eurovision 2026? Alexandra Căpitănescu, în top 10
Observator
Ce şanse are România să câştige Eurovision 2026? Alexandra Căpitănescu, în top 10
Gigi Becali a analizat sigla lui Dinamo: “Au unit vârcolacul cu capul de lup! Să pună un animal domestic! Nu oaie, că aia pun eu”
Fanatik.ro
Gigi Becali a analizat sigla lui Dinamo: “Au unit vârcolacul cu capul de lup! Să pună un animal domestic! Nu oaie, că aia pun eu”
17:13

Siyabonga Ngezana, mutarea carierei. Gigi Becali încasează banii
17:04

Neluțu Varga s-a decis: cei trei antrenori puși pe listă, pentru înlocuirea lui Daniel Pancu
16:48

Vor stadionul plin. Preţul ieftin cu care se vând biletele la meciul Universitatea Craiova – U Cluj
16:36

Primul jucător din Liga 1 convocat la Campionatul Mondial. Selecționerul a anunțat lotul final
16:31

VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 mai
16:18

Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din sferturile de la Roma. Ce s-a întâmplat la ultimul meci direct
Vezi toate știrile
1 Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă” 2 Iuliu Mureşan a anunţat o revenire uriaşă la CFR Cluj! “M-a sunat aseară, să avem o discuţie” 3 Marius Şumudică o dă de gol pe Dinamo! Transferurile pregătite de “câini”: “Peste nivelul celor de acum” 4 „Nu se poate! Este atât de greșit!” Legenda lui United, șocată de golul anulat care o duce pe Arsenal aproape de titlu 5 „Nebunie” curată: au luat titlul cu un gol în minutul 90+16 chiar în fața marii rivale! 6 Surpriză uriaşă la FCSB! Cine poate sta pe bancă la barajul din Conference League
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1