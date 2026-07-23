Home | Fotbal | Cristi Chivu şi Inter pregătesc noul sezon. Cele mai tari meciuri ale verii sunt live în AntenaPLAY

Cristi Chivu şi Inter pregătesc noul sezon. Cele mai tari meciuri ale verii sunt live în AntenaPLAY

Antena Sport Publicat: 23 iulie 2026, 12:31

Comentarii
Cristi Chivu şi Inter pregătesc noul sezon. Cele mai tari meciuri ale verii sunt live în AntenaPLAY

Cristi Chivu şi jucătorii lui Inter - Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Echipele mari ale Europei pregătesc noul sezon, 2026-2027, iar cele mai interesante meciuri amicale din această vară vor fi live pe AntenaPLAY şi vorbim aici de partidele Interului lui Cristi Chivu, dar şi despre ale altor cluburi, precum Juventus, Chelsea sau Manchester City.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter va evolua în această vară împotriva unor alte echipe de top, precum Manchester City, AC Milan sau Juventus. Tot pe AntenaPLAY poţi vedea şi alte partide tari, precum Chelsea – Tottenham Hotspur, Chelsea – Juventus sau Chelsea – AC Milan.

Programul meciurilor verii, în AntenaPLAY

  • Tottenham Hotspur – Sydney (29 iulie, ora 12:45)
  • Chelsea – Tottenham Hotspur (1 august, ora 12:45)
  • Manchester City – Inter Milano (1 august, ora 14:30)
  • AC Milan – Inter Milano (5 august, ora 14:05)
  • Chelsea – Juventus (5 august, ora 14:45)
  • Juventus – Inter Milano (8 august, ora 13:35)
  • Chelsea – AC Milan (8 august, ora 15:00)
  • Liverpool – AS Monaco (9 august, ora 16:30)
  • Juventus – Palermo (11 august, ora 13:05)
Google News As.roPuteți urmări știrile AS.ro și pe Google News
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Balonul de Aur 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Valuri de 3 metri pe litoral şi steag roşu arborat. În ce staţiuni nu au voie să intre în mare turiştii
Observator
Valuri de 3 metri pe litoral şi steag roşu arborat. În ce staţiuni nu au voie să intre în mare turiştii
Ce cadou a primit Sorana Cîrstea de la Dan Șucu! Vedeta WTA este îndrăgostită de Rapid: ”Știe foarte bine imnul”
Fanatik.ro
Ce cadou a primit Sorana Cîrstea de la Dan Șucu! Vedeta WTA este îndrăgostită de Rapid: ”Știe foarte bine imnul”
15:28

Pleacă în Turcia. Transfer de 1,7 milioane de euro la Rapid!
15:22

Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă
15:09

Se face ultimul transfer la FCSB. Anunţul lui Mihai Stoica: „Este singura țintă”
14:48

Fosta lideră mondială în tenis, rămasă fără 60.000.000 de dolari din cauza iubitului: „M-am îndrăgostit orbește”
14:28

Radu Drăgușin nu i-a convins pe italieni după debutul la Fiorentina: „Pare să fi fost pe teren doar pentru asta”
14:09

Mircea Rednic, mărturisire tulburătoare despre George Blay. Ce au vorbit ultima dată la telefon
Vezi toate știrile
1 Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial 2 Reacţia lui Gigi Becali după ce s-a spus că plăteşte 1,5 milioane de euro pentru transferul lui Denis Drăguș 3 FCSB a prezentat oficial al doilea transfer al zilei! Lovitură după lovitură în mercato pentru roş-albaştri 4 Gicu Grozav a semnat! Destinaţie surpriză a fostului jucător de la Petrolul Ploieşti 5 Veste mare pentru FCSB venită din Turcia despre Denis Drăguş 6 Cu ce echipă semnează Baba Alhassan. Destinaţie surpriză
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul MondialLovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial