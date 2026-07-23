Cristi Chivu şi Inter pregătesc noul sezon. Cele mai tari meciuri ale verii sunt live în AntenaPLAY

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Echipele mari ale Europei pregătesc noul sezon, 2026-2027, iar cele mai interesante meciuri amicale din această vară vor fi live pe AntenaPLAY şi vorbim aici de partidele Interului lui Cristi Chivu, dar şi despre ale altor cluburi, precum Juventus, Chelsea sau Manchester City.
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Inter va evolua în această vară împotriva unor alte echipe de top, precum Manchester City, AC Milan sau Juventus. Tot pe AntenaPLAY poţi vedea şi alte partide tari, precum Chelsea – Tottenham Hotspur, Chelsea – Juventus sau Chelsea – AC Milan.
Programul meciurilor verii, în AntenaPLAY
- Tottenham Hotspur – Sydney (29 iulie, ora 12:45)
- Chelsea – Tottenham Hotspur (1 august, ora 12:45)
- Manchester City – Inter Milano (1 august, ora 14:30)
- AC Milan – Inter Milano (5 august, ora 14:05)
- Chelsea – Juventus (5 august, ora 14:45)
- Juventus – Inter Milano (8 august, ora 13:35)
- Chelsea – AC Milan (8 august, ora 15:00)
- Liverpool – AS Monaco (9 august, ora 16:30)
- Juventus – Palermo (11 august, ora 13:05)
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