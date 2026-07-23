Anunțul momentului în mercato! Real Madrid, acord de principiu cu Rodri

Real Madrid a fost asociată în ultima perioadă cu un posibil transfer al lui Rodri, însă până acum puțin timp situația se împotmolea la Florentino Perez, care nu și l-ar fi dorit pe mijlocașul spaniol. Până la urmă, situația s-a schimbat, iar cele două tabere au ajuns inclusiv la un acord de principiu, o veste deloc îmbucurătoare pentru Manchester City.

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Real Madrid a făcut până acum patru mutări în această perioadă de mercato, iar „galacticii” par că nu vor să se oprească. Deși marele vis al lui Florentino Perez rămâne Michael Olise, președintele clubului și-a dat recent acordul ca oficialii săi să mai urmărească o „pistă”, și anume cea pe care se află Rodri.

Rodri s-a înțeles cu Real Madrid pentru patru ani

Deși inițial conducătorul clubului de pe Bernabeu nu dorea să forțeze venirea celui desemnat „Cel mai bun jucător de la Cupa Mondială 2026”, se pare că lucrurile s-au schimbat. Conform jurnalistului Nicolo Schira, Rodri și Real Madrid au ajuns la un acord de principiu pentru un contract care să fie valabil până în 2030.

🚨 Excl. – Agreement in principle for a contract until 2030 between #Rodri and #RealMadrid, which are ready to open talks to try to sign him from #ManchesterCity. #MCFC would like to keep him and offered the contract extension, but the midfielder has not accepted. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 23, 2026

În acest moment, vicecampioana Spaniei e gata să înceapă negocierile cu Manchester City, care a încercat să îi prelungească înțelegerea fotbalistului de 30 de ani, o tentativă fără succes însă. Rodri mai are un an de contract cu formația de pe Etihad, iar plecarea sa pare iminentă, Realul fiind în acest moment în pole-position pentru obținerea semnăturii sale.