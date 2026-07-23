Reacţia emoţionantă a lui Cristi Borcea la moartea lui George Blay

George Blay a murit la 45 de ani. Nu se ştie până acum care a fost cauza decesului. Vestea a şocat lumea fotbalului românesc, după ce au apărut imagini de înmormântare.
George Blay a jucat şi pentru Dinamo, în 82 de partide, în perioada 2006 – 2009. În România, Blay a mai evoluat la Internaţional Curtea de Argeş şi Unirea Urziceni.
La Dinamo, George Blay a evoluat în perioada în care Cristi Borcea era acţionar. La auzul veştii decesului, Cristi Borcea a fost tulburat.
„Incredibil. Tânăr, avea doar 45 de ani. Îmi pare foarte rău să aud asta. A jucat foarte bine, a fost de mare caracter și unul dintre jucătorii alături de care am luat titlul. Mircea Rednic l-a propus și s-a dovedit a fi o alegere foarte bună.
A jucat 3 ani la Dinamo, am ajuns în primăvara europeană cu el, ne-am duelat cu Benfica. Este mare păcat și trist. De oricine auzi, la o vârstă de genul acesta, e foarte dureros.
Din punct de vedere uman și fotbalistic, George Blay a fost de mare ajutor pentru Dinamo. Dacă vreți, el a fost opusul lui Ze Kalanga. Un jucător extraordinar și el, dar foarte dificil. Dumnezeu să-l ierte pe George Blay”, a spus Cristi Borcea, pentru digisport.ro.
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